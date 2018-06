Tömött sorok Fertődön, Vad Fruttik Győrben: így telt a Múzeumok Éjszakája - sok-sok fotó

A soproni múzeumok is csatlakoztak a Múzeumok Éjszakája országos programsorozathoz, így 2018. június 23-án meghosszabbított nyitva tartással és változatos programokkal várták az érdeklődőket.Több mint száz program, egyebek mellett kiállítások, koncertek, előadások és gyermekprogramok várják Győrben a látogatókat a Múzeumok éjszakája programsorozaton június 22. és 24. között.A programsorozat egyik kiemelt eseménye lesz az Esterházy-palotában nyíló Ihlet és Ideál - Az inspiráló szépség című időszaki kiállítás, amely a magyar képzőművészet legjelentősebb alkotói munkáin keresztül meséli el az inspiráló női erő és a szépségideál változásának történetét.A másik kiemelt tárlat Maurer Dóra Filmretrospektív című kiállítása lesz, amely a képzőművész 12 filmjét, konceptuális fotóit és film-állóképanalíziseit vonultatja fel szintén az Esterházy-palotában.A tavalyi évhez hasonlóan idén is a programsorozatot gazdagítja a Food Truck Show a Nefelejcs közben, ahol péntektől vasárnapig könnyűzenei produkciókat is hallhat a közönség. Szombaton a Vad Fruttik húzták.A soproni múzeumok is csatlakoztak a Múzeumok Éjszakája országos programsorozathoz, így 2018. június 23-án meghosszabbított nyitva tartással és változatos programokkal várták az érdeklődőket.Szó szerint tömött sorokban várakoztak a látogatók a Múzeumok Éjszakáján, hogy az Esterházy-kastély múzeumában a Cziráky Margit és IV. Miklós hagyatékából származó tárgyakból berendezett enteriőrt - amely csak ezen az éjszakán volt látható – megtekintsék.Soha nem látott tömeg járta be a kastélyparkot, a rózsakertet, és járta be a kastély négy dísztermét,hogy Cziráky Margit és IV. Miklós Eszterházán eltöltött mindennapjaiba betekintsenek.Mindezt megelőzően zenei aláfestés kíséretében kitárulnak a kastély monumentális kovácsoltvas kapui és Simon Andrea a Soproni Petőfi Színház színművésze, továbbá Horváth Dávid tolmácsolásában elhangzott barokk köszöntővel tárult fel a látogatók előtt Eszterháza pompája.Aztán a Churchlands Wind Orchestra ausztrál zenekar és diákkórus nagyszabású, „teltházas" szabadtéri koncertet adott a díszudvaron, zanekari felvonulással is fokozva az est élményszerűségét.Folyamatosan teltházzal „üzemelt" a Cziráky Margithoz és a rózsákhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások, játékos programok gyermekfoglalkoztatója is a kastély épületében. Volt fotófal. Soha nem tapasztalt érdeklődés kísérte a levendulaszüretet. A Cziráky Margit Rózsakert hosszított nyitva tartással várta vendégeit, ezen az estén - az országban egyedülálló módon - zenei aláfestéssel és hangulatvilágítással fokozta az amúgy is rendkívüli látvány- és illatélményt.A Haydn Zeneiskola két tehetséges növendéke furulya koncertjét, egy fél órás romantikus vezetett séta követte a rózsakertben, Rózsák és a szerelem témakörben.Nagycenken Karaffa Attila, felvidéki fotós fotókiállításának megnyitójával kezdődött a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat, a legkisebbeknek játszóházat és gyermekfoglalkoztatót tartottak, tematikus tárlatvezetések, lovasprogramok, és Széchenyiről szóló előadás is várta a családokat.