Sting koncert októberben Budapesten

A teltházas észak-amerikai, európai, dél-amerikai, valamint mexikói állomásokat követően Sting 57th & 9th elnevezésű turnéja folytatódik, hogy az egész világot meghódítsa - ahogy a lelkes kritikák és az eddigi rajongói visszajelzések jósolják.Ez a gitárcentrikus rock turné, amely Észak-Amerikában indult, majd Európát, Közép- és Dél-Amerikát végigjárva jelenleg Ázsiában látható mielőtt visszatér néhány európai fesztiválra a nyár folyamán, ősszel pedig újabb városokkal bővül Közép- és Kelet-Európából, köztük Budapesttel is!A 57th & 9th elnevezésű turnén Sting egy 3 fős bandával áll színpadra; régóta állandó gitárosával, Dominic Millerrel, továbbá Josh Freese dobossal és Rufus Miller gitárossal, valamint vendégként Joe Sumner és a harmónikaművész Percy Cardona, a The Last Bandoleros tagja is színpadra lép.

"Sting munkásságának lényege a kivételes zeneszerzői tehetsége; a melódiák, a groove-ok és a jelentős dalszövegek gyűjteménye, amelyek további értelmet nyertek a lehető legmagasabb szintű előadástól. Ez a show megérdemli a kitűntető elismerést." The Telegraph, Egyesült Királyság



“Sting nem csupán egy előadó, aki jön és ad egy koncertet. Ő egy alkotó, aki azért jön, hogy művészetet hozzon létre a színpadon." Alto Voltaje, Puerto Rico



"Sting megmutatta a rock erejét, sokoldalúságát, mélységét és élettartamát. Bebizonyította, hogy még mindig megvan az a képessége, hogy egy izgalmas, vibráló, felfokozott rock 'n' roll-t játsszon." Austin 360

"A koncert lüktetett, akár új dal, akár szóló sláger vagy klasszikus Police szám csendült fel. Sting egy univerzális mesélő, abból építkezik, amiből a legendák is születnek." Vancouver Weekly

A budapesti koncertre jegyek a www.livenation.hu és a www.ticketpro.hu oldalakon keresztül vásárolhatók június 2-án 10 órától. Az 5 különböző ülő-, az álló- és a limitált számú kiemelt állójegy mellett VIP csomagok is megvásárolhatók az október 13-án megrendezésre kerülő fellépésre.A hivatalos Sting.com rajongói oldal tagjai részére az elővásárlási lehetőség május 30-tól él, részletes információk a www.sting.com/tour oldalon.Sting tizenkettedik szóló stúdióalbuma, a 57th & 9th egy évtized után az első rock/pop lemeze, amely november 11-én jelent meg az A&M/Interscope Records-nál. A 10 számos anyag tükrözi Sting széleskörű zenei és dalszerzői stílusát, kezdve az érdes, gitár-témájú első kislemez, az I Can’t Stop Thinking About You-tól a kegyetlen Petrol Head-ig és a himnusszerű 50,000-ig. Az album producere Martin Kierszenbaum, és csupán néhány hét alatt vették fel Sting állandó zenésztársával, Dominic Millerrel (gitár), Vinnie Colaiutaval (dob), valamint a szintén dobos Josh Freesevel (Nine Inch Nails, Guns n’ Roses), a gitáros Lyle Workmannel és a vokálokban közreműködő texasi-mexikói bandával, a The Last Bandoleros tagjaival.