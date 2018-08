Térképen mutatjuk, hogyan állnak az 5,5 milliárdos Győr-Moson-Sopron megyei útmunkák a nyári hőségben

Kattintson a nagyobb térképért!

Töltéstaván régóta várnak arra, hogy a közel 2 km-es, a településen átvezető szakasz megújuljon.

Töltéstaván rekkenő hőségben dolgoztak az útépítők tegnap. Az aszfalt hőmérséklete meghaladta az 50 Celsius-fokot. Fotók: Bertleff András

"Amint beköszöntött a tavasz, nyolc szakaszon átadtuk a munkaterületet a kivitelezőknek" - mondtaKecskeméti Attila, a Közút megyei igazgatója.A Közút legfrissebb adatai szerint eddig két helyszínen zárult a munka, továbbá öt szakaszon a kivitelezés befejeződött, már csak a műszaki átadás-átvételre várnak. "Négy szakaszon folyamatban van a korszerűsítés, emellett négy újabb helyszínen hamarosan kezdünk" - tudtuk meg Pécsi Norbert Sándortól, a Magyar Közút szóvivőjétől.Ez azt jelenti, hogy túl a nyár derekán - a jelentős útmunkák ideje hagyományosan a forró évszak - tíz tervezett útkorszerűsítésnek még nem álltak neki. Igaz, az tavasszal borítékolható volt, hogy várhatók csúszások. Egyrészt a M1-esen végzett felújítás rengeteg "hadra fogható" dolgozót elvon, másrészt az útépítő cégek komoly munkaerőhiánnyal küzdenek évek óta. A szóban forgó 10 projekt esetében a tervezés lezárult, több helyen az előkészítés zajlik.Például Kapuváron a Kossuth és Rákóczi utcában a munkaterületet átadták, a szakaszon önkormányzati finanszírozásban kerékpárút épül. Győr és Abda határában, a 85-ös főúton az 1-es főúttól az M1-es autópályáig, itt vágányzár mellett hídfelújítási munkák indultak. Győrben az 1301-es úton, a Votinszky és Boglárka utcában önkormányzati beruházásban csapadékelvezetési és csatornaépítési munkák zajlanak. Így arra következtethetünk, ha nem is könnyen, de a vállalt 25 megyei útszakasz rendbetétele célba érhet ősszel.Két polgármestert kérdeztünk arról, hogy mennyire elégedettek az eddigi munkával. "Alakul a Fő utunk (a 8501-es útról van szó - a szerk.), most körülbelül 70 százalékon áll a felújítás. Kopóréteget, útburkolati jeleket, padkát még nem kapott a körülbelül 2,7 km-es szakasz. A korszerűsítés június első napjaiban indult, a tervek szerint augusztus végén, szeptember elején adják át az utat" - kezdte Bedő Csaba. Mosonszentmiklós polgármestere hozzátette: a csapadékelvezetésről és a buszöböl kialakításáról egyeztetni kellett az útépítőkkel, de korrekten fogadták az észrevételeket és a kérések szerint finomítottak az eredeti terven."A Fő utunkhoz hasonlóan rossz állapotú az 1 km-es Vasút út. Ez is állami kezelésben van, reméljük, utóbbi szintén bekerül az útfelújítási programba" - hallottuk Bedő Csabától. A településen beszélgettünk pár helyi lakossal, közülük többen nem értik, hogy miért csak 2,7 km-es szakaszt tesznek rendbe a 8501-es úton? "Lébény felé nem egész 1,5 km-ről, Öttevény irányába 1 km-ről van szó. Ide is sürgősen jöhetnek a munkagépek" - mondta egyikük.Kópházán a Balf felé vezető út, az Ikvától a vasútig újult meg. "A közel 1 km-es szakaszon minőségi aszfaltot kaptunk. Igaz, kisebb esztétikai hibákra nem figyeltek a szakemberek. A szegélyek, padkák kialakítása lehetne jobb, illetve pár ponton a vízelvezetést problémásnak látom. A gondokat jeleztük, bízom benne, hogy a javításokra sor kerül" - mondta Grubits Ferenc, Kópháza polgármestere.