Támad a tél: kamion az árokban Vámosszabadinál - Elakadt 80 kamion Veszprémvarsánynál, rendőrautónak ütköztek - fotók

20.25 - Az útinform legfrissebb jelentése szerint a Dunántúlon elszórtan, az Alföld középső részén és az Északi-középhegységben túlnyomórészt eső esik., Nógrád megyében helyenként havas eső esik.A főbb útvonalak országszerte járhatók.A hazai autópályák, autóutak és főutak burkolata túlnyomórészt nedves vagy sónedves. A mellékutak szintén többségében vizesek, nedvesek, azonban Vas, Zala és Veszprém, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye néhány alsóbbrendű útján télies útviszonyokra, csúszós szakaszokra kell számítani.Az időjárási- és útviszonyok miatt a szlovák hatóságok ismételten korlátozzák a teherforgalmat a Nógrád megyei határátkelőknél, így jelenleg Parassapusztánál, Balassagyarmatnál, Ráróspusztánál, valamint Somoskőújfalunál nem léphetnek be Szlovákia területére a 3,5 tonna össztömeg feletti tehergépkocsik. A 27-es főút 22-es km-ében Garadnapuszta és Szendrő között egy személyautó és egy autóbusz ütközött össze. Lezárták a fél útpályát. Alcsútdoboznál, a 811-es főút 34-es km-ében egy tartálykocsi hajtott az út menti árokba. Egy sávon, váltakozva engedik a forgalmat.- A 14-es főúton, a Vámosszabadi határátkelőhely előtt a 11-es km-nél egy kamion árokba hajtott, a fél útpályát lezárták - közölte szerda este az útinform.Várható időjárás az ország területén csütörtök estigReggelig túlnyomóan borult lesz az ég, legfeljebb nyugaton, délnyugaton szakadozik fel időnként a felhőzet. Egyre inkább a középső, majd a keleti országrészben várható további csapadék, többnyire eső, néhol ónos eső, északon hó is. Csütörtökön északkeleten, északon többnyire borult idő lesz, másutt rövid időszakokra a nap is kisüt. Keleten, északkeleten elszórtan valószínű eső, az északkeleti határvidéken még ónos eső is lehet.Északon hajnalban néhol köd képződik.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de északnyugaton, nyugaton -2, -3 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön többnyire 4 és 11, északkeleten 0 és +3 fok között várható.A Dunántúlon elszórtan, az Alföld középső részén és az Északi-középhegységben túlnyomórészt eső esik. A csapadékos területeken elvétve ónos eső vagy havas eső sem kizárt.A hőmérséklet a Nyugat-Dunántúlon –1 és 0, a déli megyékben és a Tiszántúlon +2 és +6 fok között változik. A középső és az északi országrészben 0 és +2 fok közötti értékeket mérnek.Jelen pillanatban 88 munkagép dolgozik az országos közúthálózaton, mindemellett 750 fő van szolgálatban. Az úton dolgozó eszközök sózási, érdesített szórási munkákat végeznek. A mai napon 3.785 tonna só került felhasználásra.A főbb útvonalak országszerte járhatók. A hazai autópályák, autóutak és főutak burkolata általában nedves vagy sónedves. A mellékutak szintén többségében vizesek, nedvesek, azonban Zala, Vas és Veszprém, valamint Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye néhány alsóbbrendű útján télies útviszonyokra, csúszós szakaszokra kell számítani.A Dunántúl középső területein helyenként 300 m alá csökkent a belátható út hossza, egyébként az országi többi pontján kielégítőek a látási viszonyok, 500 m felett alakul a látástávolság.Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2017.02.02. csütörtök éjféligÓNOS ESŐ: A negatív hőmérsékletű terület szerdán napközben az Alpokaljára és az észak-magyarországi régióra szorul vissza. Ónos csapadék így már inkább ezeken a vidéken valószínű, nagyobb (1, néhol esetleg 5 mm-t meghaladó) mennyiségben pedig csak az utóbbi vidéken hullhat.Csütörtökre virradó éjjel is az Északi-középhegység vidékén fordulhat még elő a fagyzugos helyeken ónos eső.Csütörtök napközben szinte mindenütt olvadni fog.HAVAZÁS: A szilárd halmazállapotú csapadék egyre inkább az északi határszél közelébe szorul vissza, errefelé estig még hullhat néhány centi friss réteg.KÖD: Csütörtök éjjel nagyobb eséllyel az ország északi felén képződhet nagy területen sűrű köd, amely helyenként (a szélvédett völgyekben) napközben tartósan megmaradhat.Több kilométeren át, közel 80 kamion torlódott fel a Veszprémvarsány utáni szakaszon, és órák óta az útpadkán várakoztak. A forgalmat irányította az a rendőrautó, aminek frontálisan nekiütközött egy Volkswagen Passat. A balesetben nem sérült meg senki, a helyszínelés miatt útzárat már feloldották.- A Kisalföldön többfelé havazik, a megyére citromsárga riasztást adtak ki ónos eső veszélye miatt:

Anyagi káros közlekedési baleset történt szerda 10 óra után a 82-es számú főút 42. kilométerszelvényénél Veszprémvarsány térségében. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint egy rendőrségi szolgálati gépkocsi egy másik személygépjárművel ütközött. A balesetben nem sérült meg senki.A helyszínelés idejére a rendőrség az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárta.Úgy tudjuk, hogy az elakadt kamionok és egy baleset miatt ment helyszínelni egy rendőrautó. A helyszínelés közben ütközött egy jármű a rendőrautó elejének.A hőmérséklet a Dél-Dunántúlon +1 és +5, a nyugati megyékben –4 és 0 fok között változik. A főváros térségében –2 és 0 fok közötti értékeket mérnek.Télies útviszonyokra – az ónos esőtől, illetve havazástól csúszós szakaszokra – kell számítani a mellékúthálózaton a Nagykanizsa – Budapest – Miskolc tengelytől északra, illetve helyenként Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

-Veszprémvarsány térségében, a 82-es főúton feltorlódott kamionforgalom nehezíti a közlekedést.Az Győr-Szol Zrt. az elmúlt 24 órában a kezelésében lévő közterületeken több alkalommal teljes körűen elvégezte síkosságmentesítési programját.A szolgáltató már kedden napközben megkezdte a megelőző síkosságmentesítési munkákat. A szolgáltató munkagépei sózták a társaság kezelésében lévő tömegközlekedési útvonalakat, hidakat, felüljárókat, főutak burkolatait, valamint a buszmegállók, járdák, terek felületére is szóróanyagot juttattak ki gép és kézi erővel. Az esti órákban, a havazás megindulásával egy időben a munkagépek újra munkába álltak, és elvégezték a városi közutak síkosságmentesítését.Február 1-én a kora reggel óráktól folytatódott a síkosságmentesítés és hóeltakarítás a közutakon és közterületeken. A Győr-Szol Zrt. a szerződéses alvállalkozók bevonásával több, mint 20 munkagép igénybevételével ismét elvégezte a közutak sózását, elsőként a tömegközlekedési útvonalakon, hidakon, felüljárókon, főútvonalakon, kisgépekkel folytatja a kerékpárutak, járdák takarítását, illetve kézi erővel, közel 60 munkatárs jelenleg is dolgozik a járdák, terek, buszmegállók, gyalogátkelők síkosságmentesítésén.- A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság a biztonságos közlekedésrőlA biztonságos közlekedés egyik feltétele a jármű sebességének helyes megválasztása. A gyorshajtásnak két fajtája van: az abszolút gyorshajtás, amikor túllépik az adott úton megengedett legnagyobb sebességet, és a relatív gyorshajtás, amikor nem az út-, időjárási és látási viszonyoknak megfelelően választják meg a sebességet. Annak ellenére, hogy a megyében az utak síkosságmentesítése folyamatos, jegesedés bárhol előfordulhat, ezért fontos, hogy megfelelő állapotú és típusú gumiabroncsokat használjanak.A balesetek megelőzése érdekében kérjük közlekedjenek óvatosabban, körültekintőbben, mert az előrejelzések szerint az elkövetkező napokban hó, havas eső eshet Komárom-Esztergom megyében.