Szent György-napi kézműves vásár a Vasi Skanzenben és virágút Szombathelyen

Minden évben sokat látogatnak el a Szent György-napi vásárra

kép forrása: est.hu

Kézműves bemutatókkal és foglalkozásokkal, hagyományőrző csoportok műsoraival, galambfajta-bemutatóval, valamint kézműves és biotermékekkel, a rákövetkező hétvégén pedig ismét megrendezik Szombathely herényi és kámoni városrészében a virágutat, ahol harminc helyi családi kertészet kínálja majd növényeit - közölték az MTI-vel a szervezők.Horváth Sándor, a Vasi Skanzen vezetője elmondta: idén a "" kiállítás, divatbemutatóval egybekötött megnyitója ígérkezik a kétnapos vásár legkiemelkedőbb eseményének, melynek során az rátéttel, hímzéssel díszített népi ruházatot, az úgynevezett "cifraszűröket" - köztük Szilágyi Irén helyi népi iparművész munkáit - csodálhatják meg az érdeklődők.

Hozzátette: a Savaria Múzeum és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghirdetett egy pályázatot, amelyen olyan saját készítésű szűrrátétes textilek - mellények, kabátok, stólák, malaclopók - készítésére kérték az arra vállalkozókat, amelyeket éppen a cifraszűrök ihlettek.Ezek legsikerültebb darabjait is láthatják a kiállításon, amelyKatonai hagyományőrző egyesületek tagjai, néptánc és népzenei együttesek, énekkarok váltják egymást a színpadon, a kisebbeket bábjátékkal szórakoztatják.Szombaton délután a Szélkiáltó Együttes, vasárnap délután pedig Szalóki Ági ad koncertet.Szekér Tamás, a Herényi Kulturális- és Sportegyesület elnöke, a virágút főszervezője az MTI nek elmondta:, amelynek kiemelt témája idén a környezetvédelem. Újdonság az idei virágúton a "civil kavalkád" nevet viselő program, amelyen tucatnyi civil szervezet mutatkozik be, és az ünnepélyes megnyitó után kerékpáros jelmezes felvonulást is tartanak, melynek résztvevőit arra kérik, hogy kerékpárjaikat virággal díszítsék fel.A fő látványosság idén is maga az 1,3 kilométer hosszú virágút lesz, ahol a helyi családi kertészetek kínálják színpompás növényeiket, közben pedig különböző stílusokat képviselő zenekarok, tánccsoportok bemutatói szórakoztatják és gasztronómiai érdekességekkel várják a közönséget.