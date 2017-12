Régi fehér karácsonyokat elevenítünk fel megyénkből - csodás fotók

2014. dec. 24-én a havas győri várfalat megörökített felvétel 1800 ember tetszését nyerte el a Régi Győr oldalon. Annak ellenére, hogy kép valószínűleg nem karácsonykor készült a nyolcvanas években.

Szenteste előtt évről évre visszatérő kérdés: fehér karácsonyunk lesz? Az utóbbi esztendőkben ez a kívánság nem teljesült. Az Időképmost sincs túl sok esély, fehér táj az Északi-középhegységben és a keleti, északkeleti határ mentén valószínű 24-én este. Karácsonyra nyugat felől enyhe légtömegek érkeznek, melegszik az idő.Hótakaróról akkor beszélünk, amikor legalább 1 cm vastag hóréteg borítja a talajt. A klasszikus fehér karácsony alatt azt értjük, amikor több hazai nagyvárosban hónak örülünk. "1981/82 óta megyénk két legnagyobb városában összesen ötször fordult elő, hogy egész télen nem esett hó. Győrben négyszer, Sopronban egyszer jegyeztünk fel hó nélküli telet" - közölte Kiss Márton, a sopron-kurucdombi meteorológiai állomás munkatársa.1975 óta Győrben 8, Sopronban 13 havas karácsonyt ünnepeltünk legalább egy napig. Ritkaság, amikor december 24-től 26-ig élvezhettük a havas tájat. Győrben 2002-ben, 2001-ben, 1996-ban és 1981-ben volt erre példa. Az Alpokhoz közeli Sopronban jobb a fehér karácsonyok aránya.A Hűség városa 2007-ben, 2002-ben, 2001-ben, 1998-ban, 1996-ban, 1995-ben, 1994-ben, 1990-ben, 1981-ben és 1978-ban a legszebb ünnepi dekorációt kapta az időjárástól. Ezeken az emlékezetes karácsonyokon legalább 1 cm hó borította a talajt. Az utolsó megyei fehér karácsony pont 10 éve, 2007-ben volt Sopronban.

A Kisalföld archívumát régi fehér karácsonyokért lapoztuk fel. Miközben nosztalgiával néztük a sárgult felvételeket, arra jutottunk, hogy a fehér karácsony "megtréfálhatja" a közlekedők életét.1981. december 21-én Pér közelében egy hómaró küzdelmét kapta lencsevégre fotós kollégánk a címlapon. A másnapi riportból kiderül, milyen viszontagságos körülmények nehezítették az ünnepvárást."Sopronba indultunk tegnap reggel, de közel három órás csúszkálás után Veszkény térségében visszafordulásra késztetett minket a 85-ös főúton kialakult jégpálya. Döcögő tempóban haladtunk, ám a 20–30 kilométeres óránkénti sebesség is soknak bizonyult jó néhány gépkocsivezető számára. Alig hagytuk el Győrt, amikor az első árokba csúszott járművel – egy ZE-s Skodával – találkoztunk. Utasainak az ijedtségen kívül nem esett bajuk, s a kocsin sem maradt a megcsúszásnak nyoma.Annál maradandóbbnak bizonyult FS 46–39 rendszámú tehergépkocsi számára a tegnapi nap. (Abban az időben a járművek rendszáma még nyilvános adatnak minősült - a szerk.) A kocsi alaposan összetörve, égnek álló kerekekkel figyelmeztette az arra haladókat az óvatosságra.Mint tapasztalhattuk, nemcsak a jéggel, a hideggel is meg kellett küzdenie néhány járműnek, mint például a Volán GF 19–81 rendszámú távolsági autóbuszának, amelyet a levegőrendszer lehűlése tett rövid időre mozdulatlanná. A busz vezetője rögtönzött tábortűzzel segített magán – és a jármű utasain" - írtuk 1981-ben, két nappal szenteste előtt.A karácsony előtti hótakaró sok örömet okozott a győri állatkert lakóinak és a látogatók népes táborának. Annak érdekében, hogy a közúti és vasúti közlekedés ne omoljon össze, rengetegen dolgoztak az év legszebb ünnepén 36 éve.1996-ban december 24-e előtt két nappal kezdődött váltakozó erősségű havazás. Szenteste napjára a hótakaró fehérbe öltöztette a Kisalföldet és az Alpokalját. "Valószínű, amire a meleg otthonokban gondolva, évek óta vágytunk: fehérnek ígérkezik a karácsony. A járművezetők, ha szívük szerint történt is, mégsem találták túlságosan lelkesítőnek, ami fogadta őket. Győrött a városi utak, főleg az útkereszteződések alaposan próbára tették őket" - írtuk 1996. december 24-én az ünnepi kiadásunkban.A hófúvások Magyarkeresztúr, Vadosfa környékén, illetve a Csorna–Barbacs közötti útszakaszon napokig nehezítették a vezetők dolgát. 1996-ban rendkívül hideg karácsonyunk volt, a megye több településén mínusz 20 Celsius-fokot mértek éjszaka. A zord tél ellenére szerencsére alig történt baleset az ünnep idején.2001-ben december közepén érkezett a hó és egészen karácsonyig kitartott. "Decemberben 20-25 cm hó hullt a Kisalföldre, ami hetek óta tartja magát, így tehát fehér lesz az idei karácsony, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ugyanis marad a hótakaró. Az elkövetkező napokban még jöhet is hozzá kevés, annyi azonban nem, ami nehezítené az utazást.Az időjósok mára erős felhősödést, hószállingózést jeleztek, a minimum-hőmérséklet mínusz 4–9, a nappali legmagasabb plusz 1 Celsius-fok körül alakulhat. Holnap a Nap is kisüthet. Szenteste napján délután mínusz 4 fokot várhatunk, éjszaka mínusz 15 fok is előfordulhat. Szerdán már enyhül az idő, déltájban plusz 3, éjszaka mínusz 2 fok várható" - írtuk december 22-én a címlapon. Az időjárási jóslat beteljesedett. Szeretteink körében zimankós, havas karácsonyt ünnepeltünk 16 éve.