Sziget ajánló: Mastercard Színpad by A38

A napokban jelent meg az ambient pop jelenlegi egyik legmenőbb zenekara, aúj kislemeze, melyet az alternatív média ismét maximális pontszámmal díjazott, a kritiká alatti kommentekben pedig megannyi AWWWWWWWWW! és <3 sorjázik. Az El Pasóban alakult, de már brooklyni székhelyű zenekar a ülönös feszültséget teremtő, ám lebegő hangulatok nagymestere. Erről már meggyőződhettek azon szerencsések, akik tavaly láthattá őket az A38-on, most a Szigeten is bemutatkoznak. Talán a legszerencsésebb ízelítő a KEXP live sorozatának Cigarettes After Sex-koncertfelvétele interjúval megspékelve.KEXP felvétel:A Sziget legszerethetőbb figurája és a világ legszerethetőbb blues-zené. Annak ellenére, hogy Steve egy fiktív élettörténetet épített maga öré és simán elhitette a világgal, hogy önmagánál tíz évvel idősebb egyszerű muzsikus, aki utcazenélt, miközben korábban volt sessionzenész, hangmérnö , sőt állítólag ott dolgozott a Nirvana Nevermind albumának stúdiómunkálatain is, amikor leleplezte magát, senki nem sértődött meg, sőt. Maga észítette gitárjai legendásak, dalai tizen- és huszonévesekkel fedeztette fel újra a bluest, mindamellett rendkívül szuggesztív előadó. Szerencsés lány lesz az, aki felkerül majd a Sziget színpadára, hogy Steve elénekelje neki a Walkin' Mant, mint ahogy itt, alább. Fiú , kivételesen ne legyetek féltékenyek.Walkin' Man:A Sziget mindig is odafigyelt a brit gitárzenekarokra, elég csak a Franz Ferdinand első szigetes koncertjére emlékezni pályafutásuk felívelésekor, amikor még Habsburg György is kilátogatott megtekinteni a " ászári és királyi" zenekart. Aismét a jelen izgalmát ínálja, pedig azt gondolhatnánk, hogy az elmúlt tizenakárhány évben szinte minden hangot, hangzást, tempót és dallamot összelegózott a zeneipar. És akkor itt jön ez a pár dél-londoni srác, akik a dalaikba valahogy mégis belecsempészik a slágerességet, önnön magukat, de mindeközben abban az ismerős posztpunkos, noise-rockos, indie-s öntösben halljuk viszont mindezt, ami egyrészt megadja a komfortérzetünket, mégis nincs meg a mintha-hallottam-volna-már-érzés.One Rizla:Vannak olyan zenei zsenik, akik bármihez nyúlnak, arannyá válik: ám sokszor a zeneipar zenebohócot csinál belőlü , amit persze a özönség imád, de sokszor a tartalom elvész a soundban, a virgában és a loopvarázslatban. Az izraelisimán lehetne egy ilyen zenebohóc, de elképesztő adottságait, összetéveszthetetlen hangját, kompozíciós épességeit folkos-bluesos ihletettségű dalok szolgálatába állította. Egyszerre nyers és finom, lírai és durva, slágeres és művészi. Asaf kedves ismerősünk, ünnepeljü újbóli eljövetelét legismertebb slágerének 2015-ös szigetes koncertfelvételével.One Day:Nem szeretnénk most arra hivatkozni, milyen gitárzenekarok érkeztek Manchesterből az elmúlt évtizedekben, maradjunk annyiban, hogy Jonathan Higgs zenekara, aokkal került az idén 15 éves A38 hajó szigetes színpadára: kiválóan összegzik a brit popzene legjobb pillanatait indie-től a radioheades megoldásokon át az elektronikáig és remélhetőleg, azon is túl.Night of the Long Knives:Itt van ez a húszas éveinek elején járó norvég énekesnő-dalszerző Bergenből, aki fiatal kora ellenére másodszorra lép fel a Szigeten, akinek folkos, naiv, bájos dalai bejártá a Földet, aki épes egy meghitt lányszobát varázsolni a legnagyobb koncerttermekből, mintha az ágyán szélén ülve énekelne nekünk valaki, miközben teát főzünk. Hogy ez a varázslat még nem vált rutinná, az valószínűlegmagával ragadó személyiségéből adódik. Legyen így!Runaway:Ha előző napon Aurora a kedves lebegés, a londonia noise-os zúzás a vissza-a-kilencvenes-évek-elejére jegyében. Ennek ellenére most egy elszállósabb megaslágert másolunk ide: aki több adrenalinra vágyik, keressen rá a zenekar idei koncertfelvételeire, pár nap és nemcsak a monitorral pogózhatunk.Don't Delete The Kisses:A 2010-ben Melbourne-ben alakult2012-ben adta ki első lemezét 12 Bar Bruise címmel, azóta pedig elképesztő ütemben születnek az újabbnál újabb lemezeik. Csak a tavalyi évben öt (!) stúdióalbummal álltak elő. Merészen próbálgatjá a zenei stílusokat, a szörfös garázszenétől a pszichedelikus rockon és a folk-popon át, a jazzes hangzásokig.Rattlesnake:John Rzeznik amerikai rocklegenda, Grammy-díjjal, zenekara, aa kilencvenes-nullás évek egyik legnépszerűbb amerikai alternatív zenekara volt, melynek talán legikonikusabb dala az Iris, amely az Angyalok Városa című film egyik betétdala is.Iris:Chet Faker jelenleg inkább ismét eredeti nevén,ént koncertezik: ő az a poszt-poszt-poszt elektronikus zenei producer, aki zseniális videókkal lepi meg a világot egy-egy single megjelenése kapcsán, sőt magyar vonatkozása is van, hiszen forgatott neki a budapesti Umbrella stábja is. Chet, izé Nick zenéje az eltelt öt év során egyre sötétebb lett, ennek örömére tekintsü meg leghíresebb klipdalát.Gold:A Knife-ból is ismert svéd Karin Dreijer szólóprojektje, asok szempontból túlnőtt anyazenekarán, hiszen az If I Had A Heart című dalt gyakorlatilag mindenki ismeri mint a Vikingek című sorozat főcímzenéjét. 2017-ben jelent Plunge címmel a projekt második albuma, amely hasonló éppen elementáris erejű, ezért idemásoljuk az új album egyik single-jét.Part VII: IDK About You:A 2009 óta mű ödő londoni elektronikus zenei duó, ameglehetősen széles spektrumban alkot, ez konkrétan a BPM-számban is lemérhető, hiszen 110-től 174-ig meglehetősen sok stílusban írjá az alapokat drum and basstől a mindent vivő dábstepig.Rögtön be is másoljuk a slágert: White Flag: