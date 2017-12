Rendőrbuszok készültek megyénkben - fotókon mutatjuk a járgányokat

Pár hete, hogy a Credo Econell Medic szűrőbusszal hazánk bármely pontjára eljuthatnak a modern orvosi diagnosztikai szolgáltatások. Az életeket mentő 10 egészségügyi jármű gyártása mellett a megyei cégcsoport most 30 speciális autóbuszt adott át a magyar rendőrségnek.Az ezüstmetál színű, megkülönböztető jelzésekkel ellátott Credo Optinelleket a személyautókban már megszokott aktív biztonsági technológiákkal látták el. "A radaros vészfék-asszisztenssel az egyedi buszok akár emberi beavatkozás nélkül is képesek fékezni, ami jelentősen csökkentheti a baleseti kockázatot" - kezdte Tormássy Attila, a Kravtex-Kühne Csoport kommunikációs vezetője.A távolságtartó tempomatot és a sávelhagyásra figyelmeztető rendszert is elsőként szerelték hazai buszba. A gyártó saját fejlesztésű, megerősített vázszerkezete teljesíti a ENSZ-EGB 66.02 szabvány követelményeit."Idén elértük, hogy az ország minden részén az utasokat szolgáló Credo buszok speciális piaci szegmensekben is megjelenjenek. Figyelemre méltó eredmény, hogy az egészségügyben és a rendőrségnél magyar buszok állnak forgalomba. A járműveket magas minőségben, a külföldi buszoknál jóval kedvezőbb áron állítjuk elő" - mondta Tormássy Attila. Egy rendőrbusz bruttó 90 millió Ft-baa közbeszerzés során. A rendőrség összesen 2,7 milliárd Ft-ért fejlesztette járműparkját a 30, megyénkben készült busszal.A Kravtex-Kühne Csoport idén a Nemzeti Autóbuszgyártás Cselekvési Programmal összhangban több új terméket bemutatott, a speciális járművek mellett a 13 méteres elővárosi és városi Credókat is. A cégcsoport értékesítése rekordot döntött 2017-ben, közel 250 buszt helyeztek forgalomba. Ezzel nemcsak a magyar buszgyártók között foglalnak el piacvezető helyet. A Datahouseszerint a Top 10 idehaza gyártott és forgalomba helyezett járműből három Credo busz.