Rengeteg ünnepi programot mutatunk augusztus 20-ra a Dunántúlon

Abda



08. 20., vasárnap

Római katolikus templom, 8 óra

Ünnepi mise, kenyéráldás.

Községháza, 9 óra

Irodalmi emlékműsor a Rábca Dalkör és Fekete Anna Sára előadásában. Beszédet mond Szabóné Nagy Erika óvodavezető. Elismeréseket ad át Szabó Zsolt polgármester.

Községháza, 16 óra

Abdáról elszármazottak találkozója, beszélgetés. F. Csapó Irén festménykiállításának megtekintése. Furi Sándor újságíró könyvének bemutatója.



Ács



08. 20., vasárnap

Az államalapítás és az új kenyér ünnepe. 8.30 óra: Istentisztelet a katolikus templomban. 9.15 óra: Ünnepi beszédet mond Csuka László alpolgármester a Zichy parkban.



Bábolna



08. 20., vasárnap

Nepomuki Szent János katolikus templom, 10.45 óra

Kenyérszentelés.



Csorna



08. 18., péntek

Városi Művelődési Központ, 17 óra

Szent István-napi megemlékezés. Ünnepi beszédet mond Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke. Átadják a városi kitüntetéseket, megáldják az új kenyeret. Az ünnepi műsorban közreműködik a Hangraforgó együttes, összeállításának címe: Ó, Szent István, dicsértessél!



Dunakiliti



08. 19., szombat

Faluház mögötti park, 10.30 óra

Ünnepre hangoló térzene. Dunakiliti vendége lesz a németországi Stadtkapelle Bopfingen fúvószenekar. A zenekarral fellépnek a mosonmagyaróvári Haller Majorette Egyesület táncosai.



Dunaszeg



08. 20., vasárnap

Mária-barlang előtt, reggel 8 órakor

Szentmise, majd a hívek által összegyűjtött új búzából készült kenyér megszentelése.



Dunasziget



08. 20., vasárnap

Jézus Szíve-templom, 9.30 óra: Szentmise. Doborgazszigeti Kultúrház: a mise után táncbemutató, lovas kocsis felvonulás. Dunaszigeti emlékpark: ünnepi megemlékezés 16 órától. Doborgazi kultúrház: közös nótázás 17.30 órától, búcsúi bál a Haller–Závori Duó közreműködésével 20 órától.



Écs



08. 20., vasárnap

9.30 óra: Ünnepi szentmise a római katolikus templomban. Ezt követően a településen 50 éven át lelkipásztori feladatokat ellátott plébános, díszpolgár Kozák János esperesplébános portréját ábrázoló emléktábla megszentelése, majd ezt követően virágok elhelyezése a település védőszentjének, Szent Istvánnak a szobránál a róla elnevezett parkban. Délután a hagyományos búcsú (nagyláncos, céllövölde, kisvasút, kishinta) várja a szülőket, nagyszülőket, gyerekeket és az idelátogató vendégeket.



Felpéc



08. 20., vasárnap

Hargitai Gusztáv Művelődési Ház, 16 óra

Program: Kuglics Tamás polgármester köszöntője. Jankovits Béla nyug. esperes ünnepi megemlékezése. A magyar korona mondája – felolvassa Kassai Edina. A Móva Citerazenekar műsora. Népdalcsokor. A kenyeret megáldja a község plébánosa és áldó imádságot mond evangélikus lelkészük.



Fertőd



08. 20., vasárnap

Eszterházi Szent Kereszt-templom, 10 óra

Ünnepség a templomban. Ünnepi prédikációt mond Jean-Yves Brachet soproni Domonkos-rendi szerzetes. Közreműködik Kosztra Kata Julianna (ének), Radics Gyula (vers).



Fertőrákos



08. 19., szombat

Fertőrákosi Barlangszínház, 20 óra

A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye. Köszöntőt mond Frank Spengler, a Konrad Adenauer Stiftung magyarországi képviseletének vezetője, ünnepi beszéd: Firtl Mátyás országgyűlési képviselő.



