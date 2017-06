Szívesen látjuk a megyében a cserediákokat: 10-ből 9 ember befogadna egyet

3 földrész diákjai élnek Győr-Moson-Sopronban



A nyelvtanulás csak az egyik előny, amiért vállalnánk a cserediák-fogadást

A soproni védőnőnek négy földrészen vannak fogadott gyermekei

Gregus Gabriella tíz éve fogad külföldi cserediákokat.

Augusztus végéig 16 országból összesen mintegy 110 cserediák érkezik Magyarországra a 2017/18-as tanévre az AFS Nemzetközi Csereprogram Alapítvány szervezésében. Közülük legalább 10 külföldi középiskolás Győr-Moson-Sopron megyében ismerkedhet majd meg Magyarország kulturális és társadalmi értékeivel.Számukra toboroz önkéntes családokat megyénkből a világ legnagyobb és legrégebbi nemzetközi diákcsere-szervezete, az American Field Service (AFS), mely július végéig választja ki azokat a Győr-Moson-Sopron megyében élő családokat, amelyek a következő tanévre fogadhatnak egy cserediákot.Győr-Moson-Sopron megye kiemelkedő szerepelt tölt be a nemzetközi diákcsere-szervezet hazai életében: az AFS-t jelenleg is 5 fogadócsalád és mintegy 15 önkéntes segíti Győrben és Sopronban. Ennek köszönhetően ebben a tanévben a megyében 5 külföldi (török, egyiptomi, thaiföldi, finn) középiskolás diák ismerkedik a magyarországi élettel és kultúrával, azonban a nyár végén érkező új cserediákok befogadására az AFS további fogadócsaládok jelentkezését várja a megyéből.Erre pedig jó esély mutatkozik, hiszen a magyarok alapvetően nyitottak a külföldi kultúrák iránt. Az AFS által idén április-május folyamán, több száz fő megkérdezésével elvégzett, országos kutatásból az derül ki, hogy a magyar lakosság 86,2 százaléka, míg a Győr-Moson-Sopron megyeiek 90,4 százaléka szívesen befogadna otthonába 3-12 hónapra egy középiskolás, külföldi cserediákot.Arra a kérdésre, hogy „Leginkább mi motiválná a cserediák-fogadásban?" a megyei válaszadók 36,8 százaléka azt mondta, hogy szeretné megismerni a cserediák kultúráját. A megkérdezettek 21 százaléka elsősorban azt szeretné, ha saját gyermeke ily módon kerülhetne közelebb a cserediák-léthez, további 21 százalékot pedig az motiválna, hogy a cserediák jelenléte elősegítené a család nyelvtanulását. Minden tízedik válaszadó önzetlen módon, a külföldi diáknak szeretne jó magyarországi élményeket szerezni.A családjával Sopronban élő Gregus Gabriella tíz éve fogad külföldi cserediákokat az AFS-en keresztül, emellett körzetsegítőként a fogadásra jelentkező családokat segíti tapasztalatival. Gabrielláék otthonában élt már ecuadori, ausztrál, thai, hongkongi, török, olasz, amerikai, német és svájci cserediák is. Mint a védőnőként dolgozó Gabriella elmondta, a legkülönfélébb kultúrájú diákokkal való együttélésnek köszönhetően családja az egész életüket meghatározó tapasztalatokkal gazdagodott.Gyermekei gyakorlatilag a cserediákok mellett nőttek fel, így már 10-12 éves korukban folyékonyan kommunikáltak angolul az eleinte magyarul nem beszélő külföldiekkel. Ráadásul ők is kedvet kaptak ahhoz, hogy cserediákként megismerkedjenek egy idegen országgal, megtanuljanak beilleszkedni teljesen más emberek közé is, s életre szóló kapcsolatokat alakítsanak ki a világ legkülönbözőbb tájairól származó cserediákokkal. Manapság pedig már Gabriella gyermekei is önkéntesként tevékenykednek az AFS-nél.

