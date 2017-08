Szerdán jön az év egyik legmelegebb napja!

Maximumra kapcsol a nyár. Készítsük fel szervezetünket, a hét második felében akár 40 fok is lehet. A délies légmozgással afrikai eredetű, forró levegő tódul be térségünkbe. Kezdetét vette a negyedik hőhullám az idei nyáron, és a kánikula csak tovább fokozódik a következő napokban. A hőség miatt figyelmeztetés van érvényben. Harmadfokú hőségriadót rendelt el az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős államtitkár augusztus 1. (kedd) és 4. (péntek) között. A napi középhőmérséklet tartósan 27 fok felett alakulhat.Szerdán a legmelegebb órákban 37-38 fokot is mérhetünk. A hét első napjaiban csapadék nem várható, szinte zavartalan lesz a napsütés. A légmozgás viszont többfelé feltámad, de jelentősen nem csökkenti hőérzetünket. Csütörtökön a Dunántúlon kialakulhatnak záporok, zivatarok, ám a felfrissülés ezzel még nem érkezik meg. A hajnalok is egyre melegebbek lesznek, a hétvége felé közeledve aztán tovább erősödik a hőség, péntek magasságában nem kizárt, hogy 40 fok is legyen.az Időkép.hu-n!