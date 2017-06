Top 5 balatoni program a pünkösdi hétvégére!

Balatonalmádi X. Balaton Classic



Idén tizedik alkalommal rajtol el a Balaton Classic mezőnye: június 3-án, szombaton több mint száz különleges veteránautó és youngtimer áll rajthoz, hogy teljesítsék a közel 250 kilométeres távot a Balaton-Felvidéken.



Június 2. (péntek)

18.30 – 21:00 Fakultatív verseny (nevezési díj ellenében)



Június 3. (szombat)

07.30 – 08.45 Regisztráció

09.00 Rajt (Balatonalmádi, főtér)

12.15 Ebéd

16:45 Befutó (Balatonalmádi, főtér)

19.30 Vacsora

20.30 Díjkiosztó a vacsora helyszínén Balatonfüred Balatoni Hal- és Borünnep



A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a balatoni halakra, a helyi és országos borosgazdákra, a vendéglátókra. Füred a reformkorban a magyar progresszív értelmiség gyülekezőhelye volt, s ez az ünnep is ilyen alkalom.



A kezdeményezés mára Balaton-felvidéki és kisrégiós ünneppé alakult, ahol egy jó pohár bor mellett cserélhetünk eszmét jelenről, jövőről vagy a múltról. A programok Füred mellett Paloznakon is zajlanak. A borbemutatókhoz és borkóstolókhoz remek koncertek, gyermekprogramok és számos más rendezvény is kapcsolódik.



2017. június 2-5.

Helyszín: Tagore sétány



Június 2. péntek



17.00 Borbemutató és borvásár - balatoni halak kóstolója a Tagore sétányon

Meghívott pincészetek: Hudák Pince, Jásdi Pince, Koczor Pince, Lídia Borház, Mészáros Pince, Csiszár Pince

Bemutatkozik a Pannonhalmi Borvidék: Pannonhalmi Apátsági Pincészet és Herold Pince (Pannonhalma) Cseri Pincészet és Hangyál Pincészet (Nyúl) Babarczi Szőlőbirtok (Győrújbarát) Par Pincészet (Győr- Ménfőcsanak) Pécsinger Szőlőbirtok (Győrújbarát)

18.00 Térzene a Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara közreműködésével

18.30 Ünnepélyes megnyitó a Tagore sétányon

Köszöntőt mond: Bóka István polgármester, a rendezvényt megnyitja: Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő, áldást mond: Korzenszky Richárd tihanyi perjel

19.00 Balatonfüred Néptánc Együttes műsora

20.30 Gitár Trió műsora - Tátrai Tibor, Babos Gyula, László Attila



Június 3. szombat



10.00- 23.00 Borbemutató és borvásár, balatoni halak kóstolója Helyszín: Tagore sétány

10.00 - 17.00 Lánchíd Rádió műsorai a sétányról

11.00 Heti Válasz közönségtalálkozó és a Magyar Konyha legújabb számának bemutatója (Blaha Lujza Étterem terasza)

18.00 Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar részletek itt (Tagore sétány)

19.00 Nem mondhatom el senkinek - Kéri Kitty és Figula János estje (Vaszary Galéria)

21.00 Pankastic! koncert részletek itt (Tagore sétány)



Június 4. vasárnap



10.00 - 23.00 Borbemutató és borvásár, balatoni halak kóstolója

16.00- 19.30 Síppal-dobbal Cimbora interaktív játékok gyerekeknek

18.00 Legyél a Cimborám! a Cimbora Együttes koncertje

19.00 Zene-bona, szana-szét - Huzella Péter koncert

20.30 Sebő Együttes koncertje



Június 5. hétfő



10.00 - 23.00 Borbemutató és borvásár, balatoni halak kóstolója

09.00-12.00 Alkotóműhely foglalkozás a Pünkösd jegyében (Vaszary Galéria)

10.00 Szent Orbán napi borverseny eredményhirdetése (Tagore sétány)

17.00 Vivat Bacchus műsora részletek itt

17.30 Egészséges Balatonfüred – beszélgetés és májusi kalinkózás a Jókai hajón, (Jegyár: 1800Ft/800Ft)

19.00 Füred Dixieland Band koncert



A rendezvényeink ingyenesek. Tihany Pünkösdi Pálinka Piknik

2017. június 3-4.

Akasztó-domb



2017. június 3. (szombat)

15.00 Kézműves bütykölde gyerekeknek

15.30 Tihanyi Musical Stúdió könnyűzenei műsora (Szelle Szilárd és Sörös Lilla)

16.00 Dallamvilág Csoport nosztalgiaműsora

17.00 A színpadon az Abba-sisters

18.00 Sztárvendég: A Desperado

18.40 Közös koccintás

19.00-23.00: Dj. Aaron Wise nosztalgiadiscoja



2017. június 4. (vasárnap)

A 10 órás mise után a Tihany Gyermek Táncegyüttes pünkösdölése az Apátság előtt és a Mádl Ferenc téren



Akasztó domb

15.00 Kézműves játszóház

16.00 Pünkösdi király választás

17.00 Sztárvendégünk: Szandi

18.30 A Füred Dixiland Band koncertje

20.00-23.00: Búgócsiga- buli

Siófok Pünkösdi szezonnyitó



Ünnepeld a hosszú hétvégét Siófokon! A város különböző pontjain, a Víztoronynál, a Fő téren, a Kálmán Imre Kulturális Központban sokszínű kulturális kínálattal várnak: lesznek veterán autók, kézműves és gyerekprogramok, megismerkedhetsz különféle mozgásformákkal, mint a sportgimnasztika, a mazsorett, a pompom tánc, a latin-amerikai táncok vagy a kardvívás, esténként pedig koncerteken lazulhatsz, hiszen jön az Irie Maffia és a Ladánybene 27.



Június 2. péntek



18.00 Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület mazsorett bemutatója a Fő téren (Víztorony)

18.30 X. Balatoni Classic Veterán autóverseny startja (Víztorony)

20.00 Popdealers koncert



Június 3. szombat



11.30 Balaton Szalon kiállítás megnyitó (KIKK, emeleti galéria)

11.30 Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesület kardbemutatója (Fő tér, színpad)

11.40 Balaton Táncegyüttes ünnepi műsora (Fő tér, színpad)

15.30 Kálmán Imre Műhely előadása (Fő tér, színpad)

16.00 BONGADONGÓ – fúvósok a vásári forgatagban

17.00 Kalandárium gyermekkoncert

19.00 Zuboly

21.00 Irie Maffia



Június 4. vasárnap



10.00-16.00 Tour de Hongrie - Bringa Akadémia - ügyességi pálya (Fő tér)

10.00-18.00 Kézműves foglalkozás gyerekeknek Zsolnay Magdival (KIKK, előtti tér)

13.00-18.00 VÉRADÁS (KIKK, előcsarnok)

11.00 Szilas Miklós: Levendula királylány – mesés zenejáték

13.00 Kid Rock and Roll TSE akrobatikus rock&roll és pompom tánc bemutató

13.35 Siófoki Sportgimnasztika Egyesület

14.00 Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület (mazsorettek)

14.30 Happiness TSE (latin-amerikai táncok)

15.10 Salsa Veszprém Tánciskola és Karibi Táncház

16.30 Czutorborsók - gyermekkoncert

18.30 Szabó Leslie Band

21.00 Ladánybene 27 (reggae)



Június 5. hétfő



10.00-17.00 Kézműves foglalkozás gyerekeknek Zsolnay Magdival

10.00-12.00 Siófoki Állatvédő Alapítvány

11.00-13.00 Tűzoltó-, és rendőr bemutató (Fő tér)

14:00 X-Press TSE (akrobatikus rock&roll és hiphop)

14.30 Airforce Tánciskola (hiphop)

15.00 C&M Dance Studió (latin-, standrard-, és show táncok)

15.30 Siófoki Jeratel Hastánc Stúdió Pirgl Enikő és tanítványai

16.00 Diótörő Balett Egyesület

17.30 LGT Emlékzenekar

20.00 The FreakEnd Szigliget Várfesztivál



A pünkösdi hosszú hétvégére két napos programsorozattal készülnek Szigligeten. A Várfesztivál szombat délelőttől egészen hétfő estig várja a látogatókat, ahol kicsik és a nagyok is megtalálják a megfelelő programot.



Az alsó várban kialakított színpadon fegyver és harcászati bemutatók, korhű zenéket, táncokat felelevenítő művészek és egyéb zenés-táncos műsorok szórakoztatják a közönséget. Szakértők segítségével bárki kipróbálhatja a magyarokra jellemző fegyvereket. A gyerekeknek bábszínházi előadásokkal, solymászbemutatóval kedveskednek, és amennyiben teljesítik a Várkapitány próbatételeit, a szigligeti vár apródjává is válhatnak erre a hétvégére.



Június 4.

11.00 Fabula Bábszínház

12.00 I. András király Lovagrend

12.40 Tabulatúra Együttes

13:40 I. András király Lovagrend

14:20 Apródavatás

15:20 Siklósi Sárkányos Lovagrend

16:10 Tabulatúra Együttes

17:00 Solymászbemutató



Június 5.

11.00 Tihanyi Bábszínház

12.00 Magyar Királyi Kardforgatók Rendje

13.00 Apródavatás

13.50 Gartai Muskétások

14.40 Szó és Kép Színpad

15.30 Történelmi Bajvívó Egyesület

16.10 Solymászbemutató