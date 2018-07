Retro láz a STRANDon: Zamárdiban is a Total Dance zárja a fesztivált

A STRAND Fesztivált is elérte a retro láz, jön a ’90s Retro by Total Dance! (Legutóbb a VOLT utolsó napján buliztunk ilyen partin, hatalmas hangulatban.)A fesztivál zárónapján,augusztus 25-én színpadra lépnek a ’90-es évek ikonikus előadói és felcsendülnek a legnagyobb buli slágerek. Az MVM Nagyszínpadon láthatjuk a Snap! és DJ Sash! fellépését, majd jönnek a korszak ismert magyar slágerei a Kozmix, a V-tech, a Hip Hop Boyz az UFO és Mr Rick előadásában. A fesztivált a töretlen népszerűségnek örvendő, állandó teltházzal büszkélkedhető NECC Party zárja. Időutazásra felkészülni!A ’90-es és 2000-es évek popzenéje újra meghódítja Európát, sorra töltik meg a legnagyobb klubokat és szabadtéri helyszíneket a retro-slágereket játszó DJ-ék és a korszak emlékezetes fiú- vagy lányegyüttesei. Így lesz ez a STRAND Fesztivál utolsó napján is Zamárdiban, amikor éjféltől átveszi az irányítást a retro-disco, és az egész közönség egyszerre énekelheti teli torokból a korszak legnagyobb slágereit.Ebben nyújt majd segítséget a német eurodance formáció, a Snap!, akik még ’89-ben alakultak, majd nagyon gyorsan értek el elképesztő sikereket. Ez nem is csoda, hiszen olyan slágereket tudhatnak magukénak, mint a The Power vagy a Rhythm is a Dancer, melyekkel akkoriban meghódították a Billboard Top 100-as listáját (is).Hasonló népszerűségnek örvendett anno a szintén német DJ Sash!. Több mint 22 millió albumot adtak el világszerte és több mint 65 arany és platina státuszt kaptak. Olyan slágereket ismerhetünk tőlük, mint az Ecuador, Adelante, Encore une Fois vagy a Mysterious Times.És persze a magyar klasszikusok sem maradhatnak el, jönnek a ’90-es évek kedvenc magyar fiúbandái: felcsendül a Holnapután a Kozmixtól, az Álmodoztam a V-techtől, a Hegyekbe fent a Hip Hop Boyz-tól. De itt lesz a Szerelemdoktor az UFOtól és a Szállj, csak szállj is Mr. Rick jóvoltából. A ’90s Retro by Total Dance estét a Total Dance alapítója és házigazdája, DJ André zárja majd.Mivel az éjjel soha nem érhet véget, a Total Dance után az állandó teltházas bulikat produkáló DJ páros, a NECC Party érkezik a színpadra, és megidézi tini korunk legjobb házibulijainak hangulatát. A 2018-as STRAND Fesztivál zárása tehát garantáltan erős estének ígérkezik.Szerencsére a STRAND Fesztivál teljes programjára elmondható ugyanez, hiszen az augusztus 22-25.között lévő fesztiválon fellép majd a 30 Seconds to Mars, Robin Schulz, a Rag’n’Bone Man, Kensington, Fritz Kalkbrenner, Kungs, Sigala és Troyboi is, de itt lesznek a hazai kedvencek is: többek között Ákos, a Tankcsapda, a Halott Pénz, a Quimby, a Wellhello, a Punnany Massif és még sokan mások.Idén a Petőfi Zenei Díj gáláját a STRAND Fesztivál nyitónapján rendezik meg és egy grandiózus, 120 perces élő show keretében adják majd át a díjakat a 8 kategória nyerteseinek.