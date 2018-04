Télen megfagyott Ferenc poharában a víz - olvasóink segített

Cseh Ferenc otthonában csak áram van.

Térkép, GPS nem jelzi ezt a gyömörei címet, még a szembejövő postás sem hallott Cseh Ferenc utcájáról. Végre megtaláljuk a szőlőket kettészelő murvás Pince sort, amit pár rozzant ház szegélyez, az utolsók egyikében lakik a férfi, akinek egy falubélije ajánlotta a Jóakarat hídját.Tüzelőre kellett a pénz, hogy legyen mit rakni a télen szerzett, üresen tátongó vaskályhába. Márciusban néhány foknál nem lehetett több odabent, februárban pedig megfagyott a víz, a férfi anélkül vette be reggeli gyógyszerét.– Nincs senkim, van egy-két barát, segítünk egymásnak, s jót tudok csak mondani az önkormányzatra, hogy közmunkásként már négy éve legalább dolgozhatok – mondja a 46 éves férfi. Megmutatja hasán a sérvet, ezt a kisebzett, égő duzzanatot, ami miatt sem hivatalban, sem üzemben nem végezhet fizikai munkát.– Azonnal elküldtek, amikor megtudták a szívkatéteremet, értesültek a sérvről meg a beteg gerincemről. Szeretek dolgozni, nekem a mezőgazdaság, a fűnyírás, a ház körüli munka a legjobb, amit most közmunkásként nyolc órában végzek. Azelőtt is a földeken dolgoztam Ausztriában, de a műtétem után nem fogadtak vissza. Most a pénzemből húszezer már hó elején lejön ezért a lakért. Aztán ott a négy-ötezer forintos gyógyszer, az áram – amin kívül más úgy sincs, mert nem tudok fűteni, vizem sincs. Ha vécére megyek, lyukat ások a földbe, most már könnyebb, mert nem fagyott a talaj.– Nagy segítség ez a pénz, tűzifát, rendes sérvkötőt tudok venni. Remélem, olyat, ami nem dörzsöl ki ennyire, mert most éjjel kettőkor mindennap felébredek a fájdalomtól, s aztán egy percet sem alszom.Cseh Ferenc egy barátjának segít, cserébe megmosakodhat nála, mert a házban csak áram van.