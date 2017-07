Tiszta karácsony, avagy ezért örülünk ordítva ennek a Sziget-hírnek - videók

2.





Imádjuk Theo Hutchcraft és Adam Anderson zenéjét, mióta csak először, 2013-as VOLT Fesztiválon hallottuk őket. Legutóbb pedig szombat este az EFOTT-on buliztuk végig a koncertjüket. Ami egyébként a fesztivál legjobbja volt, mind látványban, hangzásban, profizmusban, energiákban - az együttes tagjai is élvezték minden percét, ennek hangot is adtak. Ma, kedden pedig a Sziget bejelentette, hogy augusztus 13-án 19.30-kor érkeznek a nagyszínpadra. Őrület! Tiszta karácsony! :)Az eddigi három albumuk - készülőben a negyedik -, de kiválasztottuk a most épp aktuális 5 kedvencünket:Nemcsak a Hurts, de a közönségük is zseniális. Már lassan nem is számoljuk, hány nagyszerű embert ismertünk meg azáltal, hogy a koncertjeikre járunk, valóságos kis család ez, aminek a világ minden tájáról vannak tagjai. A szombati koncertre Angliából, Lengyelországból, Írországból, Ukrajnából, és ki tudja még, hány országból érkeztek a rajongók. Mi, magyarok pedig megmutattuk, milyen szuper is velünk bulizni. :) Folyt. köv. a Szigeten!