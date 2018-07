Teszt a Balatonnál: 12 strand kapott öt csillagot - mutatjuk a listát

Pillanatkép a siófoki Nagystrandról. Fotók: Béres Márton

Négy további különdíj



A Balaton "Legzöldebb" Strandja mellett további négy különdíjat osztottak. A kiemelkedően teljesítő Veszprém megyei strand a balatonudvari Fövenyesi Strand, a kiemelkedően teljesítő Somogy megyei strand a zamárdi nagy strand lett. Különdíjban részesült a vonyarcvashegyi LIDO Strand, mint a legsportosabb zalai strand. A fővédnöki különdíjat a gyenesdiási Diási Játék Strand "vitte haza".

Öt csillagos strandok:



Vonyarcvashegy Lidó strand

Balatongyörök Községi strand

Gyenesdiás Diási Játékstrand

Szigliget Községi strandfürdő

Balatonfüred, Kisfaludy strand

Alsóörs Községi Strand

Balatonfüred, Esterházy strand

Csopak, Községi strand

Keszthely Városi strand

Balatonalmádi Wesselényi Strand

Balatonberény Községi Strand

Balatonföldvár Keleti Strand



Négy csillagos strandok:



Keszthely Libás strand

Balatonudvari Fövenyesi strand

Balatonudvari Községi strand

Balatonmáriafűrdő Központi Fizető strand

Zamárdi Nagy strand

Révfülöp Császtai strand

Ábrahámhegy Községi Strand

Balatonfűzfő Fövenyfűrdő

Balatonakali Községi strand

Balatonlelle Napfény strand

Siófoki Nagystrand

Zánka Községi Strand

Balatonszárszó Mikszáth utcai Központi Strand

Fonyód, Panoráma strand

Badacsonytomaj Badacsony strand



Három csillagos strandok:



Badacsonytomaj Városi strand

Balatonfűzfő Tobruk strand

Keszthely Helikon strand

Balatonboglár Platán strand

Révfülöp Szigeti strand

Balatonederics Zöld Hullám strand



Két csillagos strand:



Balatonszemes, Berzsenyi utcai szabad strand



Forrás: Balaton szövetség. Megjegyzés: A strandok közölt sorrendje nem rangsor.

mellett a fürdőket tesztelték a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör képviselői, valamint a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársai is "helyszíneltek" a strandokon."Vizsgáltuk a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, tisztaságát, a strand akadálymentesítését, a környezet állapotát, a játszóterek minőségét, árnyékoltságát. Figyelembe vették a sportolási lehetőségeket, a gyerekbarát szempontokra (pelenkázó, családi öltöző) hangsúlyosan fókuszáltunk. Osztályoztuk a vendéglátóhelyeket és egyéb szolgáltatások (WIFI, értékmegőrző) állapotát is" - mondta Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára. A szervezetet az első világháború előtt alapították (1904), a strandminősítő akciót 2004 óta végzik.Idén meghirdették a Balaton "Legzöldebb" Strandja különdíjat is. Utóbbi elismerést a balatongyöröki Községi strand kapta. Az indoklás szerint "ők figyelnek leginkább a zöld szempontokra az üzemelés során és a környezetvédelmi nevelésben is az élen járnak". Takarékosan használják a vizet, megújuló energiára támaszkodnak, figyelnek a bringás strandolókra, az állatvédelemre és helyi termékeket forgalmaznak a strandon.Idén újra egytől öt csillagig kaptak értékelést a nevezett strandok. A balatoni strandok "bajnokok ligájába" 12 strandot választottak a bírálók.találták méltónak az öt csillagra, új belépő az "elitklubba" az alsóörsi Községi strand, a balatonalmádi Wesselényi strand és a balatonberényi Községi Strand.Kiesett a legjobbnak tartott fürdők közül és most négy csillagot kapott a balatonakali Községi strand. Négy csillagot összesen 15 strand, hármat 6 fürdő érdemelt. Két csillagban részesült Balatonszemesen a Berzsenyi utcai szabadstrand. Utóbbi esetében értékelendő a részvétel és a fejlődés szándéka.