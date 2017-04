Tél tábornok visszanézett - Fák az úton: lezárták a 82-es főutat Lázinál - Fél napja nincs áram Mihályiban

Egy másik hozzászólás: "Már ideje, hogy nekiálltak a javításnak! Egy kicsit bosszantó hogy a 21. században több mint fél napja áram nélkül vagyunk! Pláne egy 1.5 éves gyerekkel! Se fűtés, se meleg víz!!!



A mihályi polgármester a facebook-on tájékoztatta a település lakosságát. Csitei Gábor közölte, "az EON tájékoztatása: a javítási munkálatok megkezdődtek. Szíves türelmünket és megértésünket kérik! Több helyen szakadtak le nagyobb vezetékek, a helyreállítási munkákat folyamatosan végzik. Kérem a Tisztelt Lakosság türelmét! Köszönöm szépen!"A viharos időjárással kapcsolatban szerda délutántól csütörtökön a kora reggeli órákig összesent hajtottak végre Győr-Moson-Sopron megye tűzoltói. Útra dőlt fákhoz, letört, akadályt képező nagy faágakhoz, vagy vezetékre dőlt fákhoz riasztották őket. A legtöbb beavatkozás szerda estétől Sopronban volt, ahol folyamatosan hárították el a forgalmi akadályokat a soproni hivatásos és a környező települések önkéntes tűzoltói, több esetben szabadnapos tűzoltók is segítették munkájukat.Hidegség közelében, Szilsárkányban, Lébényben, Bakonyszentlászlón és Lövőn szintén kidőlt fákhoz vonultak a tűzoltók, de egy baleset is történt Szárföldön, ahol egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze, ketten könnyebben megsérültek.Az esetek közül 24 Sopronban és környékén volt - tájékoztatta portálunkat a katasztrófavédelem csütörtök reggel.7,5 t feletti járművekre súlykorlátozás van érvényben 17:00-tól a 83-as főúton Városlőd és a Pápa között a 0+000 km-től a 23-as km-ig.A 82-es főúton Zirc és a lázi elágazás között a 22+000 km-től a 45+500 km-ig a súlykorlátozás helyett, 20.00 órától teljes útzárat vezettek be.A 8217-es jelű összekötő út, Várpalota és Tés közötti szakasza a hó miatt nehezen járható.a 7306-os jelű összekötőút Ajkarendek és Ajka között (0+000 – 4+195 km között) a 8301-es jelű összekötőút Bakonybél és Bakonykoppány között (17+000 – 27+000 km között)

A sorozatos fakidőlések miatt várhatóan csütörtök délig szünetel a vasúti forgalom Bakonyszentlászló és Zirc között - közölte a Mávinform az MTI-vel.

A Győr-Veszprém vonalon a vonatok csak Győr és Bakonyszentlászló, valamint Zirc és Veszprém között járnak. A 82-es út Bakonyszentlászló és Zirc közötti szakaszán a közútkezelő korlátozást vezetett be, így azon a szakaszon pótlóbuszok sem tudnak közlekedni.Ciklon hatására viharos szél és főként a nap első felében további vegyes halmazállapotú csapadék várható.az északi, északnyugati szél elsősorban a Dunántúlon, csütörtökön az északkeleti országrészben is viharossá fokozódik (70-90 km/h). A Dunántúl nyugati részén azonban 90-100 km/h közötti lökések is előfordulhatnak. A Bakonyban a viharos szél nagyobb területen okozhat hófúvást. Csütörtökön estétől mérséklődik a légmozgás.: estig vegyes halmazállapotú, de már 20 mm-t sehol sem meghaladó csapadékra lehet számítani. A Tiszántúlon leginkább eső, másutt eső, havas eső, hó egyaránt valószínű. A magasabban fekvő helyeken főként havazás várható. A hó jellemzően továbbra is TAPADÓ HÓ lesz. Síkvidéken a lehulló hó olvadni fog, vagy elolvad. A Dunántúli-, és az Északi-középhegység vonulatain újabb 5-15 cm friss hó valószínű.Csütörtökön a nap második felében inkább már csak az Alföld déli részén és a Dunántúl délkeleti megyéiben lehet számottevő mennyiségű vegyes csapadék (a Mecsekben tapadó hó).