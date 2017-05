Szén-monoxid mérgezés - A fűtési szezonnal nem ért véget a veszély

Riasztások - 2-300 eset



Ennyi CO-mérgezéses eset fordul elő hazánkban évente, és ezekben mintegy 200-an megsérülnek, 20-an meghalnak.

A fűtési szezonnal nem ér véget a szén-monoxid mérgezések veszélye, ugyanis a konyhákban, a fürdőkben is sok helyen vannak olyan berendezések, vízmelegítők, amelyekből szivároghat ez a színtelen, szagtalan, íztelen gáz. Persze könnyű tenni azért, hogy ez ne így legyen – erre hívta fel a figyelmet a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tegnapi sajtótájékoztatóján. Bakcsányi Péter tűzoltó alezredes, az igazgatóság hatósági szolgálatvezetője elmondta, hogy a CO-t nem tudjuk érzékelni és hatása – a szédülés, a fejfájás, a hányinger, a fáradtság – összetéveszthető más betegségek tüneteivel. Arról is beszélt, hogy gondoskodni kell a kémény rendszeres ellenőrzéséről, a tüzelőberendezések időszakos felülvizsgálatáról, a megfelelő levegő-utánpótlásról és a baj esetén riasztást kiadó érzékelő beszerzéséről.Minden lakás érintett, a legtöbben jelen van a CO. A veszélyes mértékű feldúsulás oka lehet a nyílt lánggal égő berendezés nem megfelelő műszaki kialakítása, például a régi kazáné, ami a szoba levegőjét használja az égéshez. Ahogy az is, ha elmarad a karbantartása, a tisztítása, viszont jól szigetelő ablakokra cserélik a lakásban a korábbiakat, légelszívót szereznek be például a konyhába. A szakember szerint össze kell hangolni a régi és az új berendezéseket: vagy beépíteni az ablakokba szellőzőket, vagy új kazánt venni. S fontos a lakás rendszeres szellőztetése!A katasztrófavédelmi igazgatóság a CO-mérgezés megelőzése érdekében sokat tett figyelemfelhívó akcióival, hisz előny, ha kevesebbszer kell emiatt a tűzoltóknak kivonulniuk és kevesebben sérülnek meg. Ennek már van is hatása: idén megyénkben 24 eseményük volt, ami a CO-val összefüggött, hét sérülés volt és egy esetben sem halt meg senki emiatt. Ez nagyon jó arány az előző évekhez képest és azt tapasztalták a tűzoltók, hogy egyre többen szereznek be CO-érzékelőt.Érdemes magunk, családunk biztonságáért tenni, ezt sokan így gondolják, egyre többen vesznek szén-monoxid érzékelőt. Sokféle van, fontos, hogy mindenki megfelelőt válasszon. A megbízhatóak és a nem azok friss listája is megtalálható az interneten, a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/ és a www.katasztrofavedelem.hu címen. Vásárlás előtt meg kell győződni arról, hogy amit kinéztünk, melyiken szerepel. S azt is tudni kell, hogy az érzékelők idővel lejárnak és akkor már nem látják el szerepüket. A Kisalföldnek is volt korábban kampánya, mely minderre felhívta a figyelmet.