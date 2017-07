Tüntetne a saját és mások béréért? - Szavazzon!

Kíváncsiak vagyunk véleményükre!



,,A szakmájuk eladó, az életük nem" címmel írtunk a kereskedelmi dolgozók szakszervezeteinek akciójáról, amivel béremelést szeretnének elérni. Mivel többségük garantált bérminimumot kap (bruttó 161 ezer forint), ennél legalább 15 ezer forinttal többet akarnak keresni.A tüntetésen több száz ember gyűlt össze, az ezret nem érte el a számuk. Persze sok tescósnak épp dolgoznia kellett. A széles körű összefogás mindenesetre megnyilvánult: az ország több részéből több ágazat munkásai és vevők is érkeztek a demonstrációra.A szakértők és a tapasztalatok szerint is a magyar inkább csak morog, otthon elégedetlenkedik a fizetése miatt, nehezen mozdul meg azért, hogy tegyen a változtatásért. Inkább csak a fotelból szeret azért drukkolni, hogy mások elintézzék ezt helyette.Akkor lenne több ember egy-egy demonstráción, akkor lenne annak nagyobb súlya, ha nagyobb lenne az összefogás, a szolidaritás? Azaz ha például az előadók tüntetnek, akkor járműipari dolgozók sokan csatlakoznának hozzájuk, és tanárok, egészségügyisek, építőipari, mezőgazdasági munkások is? Ha pedig a vasasok tüntetnek, akkor az eladók viszonoznák a szívességet és sok más ágazat dolgozói is megjelennének? Vagy a szakszervezetek nem szerveznek elégszer megmozdulásokat?

Tüntetne azért, hogy a cégnél, ahol dolgozik, mindenki bérét emeljék? Igen, mindenképp. Igen, de csak jelentős emelésért. Igen, de csak, ha ráérek. Igen, de csak akkor, ha mindenki jönne. Nem, inkább belenyugszok abba, ami van. Nem, mert félek, hátrányom lenne belőle. Nem, elég szolidaritási nyilatkozatot aláírni. Nem, mert csak a sztrájk hatásos. Szavazok!