Győr



08. 17., csütörtök

Esterházy-palota (Király u. 17.), 14 óra

Díszközgyűlés. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat ünnepi díszközgyűlésen adja át legrangosabb díjait, többek között a Győr-Moson-Sopron Megye Díszpolgára Kék Szalag kitüntető címet. A rendezvényen megemlékeznek augusztus 20-ról, Szent Istvánról, valamint a Szent László-emlékév kapcsán a lovagkirályról is. Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnökének köszöntő gondolatait követően dr. Pápai Lajos nyugalmazott megyés püspök mond ünnepi beszédet. Az ünnepi műsorban közreműködik dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató (ének), Horváth Ildikó Radnóti-díjas versmondó és a Garabonciás együttes.

08. 18., péntek

Bécsi kapu tér (Szent István király szobor), 10 óra

Szent István-napi koszorúzás. Ünnepi beszédet mond: dr. Somogyi Tivadar, Győr megyei jogú város alpolgármestere. Közreműködik: a Hangraforgó együttes.

Győr-Marcalváros

Marcalváros, cirkusztér

A belépés ingyenes.

08. 18., péntek

16 óra: Bódi Csabi. 17 óra: Polgár Peti. 18 óra: Bódi Guszti és Margó. 19 óra: Jolly Joker. 19.30 óra: Foky. 20 óra: Sihell Ferry és Henna. 21 óra: Lagzi Lajcsi.

08. 19., szombat

13.30 óra: Aladdin – meseelőadás. 16 óra: Caramel. Vendég: Pápai Joci – élő nagykoncert. 18.30 óra: Horváth Tamás. 18.55 óra: Kara Ákos országgyűlési képviselő köszöntője. 19 óra: Children of Distance. 20.20 óra: Borsi Róbert önkormányzati képviselő köszöntője. 20.30 óra: Kozmix – élő nagykoncert.

08. 20., vasárnap

10.30 óra: Szentmise kenyérszenteléssel – Szentlélek-templom. 14 óra: Rába Dalkör. 14.30 óra: Colombre Band. 15.30 óra: Ezüst Patak. 16.50 óra: Rózsavölgyi László önkormányzati képviselő köszöntője. 17 óra: Balkan Fanatik. 19 óra: Sugarloaf. 20.20 óra: Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő köszöntője. 20.30 óra: Republic – élő nagykoncert. 22.30 óra: Tűzijáték.

Győr-Szabadhegy

08. 20., vasárnap

Szabadhegy, Rózsák tere, 17 óra

Szent István-napi megemlékezés. Ünnepi műsor: történelmi zászlók, a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz bevonulása, Himnusz. Ünnepi beszédet mond Diligens Tibor önkormányzati képviselő, zászlók felvonása, kenyéráldás, Szózat. Az ünnepséget követően operettslágerek és sanzonok csendülnek fel Baranyai Judit és Pintér László előadásában, ezután a Rába Koncert Fúvószenekar szórakoztató műsora következik. A helyszínen kedvezményes áron helyben készített gulyásleves kapható, melynek bevételével a szervezők a Radó Tibor Általános Iskolát támogatják.



Győrzámoly



08. 20., vasárnap

Sportpálya, reggel 8 órától

Falunap és búcsú. Egészségügyi mérések, előadások, játékok, koncertek.



Gönyű



08. 20., vasárnap

9 óra: A Gönyűi Örökifjak Nyugdíjasklub énekkara énekel, majd egy beszédet követően koszorúzás lesz a kopjafánál.



Hegyeshalom



08. 20., vasárnap

Magyar millennium tere – Európa Zászlópark, vasútállomás mellett, 10 óra

Szent István-napi megemlékezés. Ünnepi beszédet mond Mészáros Tibor képviselő, „Hegyeshalom nagyközségért" emlékplakettet, díszoklevelet, Hegyeshalom írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából díszokleveleket adnak át. Megszegik a felszentelt kenyeret. Polgármesteri hivatal: a 800 éves évforduló alkalmából állított kopjafát avatják fel, Szőke László polgármester mond beszédet.



Hegykő



08. 20., vasárnap

Szent Mihály-templom, 10.30 óra, majd Fő tér

Ünnepi szentmisét celebrálnak a Szent Mihály-templomban, ezt követően a Fő téren megkoszorúzzák Szent István szobrát. Közreműködik a Szent Mihály-templom kórusa.



