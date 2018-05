Segítő kéz Kisalföld-kampány - Megnéztük, hogyan működnek a hajvédő készülékek az onkológián

Az Uzsoki-kórház milliárdos beruházás előtt áll, az ország második legnagyobb onkológiai központja. Itt található az első ilyen készülék. Az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány itt kapja meg a támogatást...

...itt pedig már Puskás Gabriella a belőle vásárolt készülékkel. Fotó: H. B. E.

Februárban múlt egy éve, hogy az Uzsoki-kórház onkológiájára megérkezett a Paxman-készülék, s az első betegeken elkezdték alkalmazni az eszközt. Az ottani kórház alapítványának egy kozmetikai cég felajánlása után sikerült megszereznie a szükséges pénzt, azonnal éltek a kínálkozó lehetőséggel.Szokásos szerdai nap az Uzsoki-kórházban, az onkológia jelenleg még több épületben működik. Puskás Gabriella részlegvezető nővér előre szólt, hogy sok páciensük lesz aznap (is), ezért ideje alig marad ránk, de persze megmutatja a Paxman-készüléket, amelynek beszerzésében nem kis része volt. Nagyon sok beteg volt aznap valóban, szinte minden széken ült valaki a váróban. Idős, fiatal, nő, férfi egyaránt.Az uzsokis történet hasonlóképp kezdődik, mint a győrieké, s egy szálon majd össze is ér, de most még másfél évet ugorjunk vissza az időben. Gabriella és az osztály egyik fiatal orvosa, dr. Vass Nándor egy európai onkológiai kongresszusra ment, ahol meglátták a készüléket (a győriek egy hasonló rendezvényen, de Amerikában figyeltek fel rá, lásd tegnapi írásunkat: Sokszor családtagokká válunk – Kisalföld, 2018. május 11., 4. oldal). A hatékonyságot látva nem volt kérdés számukra, hogy ilyet szeretnének, de mert milliós tétel egy készülék (jelenleg mintegy 6–7 millió forint), ezért tudták, erre még várniuk kell.Szerencsére nem sokáig, mert Puskás Gabriellát, aki nem mellesleg Az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány elnöke is, megkereste az egyik hazai kozmetikai cég, hogy van-e olyan álmuk, amelynek megvalósítását esetleg támogatni tudnák. "Persze, hogy van" – vágta rá az ambulanciai szakellátás vezető nővére, s rögtön mesélni kezdett a konferenciáról, majd a készülékről, amely egy kozmetikai cég hitvallásába is teljesen belefér. Először kipróbálásra kapták meg a készüléket, amelyet a győri Petz-kórház is meg szeretne vásárolni; de tavaly február óta az Uzsoki már teljes jogú "gazdája" az eszköznek. Használják is – mindenkinél, aki szeretné, s akinél lehet.Az eddigi tapasztalatokról elmondja a nővér: zömében emlőrákos női betegeknél alkalmazzák, s már az első pácienseknél kiderült, melyek azok a kemoterápiás gyógyszerek, amelyeknél nagyon hatásos a hajhagyma-hűtés, s melyek azok, amelyeknél nem. A páciensek mindegyikét tájékoztatják a lehetőségről – hogy van ilyen készülék –, de azt is elmondják nekik, ez nem kellemes dolog. Mi magunk is megfogtuk és éreztük: a mindössze 4 Celsius-fokra lehűtött kalap nagyon hideg, ráadásul szorosan kell az áll alatt rögzítve a fejre húzni. Van, aki a szokásos kezelésen túl plusz fél-egy órával megússza (annyi ideig kell még a hideg sapkát viselnie), de megint csak az alkalmazott kemikáliák miatt van, aki másfél órát is a sapkában kénytelen tölteni még a kezelés után.Gabriella szerint a pácienseknek nagyjából a fele mond ezek után igent, s eddig két olyan beteg volt, aki nem bírta végigcsinálni. A teljes kemoterápia alatt szükséges ugyanis a haj hűtése, ha csak egyszer is leveszik, az olyan, mintha nem is használták volna. Két héttel később akkor jó eséllyel kihullik sajnos a beteg haja. A harmincöt regisztrált budapesti beteg 70–80 százaléka teljes elégedettségről számolt be eddig, megmaradt a hajuk vagy csak minimálisan hullott ki. Az Uzsokiban egy eszköz van, azt eddig a női betegeknél használták, de az ottani főnővér is elmondta, ezt lehet férfiaknál is alkalmazni. Ha Győrben sikerülne két Paxman-készüléket is vásárolni, akkor naponta akár nyolc beteget is kezelhetnének vele.A szálak – ahogy a cikk elején írtuk is – korábban összeértek: mint kiderült, Puskás Gabriella tartott is az eszközről előadást egy országos kongresszuson, amelyen a győri kollégái is ott voltak. S a budapesti nővér emlékszik a győriek tekintetére, így nem lepte meg, amikor a kampányról hallott.Ahogy Győrben, úgy Budapesten is, idősebb és fiatalabb páciens egyaránt aggódik a haja elvesztéséért. Gabriellának talán a legmegrázóbb történet, s később a legnagyobb siker az volt, amikor egy pedagógus mondta ki: "Tanító vagyok, ha kihullik a hajam, a gyerekek megijednek, s úgy nem taníthatok. De szeretnék." Megmentették ennek a pedagógusnak is haját, aki miközben az ábécét tanította a gyerekeknek, megküzdött a betegségével is. "Legyenek ilyen történeteik önöknek is, sok sikert kívánok és őszintén lenyűgöz az összefogás, amiről Győr-Moson-Sopron megyében hallottunk" – mondta búcsúzóul Puskás Gabriella.S ha már az Uzsokiban jártunk, néhány mondatot írjunk magáról a kórházról is. Az Uzsoki Utcai Kórház az ország második legnagyobb onkológiai központja. Tavaly év végén jelentették be, hogy az intézmény az Egészséges Budapest Programból 14 milliárd forintot nyert: ebből új klinikai és rehabilitációs tömb épül, valamint számos részleget felújítanak.Többek között az onkoradiológiát is – 819 millió forintból a daganatos betegségek kezelésében használatos sugárterápiás lineáris gyorsítót vásárolnak, amelynek köszönhetően jelentősen rövidül a besugárzási idő.Az új eszköz fontos része az integrált képalkotás, amelynek során röntgenfelvétellel és CT-vizsgálattal ellenőrzik és javítják a betegek beállításának pontosságát. A készülék további előnye, hogy a szabálytalan alakú daganatok kezelése során minimális dózisterhelést ad csak az egészséges szöveteknek. A készülék alkalmas az úgynevezett mozgó céltérfogatok besugárzására is, vagyis folyamatosan tudja követni a légzés miatt elmozduló daganatot. Itt kell megemlíteni, hogy az Uzsoki Utcai Kórház nemrég az onkológiai ellátás során használatos, a kemoterápiás gyógyszerek előállítását végző citolaborral is bővült, amelynek beszerzésére állami pályázaton nyert 130 millió forintnyi támogatást.A kemoterápia során használt gyógyszerek előállítása komoly veszélyt hordoz mind a készítő személyzetre, mind a betegre nézve, az új labor ezt a kockázatot minimalizálja. A rendszer informatikailag vezérelt, amelynek köszönhetően csökkenti a dolgozók körében tapasztalt egészségkárosodás mértékét és a legmagasabb biztonsági követelmények mellett a dózis pontosan meghatározható és közel 10 százalékos gyógyszer-megtakarítás is elérhető.