Cserediákból fogadóanyuka

A Kópházán élő Borosné Gréczy Zsanett egyetemi évei alatt maga is élt külföldön cserediákként.

Gregusék szerint gyermekeik az elmúlt tíz évnek köszönhetően sokkal nyitottabbá és érdeklődőbbé váltak az akár más földrészről érkező és gyakran nagyon eltérő kultúrájú emberek iránt, ami annak is köszönhető, hogy mindegyik cserediáktól tanultak valami újat. Volt olyan külföldi diák, aki sminkelni tanította a lányát, volt, akitől gitározni tanult meg, vagy éppen különleges ételek elkészítését sajátította el a 15 éves lány.Az élményeknek köszönhetően Gabriella és családja a mai napig jó kapcsolatot ápol valamennyi korábbi cserediákkal, s mint mondja, az a legjobb érzés a számára, ha fogadott gyermekei meglátogatják őt. Így történt 2013-ban is, amikor nyáron ausztrál, olasz és amerikai gyermekei tértek vissza Sopronba néhány hétre.A Kópházán élő Borosné Gréczy Zsanett egyetemi évei alatt maga is élt külföldön cserediákként, így nem volt számára kérdés, hogy szeretne cserediákokat fogadni. Otthonukban így 2012 óta élt már thai, olasz, ausztrál, indiai és egyiptomi cserediák. „Rendkívül érdekes látni, hallani, segíteni őket. Nagyon szeretem, amikor főznek nekünk a saját nemzeti ételeikből, még ha a mosogatás nagy része az én feladatom marad is. Szeretem, hogy családtaggá válnak, hogy néhány év múlva visszajönnek látogatóba, hiszen így egy kicsit a sajátomnak is tekintem őket, s hiszem, hogy ezek a kapcsolatok egy örök életre szólnak." - mondja Borosné Gréczy Zsanett.

Jöhet bárki, de ha választani kell, az európaiakat preferáljuk

Mennyire vendégszeretőek a Győr-Moson-Soproniak?

Hogyan lehet jelentkezni önkéntes fogadó családnak?



Azok a családok, amelyek külföldi diákot fogadnának, az AFS budapesti irodájához vagy megyei önkénteseihez fordulhatnak felvilágosításért, illetve a www.afs.hu oldalon szerezhetnek információkat. Az önkéntes családok számára az AFS támogatást nyújt, amely a diák utazási költségeit, iskolai étkezését, betegség- és balesetbiztosítását, gyógyszereit fedezi. „A cserediákok fogadásának nincsenek szigorú követelményei, fontos azonban, hogy egy család azért döntsön egy külföldi diák befogadása mellett, mert kíváncsi egy más országból, egy másik kultúrából érkező emberre" - hangsúlyozza Bangáné Jarecsni Rita, az AFS Magyarország nemzeti igazgatója.

„Nekünk három saját gyermekünk van, akiknél nagy nyelvi fejlődést látok köszönhetően annak, hogy a cserediákokkal angolul beszélnek. Szoktak együtt játszani, kártyázni, társasozni, bringázni, sütit sütni, tanulni, sokat nevetni, néha veszekedni, de ez mind nagyon szép!" - teszi hozzá Zsanett. A Kópházán élő család éppen ezért már el is döntötte, hogy a következő tanévre is fogad egy cserediákot: augusztusban egy 17 éves török fiú érkezik a Boros családba.Az AFS kutatásában résztvevőket arról is megkérdezték, hogy melyik kontinensről fogadnának legszívesebben egy cserediákot. A Győr-Moson-Sopron megyei válaszadók 26 százaléka nem válogatna: bármely országból származó cserediákot szívesen vendégül látna. További 26 százalék inkább európai diákot preferálna, míg 15,7 százalék nyilatkozott úgy, hogy Ausztrál gyereket fogadna be szívesen családjába.Az AFS felmérése alapján a megyében élők 37 százaléka 1-3 hónapig, 32 százaléka 3-6 hónapig, míg 31 százaléka 6-12 hónapig kínálna otthont egy cserediák számára.