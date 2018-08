Stílus kavalkád az Őrségben - a Bohemian Betyars a Hétrétországon - videók

Bohemian Betyars



Szűcs Levente - ének, akusztikus gitár



Palágyi Máté - hegedű, vokál



Muhari Krisztián - trombita



Mihályfi Máté - szólógitár, vokál



Fehér Gábor - bőgő, vokál



Dankó Dániel - dob

Fehér Gábor: A Bohemian Betyars 2009-ben alakult Miskolcon, ám a mostani felállás mindössze három éve kezdődött új dobosunkkal, Dankó Danival kiegészülve. Maguk a tagok és a zenei hátterünk adta az alapot ehhez az óriási stílus kavalkádhoz. Itt van mindjárt Palágyi Máté, a hegedűsünk, aki folk zenei múlttal rendelkezik, vele együtt néptáncoltunk éveken keresztül, de többen a zenekarból a punkos vonalat is képviseljük. Maga a "speed-folk-freak-punk" is onnan jött, hogy túl gyorsan játszunk folk zenét, de nagyon furcsán nyomjuk a punkot. Egyetlen dolgot tudtunk, amikor elkezdtük a Bohemian Betyarst, hogy a folk zenét szeretnénk keverni a mai zenei trendekkel.- Nagyon eltérő ez tagonként, bár rengeteg közös pont van. Ilyen például Manu Chao, a Gogol Bordello, vagy éppen a Dead Kennedys. Azt gondoltuk, jó lenne, ha mi ezt a mulatozós, táncikálós zenét az autentikusabb magyar népzenével kombinálva valósítanánk meg, némi punkkal felturbózva. Nagyjából így született meg a stílusunk, illetve a nevünk is: olyan zenekart akartunk csinálni, amely egyedi, bohém módon ötvözi a népzenét más stílusirányzatokkal.- Mindig is szerettünk volna külföldön játszani és 2013-ban meghívást kaptunk egy spanyol fesztiválra, az Ibogára. Kitaláltuk, hogy úgy fogunk eljutni oda, hogy végig utcazenéljük európát, ezzel máshol is népszerűsítve zenénket. A nagy kalandozást végig rögzítettük, és elindítottuk saját utcazenés videóblogunkat. Azóta minden hosszabb külföldi turnét felveszünk, ezeket a Streetbastards tour-sorozat részeként jelentetjük meg.Legutóbbi nagyobb turnénk során Ázsiába vettük az irányt, ahol Japánban indítottuk a turnét, három koncerttel Tokióban, aztán átröppentünk Shanghaiba, ahol először egy világzenei fesztiválon, majd egy livehouse-ban játszottunk. Ezután vissza Japán, pár napot töltöttünk Kyoto-ban és Oszakában. A turné utolsó hetében Dél-Koreában voltunk végig, kezdve egy puszáni koncerttel, majd három szöuli bulival zárva a turnét. Csodálatos élmény volt az egész, s úgy tűnik volt foganatja is, mert idén tavasszal újra útba ejtjük Ázsiát, ahol lenyomunk nyolc kínai koncertet és egy hétvége erejére Dél-Koreába is ellátogatunk.- Javarészt a Csavargóról fogunk játszani, de lesz 2-3 olyan dal is amit a Parno Graszttal közösen írtunk s még nem sokat játszottunk. De azért felszólalnak majd a kihagyhatatlan "örökzöld slágerek is".:))