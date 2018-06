Stratégiai megállapodást kötött az Audi, a Mol és a Szegedi Egyetem

Egyebek mellett megújuló üzemanyagok fejlesztéséről szóló stratégiai megállapodást kötött az Audi Hungaria Zrt., a Mol-csoport és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a dokumentumot pénteken írták alá Szegeden. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter úgy fogalmazott: Magyarország két legnagyobb vállalata és az egyik legnagyobb vidéki egyetem olyan területen fog együtt dolgozni, amely életünket erőteljesen meghatározza. Ilyen eredményt az tud elérni, aki valamilyen viszonyt alakít ki a technológiai fejlődéssel. A Szegedi Egyetem ezt időben és megfelelő módon felismerte, a kormány pedig minden eszközzel támogatja az ilyen jellegű innovatív fejlesztéseket. A mobilitás területén fellépő kihívásokra - mint a CO2 kibocsátás-csökkentés, vagy a közlekedési balesetek elkerülése - nem lehet egyetlen megoldással válaszolni - mondta a miniszter.



Science Park



A jelenlegi beruházások a Science Park területén ezen lehetséges válaszok megtalálására irányulnak. A fejlesztések hozzájárulnak ahhoz is, hogy új vállalkozások jelenjenek meg a városban - közölte Palkovics László. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kifejtette, az a fejlesztés, ami az SZTE-n folyik, olyan lehetőséget teremt a nagy múltú intézménynek, amely története során nagyon ritkán adatott meg. Az egyetem képviselni fogja a magyar hagyományokat, a keresztény kultúra és az emberiség szellemi értékeinek továbbvitelét, ugyanakkor kinyitja kapuit a legkorszerűbb tudományok előtt, hogy felkészült 21. századi emberként meg tudjuk állni helyünket a nagyvilágban - közölte a miniszter. Trócsányi László igazságügyi miniszter hangsúlyozta, az SZTE egyszerre magyar és nemzetközi, hiszen az intézményben négyezer külföldi diák tanul.



A dél-alföldi régió versenyképességében az egyetem játssza a legfontosabb szerepet - tette hozzá. Az SZTE a negyedik generációs egyetemek közé tartozik, ahol a kutatás, a fejlesztés és az innováció együtt van jelen. A felsőoktatási intézmény, a Mol és az Audi közötti együttműködés példaértékű, csak úgy mint az egyetem keretein belül megvalósuló science park - tudatta a miniszter. Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója leszögezte, versenyképes oktatás nélkül nincs versenyképes gazdaság. A magyar oktatási rendszernek ki kell lépnie az elefántcsont toronyból és olyan szakembereket kell nevelnie, akik az ipar számára értékes tudással rendelkeznek. Hozzátette: ebben a folyamatban - amely már elindult - az iparvállalatoknak hatalmas felelőssége van.



Szükség van alternatív megoldásokra



Ennek részeként bocsátott a Mol az SZTE rendelkezésére egy olyan motorfékpadot, mellyel a szakemberek hasznos újításokat tudnak kidolgozni, majd beépíteni a termelésbe. Az európai autó- és olajipar előtt ugyanaz a két kihívás áll: megoldást találni a városi közlekedés kedvezőtlen hatásainak csökkentésére és teljesíteni a globális felmelegedés megfékezésére tett szén-dioxid-kibocsátási előírásokat. Csak az autóiparral együtt lehet a környezetet jobban kímélő üzemanyagokat fejleszteni és olyan alapanyagokat létrehozni, melyek mind a két kihívás megoldásait egyaránt szolgálni tudják - mondta Hernádi Zsolt. Európában jelenleg 240 millió autó fut, ennek 5 százaléka újul meg évente, az állomány így 20 év alatt cserélődik ki. Ezzel a dinamikával nem érhető el a szén-dioxid-kibocsátás elvárt szintű csökkenése.



Ezért van szükség olyan alternatív megoldásokra, melyek lehetővé teszik, hogy a ma használt járművekkel is közelebb jussunk a célok teljesítéséhez - fogalmazott a Mol-csoport vezetője. A cél olyan motorok fejlesztés, melyek a ma még 30-40 százalékos mutató helyett lényegesen magasabb hatékonysággal használják fel az üzemanyagot - tette hozzá. Hernádi Zsolt elmondta, jelenleg nagy mennyiségben csak kőolajból állítható elő üzemanyag az autóipar számára. Az együttműködési megállapodás közös kutatás-fejlesztési programok indítását teszi lehetővé megújuló üzemanyagok fejlesztésére. Ezek között említette a légkörből kinyert szén-dioxid és megújuló villamos energia felhasználásával előállított szintetikus üzemanyagokat vagy az élelmiszeriparban nem hasznosítható mezőgazdasági hulladékok átalakítását.



Győri tapasztalatok



Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria Zrt. személyügyekért felelős igazgatósági tagja közölte, az cég Győrben nem csak motorokat és gépjárműveket gyárt, hanem több mint tíz éve motor- és járműfejlesztő központot is működtet. A vállalat szorosan együttműködik az akadémiai szférával és a magyar felsőoktatási intézményekkel, köztük az SZTE-vel. Az Audi, a Mol és az SZTE közötti együttműködés elősegíti akár nemzetközi szintű tudományos eredményeket képviselő innovációk iparba történő átültetését.



A kutatási programok középpontjában a belsőégésű motorok károsanyag-kibocsátása, az ehhez kapcsolódó mérési technológiák fejlesztése és a szintetikus üzemanyagok kutatása, valamint a közös tudásbázis folyamatos bővítése áll - közölte az igazgatósági tag. Az eseményen aláírták a Mol és az Audi az új típusú üzemanyagok fejlesztése mellett, a digitalizáció és a sharing economy területére kiterjedő együttműködési megállapodását, valamint elhelyezték az SZTE Járműipari Kompetencia Központjának alapkövét is.