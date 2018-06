Túlterhelt több általános iskola a megyében

A dunaszegi nagycsoportosok is iskolába készülnek. A szigetközi faluban is előfordul, de nem jellemző, hogy más településre íratják be a gyerekeket. Fotó: M. M.

Új megyerikumok



Pető Péter közgyűlési alelnök, a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság elnöke tájékoztatójából a pénteki ülésen kiderült, hogy a testület nemrégiben több beérkezett javaslatról tárgyalt. Ennek megfelelően a megyerikumok közé került a tradicionális gombakrém, a Kajárpéci Vízirevü, emellett a Gradistyei Horvát Kultúrkör Győr-Moson-Sopron megyei értékei kiegészültek egy bezenyei értékkel. Ezzel a megyei értékek száma 95-re emelkedett.

Az első osztályosok beíratásáról szolgált friss információkkal Blazovicsné Varga Marianna, a Győri és Marek János, a Soproni Tankerületi Központ igazgatója. Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke a napirendi pontot azzal indokolta, hogy a falvakból sokan a városokba viszik gyermeküket, s azok a diákok, aki már hat-hét évesen elkerülnek szülőfalujából, valószínűleg sosem térnek oda vissza. A politikus hangsúlyozta, hogy a folyamat hozzájárul a közlekedési dugók kialakulásához is.Blazovicsné Varga Marianna, a négy járásban állami iskolákat működtető-fenntartó Győri Tankerületi Központ igazgatója a testületnek arról számolt be, hogy Győrben, a győri agglomerációban és Mosonmagyaróváron nő a gyermeklétszám, a többi településen jellemzően inkább stagnál vagy csökken. Kifejtette: korábban egyes győri általános iskolákban rendkívül magas volt azon diákok hányada, akik az intézmény beiskolázási körzetén kívül, azaz a város más részén vagy más településen laktak. Az arány a Gárdonyi esetében a 80 százalékot is meghaladta, de Kölcsey és a Nádorvárosi esetében is 70–80 százalék között volt 2013-ban. A szakember elmondta: a problémát úgy igyekeztek orvosolni, hogy az érintett iskolákban kevesebb első osztályt engedtek indítani. Így most már esetenként a 100 százalékot közelíti a körzetes gyerekek aránya a győri általánosokban. Vannak persze kivételek: az Aranyban 40 százalék, a Kölcseyben 30 százalékkörül alakul az érték jelenleg.Blazovicsné Varga Marianna kiemelte: a köznevelési törvény értelmében az iskolák kötelesek felvenni a körzetes gyerekeket, s a szülők ezt kihasználva sok esetben lakcímbejelentéssel érik el, hogy csemetéik határon belülre kerüljenek. A jogszabály emellett kimondja a szabad iskolaválasztás jogát is, amelynek értelmében, ha van szabad hely, akkor – néhány kivételtől eltekintve – a körzeten kívüli nebulókat is fel kell venni.Marek János, a három járásban tevékenykedő Soproni Tankerületi Központ igazgatója arról beszélt, hogy ez a jelenség Sopronban is létezik, de ott sokkal nagyobb problémát jelentenek az országon belül migráció hatásai. Az alpokaljai városba – főként az ausztriai munkavállalási lehetőségek miatt – nagyon sokan költöznek hazánk más részeiről. Ennek mértékét mutatja, hogy csak tavaly nyáron kétosztálynyi gyermek iratkozott be pluszban a soproni általános iskolákba, így biztos, hogy a most beíratott 1001 nebuló sem a végleges adat. További gondot jelent, hogy egyes családok egy éven belül kétszer-háromszor is költöznek iskolás korú gyerekeikkel együtt.Mindkét vezető hangsúlyozta: nincs szó iskolabezárásokról, s a törvény egyébként is azt mondja ki, hogy ahol legalább nyolcan kérik, ott helyben biztosítani kell az alsó tagozatos oktatást. A jogszabály ugyanakkor azt is rögzíti, hogy 14 fő alatt nem szervezhető önálló osztály, így ilyen esetekben összevont osztályokat kénytelenek indítani.Kránitz László (Magyar Szocialista Párt) soproni példára hivatkozva úgy vélekedett: az egyházi iskolák szépülnek, az államiak pedig leépülnek, s a szülők ezt érzékelve az egyházi intézmények felé fordulnak. Marek János válaszában arról beszélt, hogy jelentős összegeket költenek fejlesztésekre, egyébként pedig fordulni látszik a tendencia: van olyan soproni egyházi iskola, ahová mintegy feleannyi elsőst írattak be most, mint egy évvel korábban.