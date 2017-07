Tengerimalacokat hajigáltak ki a harmadikról Ajkán

Újabb brutális állatkínzás, a harmadik emeletről dobtak ki két élő tengerimalacot Ajkán. Nem meglepő, egyik kis állat sem élte túl a zuhanást. Az ügyben többen is feljelentést tettek, és ezt te­szi a Ma­gyar Tengerimalac-védő Egyesület is.– Elképesztő és elszomorító ami történt, pedig annak, aki kidobta az állatokat, más lehetősége is lehetne. Többek között minket is megkereshetne, és akkor gondozásba tudnánk venni a két állatot – mesélte a Borsnak megdöbbenve Szalai Bálint, a Magyar Tengerimalac-védő Egyesület el­nöke. A történet legcifrább pontja, hogy az egyik tengerimalac csaknem rázuhant egy fiatal lány fejére, akit sokkolt a látvány.– Feltételezzük, hogy még éltek a kismalacok, amikor kidobták őket, így szegények nagyon szenvedhettek. Sok borzasztó bejelentés futott már be hozzánk – például amikor kiderült, hogy valaki bagolyeledelnek tartott tengerimalacokat –, de az összes közül ez a legmegdöbbentőbb – mondta szomorúan Szalai Bálint.A Veszprém Me­gyei Rendőrkapitányság állatkínzás miatt indított eljárást.