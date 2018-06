Sándor 69 évesen, Judit kétgyermekes anyukaként győzte le a PannonHajsza akadályait Cseszneken - fotók

ide kattintva találnak! További képekettalálnak!

Szegedi Sándor és Szűts Judit a célban.

Szegedi Sándor egy versenyzőtárssal a cseszneki várban.

Edit legyőzte a Kisalföld legjobb futóját



A május 19-i cseszneki PannonHajszán a Kisalföld csapata is indult 10 fővel. A verseny előtt ajánlottunk egy kihívást. Ez úgy szólt, hogy aki a Kisalföld csapatának legjobb futóját megelőzi, a Yakuza Fitness 6 darab 6 alkalmas bérletét nyerheti meg.



Nos, ez Ottófi Editnek sikerült, gratulálunk! A győri nő 1 óra 26 perc alatt, míg leggyorsabb kollégánk, Gecsei Ádám 1 óra 34 perc alatt ért célba .

Bő két hónapja, kiválasztottuk a két szerencsés indulót az idei. Két gyerkőc édesanyját, a győri Szűts Juditot és a 69 éves bábolnai Szegedi Sándort készítették fel a győri Yakuzza Fitness szakemberei heti három edzéssel a cseszneki megmérettetésre.Közel 2000 fő indult csodás természeti környezetében a cseszneki versenyen. Akikkel beszélgettünk az indulók közül, többen mondták, hogy élvezetesebb, de nehezebb is volt az idei pálya a tavalyinál.Vajon hogyan élte meg a meredek emelkedőket, a vizes árkokat, az egymást követő emelkedőket Judit és Sándor? A téren hasonló cipőben jártak mindketten, hogy ugyan rendelkeztek sportmúlttal, de a Hajsza előtt régen abbahagyták az aktív mozgást."Úgy érzem, kevés volt a felkészülésre az idő. Az öt hét arra volt elég, hogy viszonylag biztosan teljesítsem a távot. Ez sem gyenge eredmény, de fiatalon jól szerepeltem sok futóversenyen. Bármennyire is eltávolodtam a sporttól az utóbbi évtizedben, ahogy közeledett a Hajsza, úgy ébredt fel bennem a versenyszellem. Ehhez azonban nem voltam elég erős" - kezdte Judit, aki bő két óra alatt teljesítette a cseszneki pályát."Meglepődtem az időeredményen, azt hittem, hosszabb ideig futottam. Több akadály kifogott rajtam. Nem tudtam teljesen felmászni a magasba akasztott kötélre, a homorú palánk visszadobott, a nyilazás sem sikerült" - folytatta Judit. Ennél a pontnál "hangosan" vigasztaljuk a győri anyukát, hisz ő legalább az összes akadálynál próbára tette magát, nem rettent meg, mint olyan sokan, akik rögtön a büntetést választották."Egy biztos: a mozgással nem szeretnék leállni. Az elmúlt öt hét arra is jó volt, hogy összeegyeztessem a családi életet a sporttal. Ez a jövőben sem lesz könnyű, de nem is lehetetlen" - búcsúzott Judit.A 69 éves Szegedi Sándor a rá jellemző fanyar humorral, életszeretettel tele írta meg az utóbbi öt hét történéseit a legnépszerűbb közösségi oldalon."Úgy voltam vele, jó ötlet, megörökíteni kezdve az első edzéstől a Kisbükk majori célig a tapasztalatokat. Sokszor fájt itt-ott, mindenhol, de megérte a szenvedésekért. Nem elsősorban azért, mert teljesítettem a PannonHajszát, hanem azért, mert több korombeli társam eljött szurkolni és ami a legfontosabb: kedvet kaptak ők is a mozgáshoz.Ahhoz egyelőre nincs elég bátorságuk, hogy lefussák velem a Hajszát, de rövidebb távokon ők is próbára teszik magukat hamarosan. Most hétvégén irány a Püspökerdő, ott tartunk egy jó kis nyugdíjas futást" - zárta szavait Sándor.A bábolnai férfi is biztosan teljesítette a PannonHajszát és Judithoz hasonlóan ő sem rettent meg az akadályoktól.