Jánossomorja



08. 20., vasárnap

Szent István park, Pusztasomorja

11 óra: Ünnepi szentmise a Szent István-templomban. 11.45 órától: Megemlékezés a parkban. Köszöntőt mond Lőrincz György polgármester. Ünnepi műsor: Moson-Szél Kulturális Egyesület. Kenyérszentelés és koszorúzás.



Kapuvár



08. 20., vasárnap

Szent Anna-templom, 9 óra

Városi ünnepség. A Kapuvári Lóbarátok Körének lovasai és fogatai felvonulnak az új kenyerekkel. Ünnepi szentmisét celebrál Radó Tamás plébános. Utána a Szent István és Gizella szobornál köszöntőt mond Biró Péter, a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium igazgatóhelyettese. Közreműködik a Haydn Vegyeskar és a versmondóstúdió. A rendezvényen koszorút helyeznek el a kopjafáknál.



Kimle



08. 20., vasárnap

Faluház melletti tér, 10.15 óra

Termények és az új kenyér megáldása, ünnepi megemlékezés.



Kisbér



08. 20., vasárnap

Kiskastély kertje, 11.15 óra

Szent István-napi ünnepség. Ünnepi beszédet mond Sinkovicz Zoltán polgármester. Közreműködik a Langallik néptáncegyüttes. Ekkor adják át az önkormányzati elismeréseket és megszentelik az új kenyeret is.



Kunsziget



08. 20., vasárnap

Római katolikus templom, 11 óra

Ünnepi szentmisét mond Winkler Zsolt plébános. Emlékezés az államalapító Szent István királyra, kenyérszentelés. Közreműködik a Szigetgyöngye Nyugdíjasklub énekkara.



Lébény



08. 20., vasárnap

Fő tér, a Szent István szobor 9 óra 30 perc

Szent István államalapításának ünnepe. Ünnepi műsor a Fő téren, a Szent István-szobornál, ahol ünnepi beszédet mond Kovács Gábor, Lébény polgármestere, kenyérszegés. Az ünnepi műsorban közreműködik Lenzsérné Andrea és a Csiripiszli Énekegyüttes. Az ünnepséget fogadás követi, melyre várják a kedves megjelenteket.



Mecsér



08. 20., vasárnap

Magyarok Nagyasszonya-templom, 12 óra

Ünnepi szentmise után ünnepélyes kenyérszegés a templomkertben.



Mosonmagyaróvár



08. 18., péntek

17 óra: Gesta Hungarorum. Jankovics Marcell kiállítása. Helyszín: Flesch-központ. 18 óra: Piotrków Trybunalski és a Mosonyi Mihály Zeneiskola koncertje. Helyszín: Flesch-központ.

08. 19., szombat

10–18.30 óra: Játszóház – óriás fajátékok. Helyszín: Gyereksarok – a Futuránál. 10 óra: Makám-koncert – családi program. Helyszín: Wahl Hungaria-színpad. 10–16 óra: Babasarok pici babáknak és tipegőknek. 14–16 óra: Hórihorgas mulattatók – gólyalábas lovagi viadal. Helyszín: Wahl Hungaria-színpad. 16–17.30 óra: Lúdas Matyi – mozielőadás. Helyszín: Fehér Ló Közösségi Ház. 17–18.30 óra: Bereczki Zoltán élő koncertje. Helyszín: Wahl Hungaria-színpad. 19.30–21 óra: A Moson Big Band és Horváth Meggie koncertje. Helyszín: Wahl Hungaria-színpad. 21 óra: Meseautó – a Madách Színház előadása. Helyszín: nagyszínpad. 23.30–1 óra: Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar. Helyszín: Wahl Hungaria-színpad.

