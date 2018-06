TOP 5 program Mecsértől Fertődig a hétvégére + Győri Nyárnyitó

Ladikos-csemegék Mecséren



A Dresch Vonós Quartett, a Makám és a Muzsikás Együttes lesz az idei Ladikos Fesztivál húzóneve, de mellettük a hagyománynak megfelelően számos ismert fellépő szórakoztat június 16-án, szombaton, a hagyományos Ladikos Fesztiválon. Az igazi „Ladikos-hangulatot" a zene, a tánc, a vásári komédiások, fotó- és képzőművészeti előadások, kézműves-foglalkozások, bor- és pálinkakóstolók teremtik meg. Az ország egyik legnagyobb népzenei rendezvényén idén először adják át a Ladikos-emlékplaketteket és ekkor lesz az őshonos magyar szőlőfajtákból készült pálinkák versenyének díjkiosztója is. A templomban Bozsaky Dávid „Élő csönd" című fotókiállítását nézhetjük meg, amihez zenei aláfestést Diyar Van Derik nyújt. A nagyszínpadon egymást váltva szerepel majd a Dresch Vonós Quartett, a Makám, a Poklade zenekar Versendi Kovács Józseffel, a Flare beás együttes, Csuvas sördalokat és meséket ad elő Berecz András, Navratil Andrea, Demeter László, fellép a vajdasági Juhász zenekar és a Pósva zenekar, az idei Fölszállott a páva vetélkedő zenekari nyertese Csiba Júliával. Szórakoztat többek között még a Muzsikás együttes, Csoóri Sándor és fiai. Az egész napos rendezvény jó hangulatáról a zenekarok mellett több tánccsoport, a Boka Színház a Mecséri Társulattal gondoskodik. A látogatókat a Ladikos Lakoma főzőverseny, a Koccintó Galéria és Folkudvar, gasztropontok, bor- és pálinkabemutatók és -kóstolók, kézműves- és gyermekfoglalkozások, tánctanítás, kirakodóvásár várja.

Nyit a játékfesztivál Pápán

Agilityverseny Győrzámolyban

Fogathajtás minden korosztálynak Veszkényben

Rózsaünnep Fertődön

+1 program - Nyit a győri nyár

Pénteken kezdődik a Pápai Játékfesztivál. A háromnapos rendezvényen többek között koncertek, szimulátorshow és kreatív eszközökkel teli játékpark várja az érdeklődőket. Idén 28. alkalommal rendezik meg a Játékfesztivált a városban öt fő helyszínen. A játék mellett a cirkusz- és a képzőművészet kerül „reflektorfénybe": kiállítás nyílik Szűcs Édua karikatúráiból, valamint fellépnek a budapesti Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola tanulói. Esténként a zenéé lesz a főszerep, pénteken az Ocho Macho és a Zaporozsec zenekar lép színpadra, valamint fiatal helyi zenészek adnak koncertet. Szombaton este a Wellhello, vasárnap a Vegas Show Band muzsikál. A Várkertben kézműves-alkotó- műhely és kirakodóvásár, játékparkok, helyi és határon túli együttesek folklórbemutatója, interaktív gyermekműsorok, helyi együttesek és amatőr művészeti csoportok műsora várja az érdeklődőket.Az A-Team Agility Győr csapata ismét megrendezi az A-Team-kupát a győrzámolyi sportpályán június 17-én, vasárnap 8 és 18 óra között. A magyar Európa-bajnoki és világbajnoki válogatott tagjai közül 16 versenyzőt láthatnak a nézők. A győri indulók mellett Budapestről és környékéről, Zalaegerszegről, Sopronból is érkeznek résztvevők, valamint nyolcan neveztek Szlovákiából. Az agility olyan kutyás sport, amely minden kutyafajta számára nyitott, így társasági kutyák és keverékek számára is. Egy pálya körülbelül 20 akadályból áll. A gazdi és kutyája együtt futnak végig a lehető legrövidebb idő alatt úgy, hogy a kutya az akadályokat lehetőleg hiba nélkül teljesítse.Fogathajtó versenyt rendeznek szombaton déltől a sportpályán. A gyerekeket napközben pónilovaglással várják. A tombolasorsolás rendkívül értékes fődíja pedig egy magyar félvér csikó lesz.Gyermekprogramokkal és furulyakoncerttel színesített rózsaünnepet tartanak szombaton a fertődi Esterházy-kastély rózsakertjében, ahol mintegy kilencezer tő rózsa virágzik ebben a hónapban - tájékoztatta az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. az MTI-t.A 2015-ben megújult Cziráky Margit Rózsakertben májustól szeptemberig virágzik a rózsa, de júniusban a legszínpompásabb.A Magyar Turisztikai Ügynökség nyári belföldi kampányának keretében szombaton 11 és 17 óra között furulyakoncerttel egybekötött szakmai vezetést tartanak, ahol a fertődi Joseph Haydn Zeneiskola két növendéke késő reneszánsz és barokk szerzők műveiből ad rövid koncertet a rózsakert pavilonja alatt. A programon előzetes regisztráció ellenében ingyenesen lehet részt venni.Délután három órától a gyermekek múzeumpedagógiai foglalkozáson vehetnek részt, ahol különféle anyagokból rózsákat, ajtódíszeket készíthetnek, négy órától pedig a Maszk Bábszínház A furfangos csudadoktorok című műsorát tekinthetik meg.Cziráky Margit grófnő - IV. Esterházy Miklós herceg felesége - 1908-ban álmodta meg és építtette az eredeti rózsakertet, amit felújítása után 2015 júniusban nyitották meg a látogatók előtt. Az eredeti kertből az egykori 220 méter hosszú, kereszt alakú lugasrendszer és a központi pavilon maradt meg, ami köré telepítették a rózsákat.A rózsakert különlegessége, hogy a magyar nemesítésű rózsafajták eddigi közel legteljesebb gyűjteményeként őrzi és mutatja be egyebek mellett a nemzetközi hírű rózsanemesítő, Márk Gergely több mint háromszáz körüli, saját nemesítésű rózsafajtáját is.Rossz idő esetén a külső helyszínekre meghirdetett programokat a kastély belső tereiben tartják meg.