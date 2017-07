Tom Jones koncert, sörfesztivál, vizes vb - hétvégi programajánló a Balaton partjáról

Downhill Országos Bajnokság

Ismét az eplényi Bringarénában rendezik meg az ország legnagyobb downhill eseményét.idén is a 4-es downhill pályán lesz, de a szervezők változtattak a nyomvonalon, és persze a biztonságos kerülőutakról sem feledkeztek meg. Egy különleges vendég is részt vesz a versenyen: Liszi Attila, a magyar downhill egyik legnagyobb alakja visszatér egy élbénybringázásra.Első alkalommal rendezik meg a Levendulás Házban a, ahol megkóstolhatjátok többek között a különleges Tihanyi Levendulás Sört is, amely egy szűretlen, világos búzasör. Utánozhatatlan aromáját a tihanyi levendulásban szedett, illatos virág határozza meg. A tihanyi önkormányzat képviselő testülete nemrégiben helyi védettségű termékké nyilvánította, így kizárólag Legendás Ház árnyas fái alatt lehet megkóstolni, úgyhogy ha különleges ízélményre vágysz, akkor mindenképp ejtsd útba a sörfesztivált.Hűsítő borok, koktélok, pezsgők, pálinkák, balatoni halak, street food és grillfogások egész sora várja július 14. és 17. között a füredi Tagore sétányon és a Vitorlás téren. A kiállítók között balatoni "ismerősöket" is találhattok: a Fáncsi Hegyi Pince, a Homola Pincészet, a Kristinus Borbirtok, a Liszkay Borkúria , a Petrányi Pince és a Zelna Borászat is kitelepül ajúlius 14-én, pénteken 21:00-kor lép fel a VeszprémFest keretében a Veszprém Arénában.A FINA, vagyis a Nemzetközi Úszószövetség égisze alatt 1973 óta rendezik meg. Balatonfüreden július 15. és 21. között indulnak a versenyzők a nyíltvízi úszás versenyszámban. A versenypályát a Tagore sétány közelében, a balatonfüredi kikötőnél alakítják ki, tökéletes látványt nyújtva mind a versenyre, mind pedig a Tihanyi-félszigetre. Elérhető áron kaphatóak a jegyek, úgyhogy érdemes kimenni és szurkolni kedvenceinknek.Töltse a szombat délelőttöt aktívan, távol a város zajától: ismerkedjen meg aÁrvai Gábor geo- és madarász túravezető segítségével! A csoport reggel 10 órakor gyülekezik a Szegedy Róza-háznál, majd a Rózsakő romantikus kilátóját és a Kőkaput érintve éri el a bányákat. A túra hossza 5 kilométer, körülbelül 3 és fél órán át tart.Július 16-án, vasárnap rendezik meg aa gyenesdiási off-road pályán. Minden korosztályból várják az autó-sport kedvelőit, hiszen ifjúsági futamokat, látványos borulásokat is láthattok és nem maradhat ki a Lada- és Szöcske-kategória versenye sem.