08. 20., vasárnap

9–20 óra: Mesterségek utcája. Helyszín: Fesztivál utca. Mackókészítés, gyertyamártás, cipész, kovács, fafaragás, agyagozás, hímzés, halászháló-készítés, könyvkötés, üvegműves, nemezelés, gyertyamártás, csigatészta-készítés, szíjgyártás, szappankészítés, mézeskalácssütés, merítettpapír-készítés, szitanyomás textilre, szövés szövőkereten, szádfán, fonás rokkán... 9–19 óra: Játszóház – óriás fajátékok. Helyszín: Gyereksarok – a Futuránál. Társasjáték a szabadban, logikai készségfejlesztő játékok hatalmas méretben. Szórakoztató és gondolkodtató, hasznos kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak. 9.45 óra: Ünnepi szentmise. Helyszín: Nepomuki Szent János-plébániatemplom. 10.45 óra: Ünnepi műsor és koszorúzás. Helyszín: Szent István-szobor. „Íme, hát megleltem hazámat..." címmel ünnepi műsor. Közreműködők: a Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola tanulói (felkészítő tanár: Csepi Borbála), az En l’air tánccsoport (csoportvezető: Csonka Réka Orsolya) és Ambrusch Márta (felkészítő tanár: Keresztényné Barth Judit). Az ünnepség szónoka dr. Nagy István parlamenti államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium), országgyűlési képviselő. Az ünnepi műsor után a részt vevő szervezetek koszorút helyeznek el a szobornál. Közreműködik a Kühne Koncert Fúvószenekar Hernádi Sándor vezetésével és a 70. Számú Széchenyi István Cserkészcsapat tagjai. 12–15 óra: Szigetközi halászlé Buday Péterrel. Helyszín: Fesztivál utca. 12–14 óra: „Jó ebédhez szól a jó muzsika" – Greznár Zoltán és cigányzenekara. Helyszín: Fesztivál utca. 14–18 óra: A fúvószene napja. Helyszín: Wahl Hungaria-színpad. A Szent István-napok életében kétévente jelenik meg, immár hagyományként, a Fúvószenei Fesztivál, melynek nagy sikere volt az elmúlt években. Idén ismét hatalmas kavalkáddal, fergeteges hangulattal, vérpezsdítő dallamokkal várja önöket a két mosonmagyaróvári fúvószenekar: a Mofém Fúvószenekar Farkas Mihály vezényletével, valamint a Kühne Koncert Fúvószenekar Hernádi Sándor karmesterrel. 15 óra: Óriásbábos játék a Bóbita Bábszínházzal. Helyszín: Fesztivál utca. 16–19 óra: Lovagi torna a Bóbita Bábszínházzal. Helyszín: Gyereksarok – a Futuránál. Tematikus játszótér 4–14 éveseknek, ahol a pécsi Bóbita Bábszínház művészei várják az érdeklődőket. 18 óra: Szerelmes városok – Vecsei László Ezékiel kiállításmegnyitója. Helyszín: Fehér Ló Közösségi Ház. 19–20.30 óra: ByeAlex és a Slepp – élő koncert. Helyszín: Wahl Hungaria-színpad. 21–22.30 óra: Wellhello – élő koncert. Helyszín: nagyszínpad. Kb. 22.30 óra: Tűzijáték. Helyszín: Fesztivál utca. 23–0.30 óra: Kelemen Kabátban – élő koncert. Helyszín: Wahl Hungaria-színpad.



Mosonszentmiklós



08. 20., vasárnap, 10.30 óra

Katolikus templom

Szent István király ünnepe és az új kenyér megáldása, ünnepi beszéd.



Nagybajcs



08. 18., péntek

Kiállítás és előadás. 16 órától: Kiállítás a régi idők emlékeiből, illetve öt órától előadást tartanak a faluházban.



Nagycenk



08. 19–20., szombat-vasárnap

Széchenyi kastélypark, 18 óra

Szabadtéri ünnepi szentmisét mutat be dr. Szalai Gábor atya. Vasárnap a Széchenyi István Emlékmúzeum térítésmentesen látogatható. A tárlatvezetések 11.30, 13.30, 14.30 és 15.30-kor indulnak. Regisztráció szükséges a vadasz.zoltan@eszterhaza.hu e-mail-címen. Lovas kocsikázás lesz 15–18 óráig a parkban, ugyanitt 15 órakor kincskeresés gyerekeknek. Délután 5-kor a kastélykápolnában Jacsó Erika (fuvola) és Horváth Ábel (orgona) koncertezik.



Nagyszentjános



08. 20., vasárnap

Templom, 11 óra

Ünnepi szentmise és kenyéráldás. Köszöntőt mond Friderics Cecília polgármester. Közreműködik a Nefelejcs Nyugdíjasklub kórusa. A szertartás után a polgármesteri hivatal dísztermében közösen fogyaszthatják el az érdeklődők a szentelt kenyeret.