- Olvasónk fotója - Kamion az úton Ásványráró és Dunaszeg közöttA havas, csúszós utakon szerdán reggel már két baleset is történt megyénkben, amely tűzoltói beavatkozást igényelt.Szintén a reggeli órákban árokba csúszott egy személyautó a 85-ös főúton, az agyagosszergényi leágazó közelében. A jármű műszaki mentését kapuvári hivatásos tűzoltók végezték, melynek során megszüntették a forgalmi akadályt. A balesetben nem sérült meg senki. A beavatkozás ideje alatt félpályán haladt a forgalom a főút érintett szakaszán.8.20 - RiasztásA középső területeken - köztük a fővárosban - továbbra is a legmagasabb fokú, számos területen pedig másodfokú riasztás van érvényben az ónos eső miatt. Azokon a részeken továbbra is tartós ónos eső várható, az utak felszínén vastagabb jégpáncél is kialakulhat. Valamilyen fokú veszélyjelzést az egész országra kiadtak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda hajnalban az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a legmagasabb fokú (piros) riasztások Budapest mellett Pest, Bács-Kiskun, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintik. Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém megyében másodfokú figyelmeztetések, illetve riasztások vannak érvényben.Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében az ónos eső veszélye miatt elsőfokú a figyelmeztetés. A meteorológiai szolgálat azt írta: az ónos esőt előbb a Dél-Dunántúlon, majd a Dél-Alföldön is, kezdetben még csak néhol, majd egyre nagyobb területen eső váltja fel a tovább emelkedő hőmérséklet miatt. Napközben az ónos eső a Győr-Debrecen vonaltól északra lévő területre kezd visszaszorulni.Éjfélig az Alföld északi részén és az Északi-középhegység déli előterében nagy mennyiségű (akár 5-10 milliméternyi) ónos eső is hullhat. Estétől az Északi-középhegységben várható több milliméternyi ónos eső. Szerda éjfélig az Északi-középhegység térségében a legtöbb helyen további, akár 5-10 centiméter körüli hó hullhat. Emellett a Soproni-hegységben és az északnyugati határvidéken is eshet 3-5 centiméternyi hó. A havazás veszélye miatt Budapestre és Pest megyére, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki szerdára a meteorológiai szolgálat. Az előrejelzés szerint szerdán napközben mínusz 1 és plusz 7 Celsius-fok között alakulnak a maximumok. Északkeleten lesz a hidegebb, a déli megyékben a melegebb. Késő estére nem változik lényegesen a hőmérséklet, sőt egyes körzetekben még tovább is melegedhet a levegő. Csütörtökön egyre kevesebb helyen várható csapadék.8.05 - Árokba csúszott egy személyautó a 85-ös főúton, Fertőendréd és Vitnyéd között. A jármű műszaki mentését kapuvári hivatásos tűzoltók végzik. A beavatkozás ideje alatt félpályán halad a forgalom a főút érintett szakaszán.7.45 - Az útinform legfrissebb közleménye szerint az ország északi részén továbbá Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szállingózik a hó, havazik, vagy havas eső hullik. Vas, Zala és Veszprém megyében, valamint Kápolnásnyék, Monor, Cegléd és Szolnok térségében ónos eső esik.Az autópályák és az autóutak burkolata nedves vagy sónedves, de Lébény közelében latyakos. A főutak burkolata többnyire szintén nedves, sónedves, de Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád és Heves megyében, illetve Lenti és Szántód környékén hókásás, latyakos, továbbá Körmend tájékán jeges.Az alsóbbrendű úthálózat nagy részén sónedves a burkolat, de Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér és Somogy megyében, továbbá az északi és északkeleti országrészben, valamint Gyomaendrőd és Békéscsaba körzetében havas, hókásás, letaposott havas, latyakos, jeges és jégbordás szakaszok váltják egymást.Az ország nagy részén kielégítőek a látási viszonyok, elszórtan párás a levegő. Kisbér és Vác körzetében 100 és 300 méter közötti a belátható út hossza.Általában gyenge vagy mérsékelt a légmozgás, közepes erejű széllökéseket Makó környékéről jeleztek.A hőmérséklet -5 és +3 fok között változik.