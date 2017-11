Szerdától beköszöntött a valódi tél - Autóba ül? Ezeket jó, ha tudja!

Mikor várható a 2017-es tél első országos kiterjedésű havazása?

Pontosan milyen időjárási körülmények várhatóak?

Hol számíthatnak a közlekedők a leginkább télies időjárásra?

Mit tesz a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő napokban?

Számíthatnak-e az autósok téliesebb útviszonyokra?

Mit tehetnek az autósok?

Hol szerezhetnek az autósok friss, aktuális útinformációkat az országos közúthálózatról?

Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzései alapján szerdától az Északi-középhegységben és a Dunántúl északi megyéiben havazás várható, csütörtöktől pedig az ország nagy részén válhat téliesre az időjárás és egyes helyeken jelentős mennyiségű friss hó hullhat.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. akövetkező napokban, 0-24 órás szolgálat mellett, folyamatosan látja majd el a hóeltakarítási munkákat a mintegy 32 ezer kilométeres országos közúthálózaton, ugyanakkor a társaság arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek és utazás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. november 10-én átállt a téli útüzemeltetési időszakra, szerda reggeltől pedig hármas téli készültségi fokozatra vált (összesen négy fokozat van), mivel egyes területeken egy nap alatt jelentős mennyiségű hó hullhat a héten, így az autósok a következőkre számíthatnak a következő időszakban:Az előrejelzések alapján szerdától válthat át az eső havas esőre, majd havazásra. Nagyobb mennyiségű friss hóra az ország északabbra fekvő megyéiben, csütörtökön és szombaton számíthatnak majd a közlekedők.Kiterjedt területen hullhat úgynevezett tapadó hó, de a havazásban leginkább érintett megyékben jelentős mennyiségű friss hó is várható. Mivel másabb a tapadó hó a friss hónál? Előbbi víztartalma sokkal magasabb, így tömörebb, nagyobb a tömege, a tapadó hó egyébként a magas víztartalma miatt pedig könnyebben és gyorsabban fagy meg, melynek felolvasztása is több időt vehet így igénybe. Szerda éjszaka folyamán gyenge ónos esőre is számíthatnak a közlekedők Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megyében.Elsősorban Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Somogy, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, illetve leginkább a magasabban fekvő, hegyvidéki területeken, például a Bakonyban, a Pilisben, a Mátrában és a Bükkben.A társaság az ország szinte teljes területén hármas téli készültségi fokozatot rendel el 93 mérnökségén és 19 megyei igazgatóságán. Ezeknél az egységeknél és a központi irányításnál is 12 órás váltott műszakokban látják el feladatukat a szakemberek. A havazásban érintett területeken szükség szerint preventíven, vagyis még a téli időjárás beköszönte előtt megelőzésképpen, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton, a főutakon, a forgalmas mellékutakon, emelkedőkön, ívekben, hidakon juttat ki síkosságmentesítő anyagokat (útszóró só, kálcium-klorid). Mivel a havazást megelőzően eső, ónos és havas eső is várható, ezért a preventív védekezést is nehezebben láthatja el a társaság, mivel a csapadék lemoshatja a burkolatra kijuttatott sót.A téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az egyes szakaszokon idén is az úthálózati szerepük alapján látja el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ez azt jelenti, hogy először a gyorsforgalmi úthálózaton és a főutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg és végzik el a szükséges beavatkozást a szakemberek, majd ezt követi a településeket összekötő mellékutak, végül az alacsonyabb forgalmú bekötőutak hóeltakarítása.A társaság folyamatos munkavégzése mellett is fel kell készülnie az autósoknak arra, hogy az intenzívebb havazásban érintett területeken időszakosan téliesebb útviszonyokkal találkozhatnak. A téli hóeltakarításban és síkosságmentesítésben dolgozó nehézgépjárművek fordulóköre akár 2-5 óra is lehet (egy munkagép körülbelül 20-50 kilométernyi útszakasz takarításáért felel), ezen időszak alatt pedig időjárástól függően akár újabb 5-10 centiméternyi hó is hullhat a burkolatra, vagyis újabb beavatkozást kell végeznie a munkagépeknek, amíg a havazás el nem áll.Ha még nem tették meg, akkor cseréljék le járműveiken a nyári gumikat téli közlekedésre alkalmas abroncsokra. Vezessenek minden esetben az út- és látási viszonyoknak megfelelően, és utazás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, hogy megtervezhessék útvonalukat és fel tudjanak készülni az esetleges lassúbb haladásra vagy rendkívüli helyzetekre.Az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei diszpécserszolgálatai mellett (elérhetőségek megtalálhatóak aoldalon) a társaság útinformációs szolgálatánál is érdeklődhetnek az autósok a +36-1-336-2400-s telefonszámon. További hasznos téli közlekedési tanácsok és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli munkavégzésével kapcsolatos