Stadionavató Szombathelyen: átadták a Haladás új sportkomplexumát

Átadták a Haladás több mint 15 milliárd forintos kormányzati támogatással felépült sportkomplexumát szerdán Szombathelyen, a nyitómérkőzést 19.19 órakor a horvát NK Osijek csapatával játssza a Swietelsky Haladás.



Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, Szombathely fideszes országgyűlési képviselője ünnepi köszöntőjében ismét azt hangsúlyozta: a XXI. századi követelményeknek megfelelő sportlétesítmény a Haladás szinte valamennyi szakosztályának új otthont, a szombathelyi fiatalok számára pedig sportolási lehetőséget kínál. Elmondta, hogy az új létesítmény korszerű technológiával épült, energiafelhasználása is takarékos, ezért fenntartása valószínűleg nem fog többe kerülni mint a régi, lebontott sportcentrumnak.



Hende Csaba kiemelte: továbbra is vannak, akik megpróbálják szembeállítani a sportfejlesztéseket az egészségügy fejlesztésével, holott szerinte a prevencióra, megelőzésre, egészséges életmódra, ennek részeként a sportra fordított pénz a leghatékonyabb egészségügyi beruházás.



Hozzátette, 2010 óta Szombathelyen 17 milliárd forintot fordított a jelenlegi kormányzat a Markusovszky Kórház fejlesztésére.



Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere - aki jelképesen átvette az építőktől a létesítmény kulcsát - köszöntőjében úgy fogalmazott: a másfél év alatt felépült sportkomplexumra büszkék lehetnek az építők és büszke lehet Szombathely is. Felidézte, néhány évvel ezelőtt még csupán a vágyak közé tartozott egy új stadion és az annak környezetét jelentő rekreációs övezet kiépítése, most pedig már mindkettő megvalósult.



Homlok Zsolt, a Haladás SE elnöke arról szólt, hogy egyesületüknek az elmúlt öt évben sikerült gazdaságilag megerősödnie, növelni a szakosztályok számát és a sportolók létszámát, kiemelkedő sporteredményeket értek el a legtöbb területen, és most megújult az az infrastruktúra is, amelyben működhetnek. Utalt arra, hogy 2018-ban lesz a Haladás SE százéves, új otthonukban pedig méltó módon ünnepelhetik majd meg az évfordulót.



A szerdai ceremónián a szalagot Hende Csaba, Puskás Tivadar, Homlok Zsolt és Szondy Szilvia, a Haladás Sportkomplexum Nonprofit kft. ügyvezető igazgatója vágta át.



A sportkomplexum részét képezi egy UEFA IV. besorolású, mintegy kilencezer fős, teljes egészében fedett lelátóval rendelkező futballpálya és egy multifunkcionális sportcsarnok. A sportcsarnok földszintjén a sakkozók, birkózók, ökölvívók, súlyemelők kaptak helyet, s ugyanott található egy konditerem és a bemelegítő folyosó. Az első emeletet a kézilabdázók, futsalosok, röplabdázók és az utánpótlás labdarúgó játékosok foglalhatják majd el. Itt található egy centerpálya is, ötszáz fős lelátóval.