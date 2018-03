Több szakaszon is döcög a forgalom az M1-esen - sávlezárások

az M1-es autópályánAki teheti, még kerülhet Tatabányától Szárliget felé a Biatorbágyig vezető mellékúton, vagy a Tarján-Szomor-Zsámbék útvonalon is. Az ellenkező oldalon, a határ felé a belső sávot zárták le a burkolatra került rakomány feltakarításáig, ott is több km-es a torlódás.három hosszabb szakaszon, míg Budapest felé egy 2,5 km-es szakaszon zárták le a külső sávot burkolathibák miatt. Ezért

Az M1-es autópályán Budapest felé a 39-es bicskei csomópontnál kiterelik a járműveket az 1-es főútra, mert a 34-es km-nél egy felborult kamion műszaki mentését végzik. Közel 10 km-es az araszoló kocsisor a pályán, de a főúton is jelentős torlódás alakult ki. Aki teheti, kerülhet Tatabányától Szárliget felé a Biatorbágyig vezető mellékúton, vagy a Tarján-Szomor-Zsámbék útvonalon is. Az ellenkező oldalon, a határ felé a belső sávot zárták le a burkolatra került rakomány feltakarításáig - írja az Útinform.Az M1-es autópálya komáromi szakaszán, a határ felé vezető oldalon a külső sávon aszfaltoznak, ezért torlódik a forgalom a 82-es km-nél.Az M1-es autópálya Bicske és Tatabánya közötti szakaszán Hegyeshalom felé három hosszabb szakaszon, míg Budapest felé egy 2,5 km-es szakaszon zárták le a külső sávot burkolathibák miatt. Ezért a 39-es és az 53-as km között mindkét oldalon lassabb haladásra, hosszabb menetidőre, valamint csúcsforgalomban az 1-es főúton is erős forgalomra készüljenek.