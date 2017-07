Teszt a Balatonon - mutatjuk a 10 legjobbnak ítélt strandot - fotók, grafika

minden évben próbára teszi a strandokat. „Összesen harminchárom fürdőhelyen jártak a munkatársaink, a teszteket június közepén végeztük. Idén először változtattunk a minősítési rendszeren. A korábbi években három csillagot nyerhettek el a legjobbnak ítélt strandok, 2017-től egytől öt csillag szerepel a Kék Hullám-zászlókon. Így jobban érzékelhetők a strandok közötti árnyalatnyi különbségek, illetve a hiányosságok is" – kezdte Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára. A napjainkban balatonfüredi székhelyű Balatoni Szövetség 1904-ben alakult Siófokon és 2004 óta osztályozza a balatoni strandokat.˝Figyeljük a WC-k, zuhanyzók tisztaságát, a vízfelület állapotát. Ügyelünk minden apró részletre. Arra, hogy mennyire családbarát a strand, van-e pelenkázó, a mozgáskorlátozottak részére biztosítanak-e parkolóhelyeket. Szintén jegyezzük, mennyire rendezettek a büfék, feltüntetik-e az árakat. Jó pontnak könyveljük el, ha helyi gazdától származó terméket találunk a kínálatban. A sportolási lehetőségek, a szelektív hulladékgyűjtés, a virágosítás, az ingyenes wifi mind-mind fontos a strandok tesztelésekor" – mondta Balassa Balázs.

A legjobbnak ítélt balatoni strandok 2017



Öt csillag



Vonyarcvashegy, Lidó strand

Balatongyörök, Községi strand

Gyenesdiás, Diási játékstrand

Szigliget, Községi strandfürdő

Balatonfüred, Kisfaludy strand

Balatonlelle, Napfény strand

Balatonfüred, Esterházy strand

Csopak, Községi strand

Keszthely, Városi strand

Balatonakali, Községi strand



Négy csillag



Balatonalmádi, Wesselényi strand

Badacsonytomaj, Badacsony strand

Balatonfűzfő, Fövenyfürdő

Zamárdi, Nagy strand

Révfülöp, Szigeti strand

Révfülöp, Császtai strand

Alsóörs, Községi strand

Balatonmáriafürdő, Központi fizető strand

Ábrahámhegy, Községi strand

Balatonudvari, Községi strand

Siófok, Nagystrand

Zánka, Községi strand

Balatonboglár, Platán strand

Fonyód, Panoráma Strand

Balatonberény, Községi strand

Balatonföldvár, Keleti Strand



Három csillag



Balatonföldvár, Fövenyesi strand

Balatonfűzfő, Tobruk strand

Keszthely, Libás strand

Keszthely, Helikon strand

Balatonszemes, Berzsenyi utcai szabadstrand

Badacsonytomaj, Városi strand



Egy csillag



Fonyód, Bélatelepi strand

370 milliárdos fejlesztés



Kormányhatározat született arról, hogy az elkövetkező években 370 milliárd forintnyi fejlesztési pénz érkezik a Balaton partján. Ebből 102 milliárd hazai forrás. Remélhetőleg a hatalmas összegből ésszerű projektek valósulnak majd meg.

A Balatoni Szövetség elnöke szerint a Kék Hullám-versenynek köszönhetően egészséges rivalizálás alakult ki a strandokat üzemeltető önkormányzatok között. De vajon miért csak 33 strand nevezett az idei megmérettetésre?– A tó partján kilencvenkilenc strand működik, mindegyiknek elküldtük a kritériumokat. Az üzemeltetők minden bizonnyal önkritikusak voltak. Tucatnyi nevezést nem vállaló strandot is végigjártunk, itt több hiányosságra bukkantunk. Ki merem jelenteni, hogy a Kék Hullám-zászlókkal kitüntetett strandok képviselik jelenleg a legszínvonalasabb, legkulturáltabb pihenési, szórakozási lehetőségeket a tó partján – válaszolta Balassa Balázs.Öt csillagot 10, négyet 16, hármat 6 strand kapott idén. Két csillagot most nem osztottak a turisztikai szakemberek, míg egy csillaggal "jutalmaztak" Fonyód bélatelepi strandjának indulását. A verseny szervezői nem állítják rangsorba a strandokat, azt azonban elárulták, hogy a legtöbb pontot a balatongyöröki Községi strand érdemelte ki. A három legtöbbet fejlődött strand pedig a siófoki Nagystrand, az alsóörsi Községi strand és a környezettudatosságáról híres gyenesdiási Diási játékstrand. Utóbbi plázs a Balaton Családbarát Strandja kitüntető címet is megkapta. A legsportosabb strandnak a vonyarcvashegyi Lidót, míg a Balaton Kerékpáros-barát strandjának a balatonberényit választották.