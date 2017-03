Senki nem vette komolyan a halálra készülő tinit a benzinkutas ámokfutása előtt

Valóságos ámokfutást rendezett egy 18 éves fiatalember csütörtök hajnalban az M7-es autópálya mentén. F. Ádám négy benzinkútra támadt rá, három helyen lövöldözött, majd egy fejlövéssel végzett magával. A Borsnak nyilatkozott Ádám egykori lány barátja, akitől megtudtuk, hogy a rendőrnek készülő fiú régebben számos alkalommal kísérelt meg öngyilkosságot, volt, hogy az ereit is vagdosta - írja a BorsOnline – Korábban többször írt, hogy sz.r az élete, meg akar halni, és azzal is fenyegetőzött, hogy öngyilkos lesz. Ezekről mindig lebeszéltem és értesítettem a testvérét. A halála előtti este több barátjánál és nálam is arról érdeklődött, hogy mi lenne az az utolsó dolog, amit öngyilkosságunk előtt tennénk. Sajnos nem vettem komolyan az üzenetét, azt hittem, hogy csak egy újabb hullámvölgyről van szó – mondta a lány.



VAN SEGÍTSÉG!



Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!

A 18 éves bonyhádi fiú gyermekkorában elveszítette a gyógyíthatatlan beteg édesanyját, akinek halálát sosem tudta feldolgozni.– Előfordult, hogy mellettem is szívott füves cigit, sosem tudtam lebeszélni róla. Három éven keresztül szinte mindennap együtt voltunk. Tavaly még szerelmet is vallott nekem, de visszautasítottam. Haragszom rá, itt hagyott mindenkit, aki szerette…