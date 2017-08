Rendőrt kellet segítségül hívniuk a veszprémi mentőknek egy őrjöngő hozzátartozó miatt

Egy mentőegység kért azonnali rendőri segítséget Pápateszérre - számolt be az esetről Facebook oldalán az Országos Mentőszolgálat.A mentőegységet egy ittas, sérülthöz riasztották, így az irányítás számára logikus gondolat volt, hogy talán a beteg maga támadt az ellátására érkezőkre. Erről azonban szó sem volt - írják.Arról is beszámoltak, hogy a támadó azt szerette volna, ha őt is elviszi a mentő a városba, mert „neki is volt ott dolga".A Veszprém Megyei Mentőszolgálat munkatársai az előírásoknak megfelelően elhagyták, a biztonságosnak épp nem mondható helyszínt és pár utcányira várták a rendőrök érkezését.Eközben másik mentő is indult a helyszínre, hisz a szétvert, ablak nélküli mentő most pár napig nem fog tudni részt venni a mentésben. Munkáját egy tartalék mentő veszi át ezekre a napokra - tudatták.A dühöngő férfit a rendőrök előállították.