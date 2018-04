Rekord: közel 52 tonna halat fogtak a Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupán - fotók

Április 21-én vette kezdetét a világ legnagyobb pontyfogó bajnoksága a Balaton körül. 21 országból, közel 200 csapat tette próbára horgásztudását, hogy a rendelkezésre álló 140 óra alatt kifogják, majd egy fotó elkészítését követően visszaengedjék a horogra akadt pontyokat.A csapatok nem panaszkodhattak, hiszen az időjárás kegyes volt hozzájuk, a kapások pedig egymást érték a közel hatvan helyszínen. Mindezeknek – és a horgászok magas szintű technikai tudásának – köszönhetően idén rekord mennyiségű halat fogtak a ponty-horgászok. A tavalyi 15 tonnás összfogáshoz képest az idei évben 51775.92 kg ponty akadt horogra! A legtöbb kifogott hallal büszkélkedő csapat a Starbaits Slovakia lett, amely 1316.43 kg-nyi fogással zárta a versenyt. A legnagyobb halat a cseh CT Libun fogta, melynek súlya 24.02 kg volt.A verseny megálmodója, a The Fishing&Hunting csatorna tulajdonosa, Radu Morar örömmel zárta az eseményt és a jövőre nézve is nagy bejelentést tett. "Örülök, hogy az esemény ilyen nagy sikerrel, szép számokkal zárult. Hálával tartozunk minden támogatónknak, szponzorunknak, nélkülük nem lenne ilyen sikeres ez a verseny. Álmomban se gondoltam volna, hogy egy hét alatt közel 52 tonna halat fognak a horgászok. A Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa jövőre is megrendezésre kerül április 14 és 20 között, melyre már 250 csapat jelentkezését várjuk majd" - mondta Radu Morar az esemény zárónapján.