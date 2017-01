Százhúszezer forint felett az átlagnyugdíj

„Nem panaszkodunk, kijövünk a pénzünkből, ehhez persze az is kell, hogy a lányomék nem szorulnak a segítségünkre. Minden hónapban félre is teszünk, hogy akkor se kerüljünk bajba, ha váratlan kiadás merülne fel" – mondta lapunknak Cseh Józsefné, aki három éve nyugdíjas, és 110 ezer forint nyugdíjat kap havonta. Az összegre azért is pozitívan tekint, mert csaknem kétszer több, mint az utolsó fizetése. Férje járandósága 140 ezer forint, s ezzel ketten hozzávetőlegesen a magyarországi átlagot hozzák.



Egy öregségi nyugdíjas átlagosan 121.041 forintot kapott kézhez tavaly, mintegy 2600 forinttal többet, mint egy esztendővel korábban – állapította meg a Központi Statisztikai Hivatal nemrégiben közölt elemzésében.