Nyúl



08. 18., péntek

Polgármesteri hivatal (étkező), 10 óra

Ünnepi megemlékezés. Kitüntető címek átadása, utána: koszorúzás a Szent István téren.



Pannonhalma



08. 19., szombat

Főtér

17.25 óra: Ünnepélyes megnyitó és a Magashegyi Underground koncertje. 20 óra: A Csík zenekar koncertje. 21.30 óra: Tűzijáték. 22.15 óra: Utcabál.

08. 20., vasárnap

Kistemplom, 10 óra

Terményáldáshoz kötődő szentmise, polgármesteri beszéd.

Bazilika, 15.30 óra

Nagy László Adrián orgonahangversenye. A belépés ingyenes.



Petőháza



08. 20., vasárnap

A régi temető helyén kialakított kegyeleti park, 9.30 óra

Tábori szentmisével emlékeznek Szent István királyra és az államalapításra. Az új kenyeret is megszentelik. Rossz idő esetén a helyszín a templom.



Rajka



08. 19., szombat

Sportpálya, 9 óra

Szent István királyra emlékeznek. Szent István-kupa elnevezéssel öregfiúk-labdarúgótornát szerveznek Gútor, Dunacsúny, Bős, Rajka részvételével.

08. 20., vasárnap

Szent Márton római katolikus templomkert, 8 óra

Kenyéráldással egybekötött tábori szentmisét tartanak. 9 órától ugyanitt községi ünnepi megemlékezés Szent István királyról és az új kenyérről. Rossz idő esetén a programok a templomban lesznek.



Ravazd



08. 20., vasárnap

Római katolikus templom, 9 óra

Szentmise, kenyéráldás, polgármesteri beszéd.



Rábapordány



08. 20., vasárnap

Katolikus templom, 8.30 óra

Ünnepi szentmise, megemlékezés, az új kenyér megáldása. Beszédet mond Visy László polgármester.



Sopron



08. 20., vasárnap

Szent István-templom, 9 óra

Ünnepi szentmise, ezután városi ünnepség, koszorúzás, kenyér és bor megáldása.



Sopronpuszta



08. 19., szombat

Páneurópai Piknik Emlékpark, 18 óra

Ünnepi megemlékezés a Páneurópai Piknik és a határáttörés 28. évfordulója alkalmából. Köszöntőt mond dr. Magas László, a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány elnöke, a szónok Katharina Landgraf, Németország parlamenti képviselője (CDU).



Szany



08. 20., vasárnap

Szent Anna-templom, 9.30 óra

Szent István-napi megemlékezés. Ünnepi szentmise, majd az új kenyér megáldása. Utána Szent István szobránál, a templomtéren tisztelgés az államalapító király emléke előtt.



Tarjánpuszta



08. 20., vasárnap

Római katolikus templom, 9 óra

Kenyéráldás. Ünnepi szentmise.



Tata



08. 20., vasárnap

Szent Kereszt-plébániatemplom, 18 óra

Az ünnepi szentmisét Havassy Bálint plébános mutatja be.

Kossuth tér, 19 óra

Ünnepi műsor, ökumenikus kenyéráldás. Ünnepi beszédet mond Michl József polgármester, Bencsik János országgyűlési képviselő, énekelnek Nyisztor Ilona és tanítványai. Műsorközlő: Petrozsényi Eszter. Közreműködik az MH 25. Klapka György Lövészdandár Zenekar, a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola és a Pötörke Népművészeti Egyesület növendékei, vezényel Balázs Attila őrnagy. Rossz idő esetében az ünnepséget a Szent Kereszt-plébániatemplomban rendezik meg.



Tatabánya



08. 20., vasárnap

Reggel 8 órakor ünnepi szentmise a felsőgallai Szűz Mária Szent Neve templomban, majd kenyérszentelés. Koszorúzás és ünnepi műsor a Szent István- szobornál. A program az új kenyér megszegésével zárul.



Tét



08. 18., péntek

Kettős Kereszt park (eső esetén: művelődési ház), 18 óra

Beszédet mond Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. A kenyérszentelést Vladika Zsófia lelkész asszony és Megyeri Ciprián plébános végzi. Fellép a Csillagfény Majorette Egyesület és a Téti Ifjúsági Fúvószenekar. Vendéglátás.