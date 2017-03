Tatai gyermekgyilkosság: életfogytiglanra ítélték az anyát

A nő – vallomása szerint – azon dühödött be, hogy gyermeke édesapja új párját szólítja anyának és a tervezettnél előbb költözik a gyermek az édesapjával Németországba.

Á. A-t különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkossággal vádolják: két éve, Húsvétkor egy tatai panzióban megölte a tőle külön élő kislányát, Laurát. A holttestet a rendőrség lakossági bejelentés alapján találta meg.Anikót 2015. áprilisában az édesapa engedélyével pár napra meglátogathatta a nyolcéves kislánya, Laura. Egy tatai panzióba mentek, ahol az édesanya részegen, gyógyszerek hatása alatt különös kegyetlenséggel meggyilkolta gyermekét.Pezsgőt itatott vele, amelybe nyugtatót kevert - így védekezni sem tudott -, majd egy késsel összesen 111 alkalommal szúrta meg a kislányt. Végül egy zsineggel folytogatni is kezdte a már elvérzett kislányt. Anikót a szakértő beszámíthatónak állapították meg.Anikó beismerte a tettét, bár csak arra emlékszik, hogy kislánya reggel véresen, mellette fekszik. Azt azonban tagadta, hogy leitatta és begyógyszerezte volna a kislányt. Hozzátette: alkohol problémái voltak, valamint tizenöt éve szed antidepresszánsokat, amelyekből a gyilkosság napján rengeteget vett be, ezért sem emlékszik semmire., ám további tanúmeghallgatás, és védői indítványra ismételt igazságügyi elmeorvosi szakértői vizsgálat miatt elnapolták.