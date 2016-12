Tudta? Még szilveszterkor is tilos az utcán alkoholt inni ezeken a magyar településeken

Az önkormányzati rendeleteket is tartalmazó központi jogszabálytárt átböngészve az derül ki, hogy több Balaton-parti település önkormányzata ma is él a tiltás lehetőségével, ami alól legfeljebb egyedi esetekre ad felmentést.Általános gyakorlat, hogy az ivási tilalom nem vonatkozik a hivatalos rendezvényekre és a közterületen engedéllyel működő ivóhelyekre. Több helyen gondoltak a szilveszteri elhajlásokra is, ezért egy konkrét időszakra felfüggesztették a tilalmat. Az alábbiakban tételesen összegyűjtöttem a balatoni városok "száraztörvényeinek" kapcsolódó részeit.az önkormányzat rendelete szerint, ha valaki közterületen szeszesitalt fogyaszt, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. A tiltás az év minden napjára, percére érvényes, így szilveszterkor sem ajánlatos utcán koccintani a képviselők egészségére.A nyaranta az ország legnagyobb kocsmai kerthelyiségét működtető balatonfüredi képviselők is vigyáznak a viselkedésünkre. A közterületek használatáról szóló rendeletükben rögzítik, hogy a meghatározott kivételektől eltekintve közterületen tilos szeszes a italok fogyasztása.a boglárinál annyival nagyobb a szabadság, hogy a tilalom nem terjed ki a "minden év december 31-én 18.00 órától a következő év január 1. napján 6.00 óráig terjedő időszakra".önkormányzata is a közösségi együttélés alapvető szabályai között rögzítette, hogy szabálysértést követ el, aki a közterületen engedélyezett rendezvények, vásárok területének kivételével szeszesitalt fogyaszt. Mivel itt is az év minden percére vonatkozik a tilalom, figyeljünk, hogy hol – és milyen társaságban – iszunk.a füredivel megegyező a szabályozás, a “december 31. napján 18 órától a következő év január 1. napján 06 óráig terjedő időszak" kivétel tilos a közterületi alkoholfogyasztás. A belvárosban ilyenkor folyamatosan működő borutca miatt azonban itt szinte mindig adódik lehetőség szabadtéri koccintásra.nem ajánlhatjuk éjféli utcai koccintás helyszínéül, mert a közterületi szeszes ital fogyasztást tiltó rendelet az általános kivételeken túl itt sem ad felmentést egyetlen percre sem a tilalom betartása alól.