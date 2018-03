Százmilliókból 25 szigetközi település fejlesztheti idén folyópartjait + Gönyűi látványtervek

Kenukiemelőtől a hajósmúzeumig, okosbójától a dunai látogatóközpontig folyóparti, turisztikai fejlesztések sorára nyertek összességében több százmilliós forrást Szigetközben. Gönyűn panorámatávcsövet szerelnek és úszó kikötőt kapnak a kenusok, s bemutatnák a legnagyobb jégtörő hajót.

Látogatóközpont a Duna-parton



A vízparti fejlesztésekhez kapcsolódik, hogy Gönyűn a Duna melletti horgásztanyából látogatóközpontot hoznak létre. Tóth Ferenc, a Gönyűi Horgász Egyesület gazdasági vezetője elmondta, a tanyaház felújítására és a látogatóközpont kialakítására 212 ezer euró áll rendelkezésre. A tanyaházban a falburkolat cseréje, hőszigetelés mellett kávézót alakítanak ki, a tetőteraszra az önkormányzat segítségével panorámatávcsövet tesznek. Az épület mellé kétszintes látogatóközpont épül, oktatótermekkel, mosdókkal. A külső részen kerékpártárolót, tematikus játszóteret és tűzrakót alakítanak ki.

A turisztikai fejlesztésekre közösen is szerződtek: a „Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval" elnevezésű projektre 25 szigetközi, vízparti település kötött korábban együttműködési megállapodást. Ebben a fejlesztésben vízi turizmust népszerűsítő rendezvények, úszó kikötők, kajak-kenu kiemelők, sólyák tervezése és engedélyeztetése, kajak-kenu és kerékpárok beszerzése, azok szállítására alkalmas utánfutók (ökomobilflotta) szerepelnek. Major Gábor gönyűi polgármester elmondta: csónakkikötésre alkalmas úszómű lesz a tanyaház előtt, és a lejárót is felújítják, hogy kényelmesebb legyen a vízen érkező turisták számára. A falu a Duna természeti értékeire építve – javarészt pályázati forrásból – 170 ezer euróból (mintegy 51 millió forintból) jövő év végéig felújítja hajósmúzeumát, tematikus útvonalon mutatja be a folyót, az itt állomásozó legnagyobb magyar jégtörő hajót, a Széchenyit és tanösvényt alakít ki.Gönyű mellett még kéttucatnyi szigetközi településen javulhatnak a vízi és kerékpáros turizmus feltételei.Dunaszeg a konzorciumi vezetője annak a Települési Operatív Programban (TOP) forrást nyert pályázatnak, amelyben a szigetközi vízi turisztikai hálózat fejlesztésére fordíthatnak közel 300 millió forintot. Ennek részeként hét településen infrastruktúrafejlesztésre is lehetőség nyílik.A dunaszegi vízi megállóhelyen egy 100 négyzetméteres zuhanyzóból, öltözőből és főzőrészből álló épületet húznak fel, hajótárolót és egy ugyanekkora fedett teraszt építenek. Dunaszentpálon hasonló funkciók mellett kerékpáros-pihenőhelyként is működik majd az ingatlan. Mosonmagyaróváron a vízisport-egyesület épületét bővítik. Emellett okosbójákat telepítenek, amelyeken a horgászok és a vízi turisták a vízmélységet, a hőfokot, a szélsebességet és a pontos koordinátákat is megtalálják. A bérelhető kenukat helymeghatározóval látják el, és mobiltelefonos applikációk segítik majd a látnivalók felfedezését.Látványterv – Gönyűn a tanyaház felújítására és a látogatóközpont kialakítására 212 ezer euró áll rendelkezésre.Okosbójákat is telepítenek, amelyeken a horgászok és a vízi turisták követhetik például a vízmélységet, a hőfokot és a pontos koordinátákat is.