Szülői elsősegély - Tudja, hogy ha baj éri a gyereket, mit kell tennie míg odaér a mentő?

A helyszín

Egyenes légút

Légzésvizsgálat

A befújás

A mellkasnyomás

Telefonálás

Gyémántpercek

Gyakorlati oktatás

Mit kell tennem, ha gyermekemet baleset éri vagy ijesztő tüneteket mutat? – sok szülő bizonytalan ilyenkor, nem minden esetben tudja, hogyan segíthet. A témával kapcsolatos kérdéseiket megírhatják szerkesztőségünknek. Leveleiket a Kisalföld postacímére vagy a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre küldhetik el.

Mit meg nem tenne gyerekéért, de tudja, hogy ha baj éri, mit kell tennie, míg odaér a mentő? „Gyerekmentő tudás – szülői elsősegély" akciónk keretében a legfontosabb tudnivalókat ismertetjük és segítünk abban, hogy gyakorolhassák is azokat.A szülők, a pedagógusok lehetnek a leggyorsabb segítők, ha leáll gyermekük, tanítványuk légzése. Ilyenkor többet kell tenni a mentőhívásnál és az újraélesztést mindannyian megtanulhatják. Ennek fogásait ismertetjük sorozatunk első részében. A másodikban azt, mit kell tenni félrenyeléskor, hogyan juttatható ki az idegen test a légútból. A harmadikban arról írunk, mi az, ami az elsősegélynyújtásból a gyerekeknek is megtanítható, a negyedikben arról, hogyan előzhetik meg a szülők a gyermekbaleseteket.Olvasóink gyermek-elsősegélynyújtással kapcsolatos kérdéseire is válaszolunk cikksorozatunkban orvosok segítségével. Várjuk a szülők leveleit és jelentkezéseit, részt vehetnek ugyanis olyan oktatásokon, amelyeken bábun gyakorolhatják a csecsemő- és gyermek-újraélesztést.Ha egy gyermek nem ad életjeleket, annyira fontosak az első másodpercek, hogy aki épp ott van, annak kell segítenie. A kicsik újraélesztése csak kicsit más, mint a felnőtteké. Dr. Horváth Eszter gyermekorvosnak, a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány elnökének segítségével mutatjuk be ennek fogásait. Az így szerzett tudás is számíthat vészhelyzetben, igaz, legjobb ezeket a mozdulatokat bábun gyakorolni.Vizsgáljuk meg az eszméletlennek tűnő gyermek reakcióképességeit: szorítsuk meg vállait, szólítgassuk! Közben kiáltsunk segítségért! Ha nem reagál, helyezzük biztonságos helyre, kemény alapra, például egy asztalra.Egyenesítsük ki a légutat: a fekvő baba fejét helyezzük felfelé szimatoló pozícióba, nagyobb gyermekeknél kicsit hátrább! Egyik kéz a homlokon, a másik kezünk vagy egy-két ujjunk az állcsúcson – a fejet így billentsük gyengéden hátra.A mellkashoz hajolva, arcunkat a has felé fordítva tíz másodpercig figyeljük, lélegzik-e a gyerek: nézzük, emelkedik-e a mellkas, próbáljuk arcbőrünkön érezni, fülünkkel hallani a szájból kiáramló levegőt! Ha nem érzünk legalább két lélegzetvételt, kiáltsunk segítségért és kezdjük el az újraélesztést!A fej pozícióját megtartva öt befújással kezdünk. Csecsemőknél a szájunkat az orrára és a szájára tesszük, elég a nyugalmi légvétel egytizede. Figyelhetjük, megemelkedik-e a mellkas. Gyerekeknél szájból szájba történik a befújás, az orrot fogjuk be – ilyenkor is elég a kisebb levegőadag.Tíz másodpercig megint figyeljük az életjelenségeket! Ha nem csuklik, köhög vagy mozog, folytassuk az újraélesztést!A fej pozícióját megtartva harmincszor kell egyharmadnyival lenyomni a mellkast (csecsemőnél három-négy, gyermeknél négy-öt centiméterre), másodpercenként kétszer vagy ennél kicsit lassabb ritmusban. Csecsemőnél két ujjunkat tegyük a szegycsont alsó részére, hosszanti irányban, gyermeknél a kéztövet és ujjainkat emeljük el a mellkasfaltól, könyökeinken nyújtsuk ki.Az első öt befújás és harminc mellkasnyomás után két befújás és harminc mellkasnyomás következik. Ezt kell ismételni egy percen át, utána kell hívni a 112-t. Ha más is van a közelben, ő előbb is telefonálhat a mentőknek, de az újraélesztést addig kell folytatnunk, míg nem mutat életjeleket a gyermek vagy oda nem értek hozzá a mentők.Az első öt perc a döntő, s akkor általában a szülő, a pedagógus van ott. Úgy is hívják ezt az időt, hogy aranyóra, gyémántpercek, s ekkor még általában a mentő nem ér oda.A Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány szakemberei tizenöt éve mennek el munkahelyekre, iskolákba, hogy felnőtteknek megmutassák a gyermek-újraélesztést olyan bábukon, amiken gyakorolhatják is azt. Akik szeretnének ilyen ingyenes oktatást szervezni segítségükkel közösségükben, a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre írhatnak és a 96/504-452-es számot hívhatják.