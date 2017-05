Tatai Patara 2017 - Játsszon fesztivál belépőkért és könyvekért! Négy hét, négy kérdés II.

A „Tatai Patara 1597" Török Kori Történelmi Fesztivál évről évre egyre különlegesebb programokkal várja az érkezőket. Idén belemerülhetünk a 16-17. század életének mindennapjaiba, kipróbálhatjuk magunkat a korabeli mesterségekben vagy az akkori ételek készítésében is. A kóstolók után borral, serbettel vagy hűs forrásvízzel olthatjuk szomjunkat. Múltidéző kiállítások, katonazenekari fesztivál, lovasbemutatók, török kávékóstoltatás és gyönyörű hastáncosok várnak bennünket. Még a szigorúan őrzött hárembe is bepillantást nyerhetünk; a korhű vásári forgatag pedig mutatványosokkal, tűzzsonglőrökkel és a Nánai Sólymos Vitézek vidám, történelmi színielőadásaival varázsol el minket. Mindeközben „Sarkantyú peng, szoknya lebben" a Borudvarban, ahol több száz néptáncos táncházzal és rangos Nemzetközi Néptánc találkozóval készül az eseményre.



Heti kérdésünk

Kivel és mikor kötött házasságot gróf Pálffy Miklós, valamint mit kapott a gróf a házassági hozományként?

A tizedik alkalommal megtartott rendezvény a 420 jubileumi évben mutatkozik be, ahol több mint 400 hazai, cseh, szlovák, lengyel, finn, német, osztrák és olasz hagyományőr, valamint több száz további közreműködő kalauzolja a nézőket a történelem forgatagában. A monumentális csatajelentekben pikások, muskétások, janicsárok, aszabok, seymenek és pattantyúsok mutatják be harci tudományukat a korabeli taktikának megfelelően, hadtörténész iránymutatásai alapján. A hadijátékok során több tucat ágyú és egyéb tűzszerszám is megszólal.A megfejtők a május 19-21-i rendezvényig hetente újabb kérdésekre válaszolhatnak meg. A megfejtéseket a kérdés hetében a patarajatek@gmail.com e-mail címre várjuk.