STRAND Fesztivál 2017 - Helyzetjelentés a Strandról - fotók

Rúzsa Magdi olyan energiával tolja a nagyszínpadon, hogy az lángra gyújtja a közönséget is, a viszonylag korai időpont ellenére is. Kiváló a zenekar, simán elképzelnénk őket főműsoridőben is.Helyet cserélhettek volna példul a tegnap fellépő Bastille együttessel, ami annak ellenére, hogy nagy kedvencünk, elég felejthető koncertet adtak.A tegnapról írunk még részletesen, volt például lánykérés is a Bagossyék alatt.Addig is, arra biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk itt Zamárdiban.Ma este játszik a győri Fehérvári Gábor Alfréd és zenekara is, lesz Brains és Parov Stelar, na meg Redfoo :)

Úgy zárjuk a nyarat a Balatonon, mint még soha

Matracfújás - Fotók: Bauer Szilvia

"Nem hittem volna, hogy tudok ennyire lassan menni" - mondja Szilvi, miután a szüttyögés világrekordját megdöntve nekiindultunk - pihenni a strandra. Csütörtök dél van, autógumiból tákolt székeken ülünk és próbálunk emlékezni.Szerda délután érkeztünk Zamárdiba, a Strand fesztiválra, ahol első dolgunk volt felderíteni, hogy merre találjuk a Beach Front kempinget. Merthogy nagy bátran úgy döntöttünk, sátrazunk. Ennek köszönhetően úgy élveztük a Vad Fruttik koncertjét - tisztán hallottuk a nagyszínpadon dübörgő dalokat-, mint még soha: sátorrúddal, matraccal, hálózsákkal a kezünkben csápoltunk.

Panoráma - Fotók: Bauer Szilvia

Röpke egy óra alatt pöpec kérót raktunk össze, a Tudom milyen című dalt már a nagyszínpad előtt üvöltöttük együtt Likó Marcival.

Aranyköpések első nap



" Itt vagyunk a Duna-parton, gyere ide. Ja nem, ez a Balaton!"

" Ti rendelteket két szemtelenül jóképű férfit? Mi jöttünk helyettük."

"Humor és humor között van különbség! "

A látogatók megismerkedhetnek többek között:

Aztán nem volt megállás,: némi pálinka és sör kíséretében mentünk Kowalsky meg a Vegára, csapattuk Wilkinsonon, majd a Cloud 9 + buliján. Éjjel kettőkor behordtuk a kocsiból a maradék holmijainkat, majd kidőltünk. (Félkómában még hallottuk, ahogy valaki horkol, majd eszméletünket eldobva álomba merültünk. Amíg valaki neki nem esett a szomszéd sátrának.) Hajnalban picit megfagytunk, de 10 órakor már megsülve szálltunk ki a lakból. Elmentünk zuhanyozni, (a melegvízre már csak vágyakozhattunk), reggeliztünk és tervezzük a nap eseményeit. Ma lesz például nagy kedvencünk, a Bastille is. (Mindeközben épp egy szörfdeszkán utazó kutya haladt el előttünk a Balatonban.)A Strand fesztivál idén ötéves, mi elsőként tavaly jártunk itt és egyből feliratkozott a kedvenceink közé. Szuper koncertekkel, Balaton parti lazulással zárni a nyarat - nincs is ennél jobb. A helyszín gyönyörű, a strand egy karnyújtásnyira a színpadoktól, és számos program várja a fesztiválozókat a Civil faluban, még cserkészkedni is lehet. Van vándorvurstli és Kertmozi is. És nagyon-nagyon jó fej, mosolygós lelazult fesztiválozók! ( napközben. Este pedig partiállatok.)A Civil faluban találjuk az Unicef Magyarország sátrát is, ahol virtuális valóság segítségével és egyéb interaktív eszközökkel ismerkedhetnek meg a fesztiválozók a gyermekjogokkal, és az UNICEF dolgozóinak munkájával a katasztrófa sújtotta övezetekben.Ottjártunkkor is többen töltötték ki éppen a gyermekjogokkal kapcsolatos kérdőivet, és érdeklődtek a szervezet tevékenysége iránt.· a malária-fertőzött szúnyogok ellen használt hálóval· a rászorulókon segítő elsősegélycsomagokkal· a terápiás élelmiszerekkel· az alultápláltságat mérő szalagokkal· víztisztító tablettákkal és rehidrtaláló sóval.Ewan McGregor színész, rendező gondolatait a járványos gyermekbénulásról pedig virtuális valóság segítségével ismerhetik meg a sátorba látogatók.