Rockfarsang, koncertek, nőnap - szemezgessen a hétvégi programokból!

Győr Magyar táncház

03. 03., szombat

Bezerédj-kastély, 18 óra



Magyar táncház a Marcal néptánc-együttessel. Zenél: Németh Dénes és zenekara. Program: 18 óra: Tánctanítás gyermekeknek. 19 óra: Nyírségi táncok. Tanítja: Marosy Gerda és Józsa Tamás. 20 óra: Táncok a Kárpát-medencéből, daltanulás, nótázás. Belépődíj: 700 Ft, diák: 500 Ft.



Odett

03. 03., szombat

Rómer-ház, 20 óra

Vendég: The Anahit. Jegyár elővételes: 1500 Ft, normál: 1800 Ft.



DJ Bóli Aka Starriders

03. 03., szombat

Pirate Dance Club, 21 óra



A felnőttek telt házas szuperbulija 3. alkalommal, újra Győrben! Ha itt voltál az első kettőn, akkor tudod, mi vár, ha pedig nem vettél még részt a sorozaton, akkor itt az ideje, gyere és éld át!

A sorozat házigazdája, akit már nálunk se kell bemutatni: DJ Bóli aka Starriders.

Ezen az estén készülünk egy kis kedvességgel azoknak, akik a Halak jegyében születtek!

Ajándékuk 1 üveg pezsgő!

Belépés kizárólag 20 év felett!

Érkezz időben, nehogy lemaradj!

Ha 22 óráig érkezel, akkor a belépő

teljes összege lefogyasztható!

A beléptetés jogát a vezetőség fenntartja!



Ősi Láz-koncert – Ossian Tribute Band

03. 03., szombat

To the Rock Klub, 21 óra



8. Győri Lemezbörze

03. 04., vasárnap

Rómer-ház, 10 óra



Hatosok

03. 04., vasárnap

Egyetemi hangversenyterem, 16 óra



Műsor: L. van Beethoven: Esz-dúr szextett, op. 71. Hidas F.: Öt miniatür. L. van Beethoven: F-dúr vonósnégyes, op. 18, No. 1. Zenélnek a Győri Filharmonikus Zenekar művészei. Jegyár: 3000 Ft.

A Flesch Károly-bérlet negyedik hangversenyének műsorát Beethoven ritkán hallható fúvósszextettje indítja, majd a XX. század második felének egyik legnépszerűbb magyar komponistája, a mindenek-

előtt fúvószenekari műveiről ismert Hidas Frigyes miniatűrjei folytatják. Záró számaként egy hatalmas műcsoport nyitódarabja, Beethoven első vonósnégyese csendül fel a Győri Filharmonikus Zenekar művészeinek előadásában. Mosonmagyaróvár

Mozgó Mozi

03. 04., vasárnap

Fehér Ló Közösségi Ház



10 óra: Ősember

Brit–francia családi animáció.

12 óra: Salamon király kalandjai

Izraeli–magyar családi animáció

14 óra: Kojot

Magyar dráma

16.15 óra: Testről és lélekről

Magyar játékfilm

18.15 óra: A víz érintése

Amerikai dráma

20.30 óra: Valami Amerika 3.

Magyar vígjáték



Gyermekruhabörze

03. 03., szombat

Fehér Ló Közösségi Ház, 10–16 óra



"Nő a központban"

03. 03., szombat

Flesch-központ, 13.30 óra



13.30 óra: Megnyitó – zumbabemutató Lőrincz Sára zumbaoktatóval.

14 óra: Komáromi Mónika szín- és stílustanácsadó, business coach „Öltözz színesen, szívesen" – Évszakelmélet szerinti színtípusok címmel tart előadást, színelemzés-bemutatót.

15 óra: Görög Ibolya protokollszakértő, f. címzetes docens „Nő és hölgy" című előadása. Belépőjegy: 1000 Ft.

16.30 óra: Piller Kata intimfitnesz-tréner. Fitten kívül – fitten belül – A gátizmok karbantartása. Az előadás díjtalanul megtekinthető!

17.30 óra: Parfümbemutató – A workshopra érkező vendégeket az illatok fontos, mindennapjainkban elfoglalt szerepére tanítja meg. A belépés ingyenes.

18.30 óra: Soma Mamagésa – Az új nő lényegisége a XXI. század elején. Soma eddig megjelent könyvei a helyszínen megvásárolhatók lesznek! Az előadásra 1500 forintos regisztrációs jegyek válthatók.

20 óra: Csokoládé- és pálinkakóstolás – Borbáth Gabriella pálinkaszakértő, Horváth Meggie pálinkakísérő zenés műsora. Belépődíj: 3500 Ft.



Kreatív alkotók köre

03. 03., szombat

Fehér Ló Közösségi Ház, 14 óra

Szakkörvezető: Burda Zsuzsa és Móczi Sándor képzőművészek.

Mozgással a sikeres tanulásért





Életmesék

03. 04., vasárnap

Mosonvármegyei Múzeum, 17 óra



Kerekes István EFIAP/d2, A-MAFOSZ/p fotóművész Életmesék című kiállításának megnyitója.

A tárlat március 6-tól április 11-ig látható. Sopron és környéke

7. Soproni rockfarsang

03. 02–03., péntek-szombat

GYIK Rendezvényház, 18 óra



A magyar rockzenei fesztivált eddig tavaszváró buliként tartották nyilván a rajongók, most pedig kemény fagyban érkezik a program. Pénteken este fellép a Zorall, a Deák Bill Blues Band, a Kárpátia, a Romantikus Erőszak, szombaton pedig a Leander Kills, a Moby Dick, a Lord és a Depresszió szórakoztatják a nyugat-magyarországi rock-metal hívőket. A 2012 óta megrendezett fesztivál élő seregszemléje a műfaj fellépőinek. Véradás is lesz a rockfarsangon: pénteken 17 és 21 óra között várja az önkénteseket a Magyar Vöröskereszt a GYIK Rendezvényházban.



A rendezvény belépődíjas! Jegyek válthatók: Deák étterem, VOLT Café, Sop-Vill.



Arany János esete a Beatboxszal

03. 03., szombat

Fertőd, Esterházy-kastély, Marionettszínház, 19 óra



Kováts Kriszta: Arany-óra – az Arany-év záróeseménye. Zene: Szirtes Edina Mókus és Szörényi Levente (Vörös Rébék), Kováts Kriszta (ének, rendezés), Szirtes Edina Mókus (ének, hegedű), Fool Moon énekegyüttes, Farkas Gábor Gábriel (ének, rajz, videó), Keönch László Farkas, Jammal (Beatbox).



Horvát folklórest

03. 03., szombat

Sopron, Liszt-központ



Az eseményre az új horvát nagykövet is várható.



Haydm Street-koncert

03. 03., szombat

Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra



A legjobb feldolgozásokat interpretáló soproni formáció a színpadon. Belépő: 700 Ft. Pápa

Mandalakiállítás

03. 03., szombat

Jókai Mór Városi Könyvtár, 14 óra

Ajka Városi Nyugdíjas Klubok Egyesülete. A Harmonia Klub kiállítása. Megtekinthető: április 3-ig.