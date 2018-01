Szavazz az Akváriumra!

A szavazás február 22-ig tart, voksolj Te is az Akváriumra itt >> A szavazás február 22-ig tart,

Erős évet tudhat maga mögött az Akvárium Klub: 2017-ben majd 500 esti program, számos céges rendezvény, fesztiválok és kiállítások adták egymásnak a kilincset a főváros szívében található szórakozóhelyen.Az évről évre az ország egyik legjobb elektronikus programjaival működő klub 2017-ben is a megszokott színvonalú felhozatallal készült: rögtön egy zenetörténeti mérföldkővel nyitották az évet az első és eddig egyetlen budapesti Boiler Roommal, mely óriási sikert aratott, de teltház előtt pakolta a lemezeket többek között Borgore és Jan Blomqvist is.Jól mutatja ez is, hogy nemzetközi viszonylatban is igen vonzó helyszín az Akvárium Klub színpada: a műfaji sokszínűség jegyében idén itt járt Natalia Imbruglia, a Kensington, Marcus Miller és az Asking Alexandria is. A hazai zenei élet legismertebb zenekarai is mind visszatérő vendégek az Erzsébet téren, teltházas koncertet adott itt többek között a Punnany Massif, a Vad Fruttik és a Wellhello is. AzAkváriumban azonban éppolyan fontos a fiatal tehetségek felkarolása is, éppen ezért tartják itt a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató verseny fordulóit immár negyedik éve, és a tervek szerint így lesz ez 2018-ban is.Éppen így folytatódik az Akvárium Klub és a Budapesti Tavaszi Fesztivál kapcsolata is, mely 2017-ben kezdődött. Akvárium Tavasz Terasz címen egy hónapon át várja naponta más-más elismert zenészek és friss tehetségek akusztikus koncertjeivel a látogatókat a folyamatosan pezsgő, lépcsős terasz. Ősszel pedig a CAFÉ Budapest és a Budapest Ritmo eseményei kapnak helyet a víz alatt.És hogy mi vár még 2018-ban? Dupla koncerttel érkezik februárban a Brains, itt mutatja be új albumát a Bëlga, a Zaporozsec és az Exotic, 5. születésnapját ünnepli a Cloud 9+, és első NagyHallos koncertjére készül a Lóci játszik. Szerencsére nemzetközi fellépőkből sem lesz hiány, hiszen dupla teltházas koncerttel érkezik a Hollywood Undead februárban, az A38 Hajó szervezésében jön a népszerű brit indie banda, az Editors áprilisban, de itt lép fel az orosz rave formáció, a Little Big is májusban. Az elektronikus vonalat többek között az Extrawelt, Matador, John Digweed és DJ Krusherősítik, míg a VOLT Lokálban a legjobb bulik mellett itt keveri majd a lemezeket többek közöttTiefschwarz Ali és a visszatérő vendég, Slam JR is.Újdonság az Akvárium életében, hogy a nagylépcső tetején decemberben megnyílt Budapest egyik legjobb olasz pizzáját készítő Digó, így mostantól mindig fixen megtalálhatók az Erzsébet téren.Nem csoda hát, hogy ebben az évben három plusz egy jelölést is kapott az Akvárium Klub, ezekre itt tudsz szavazni.