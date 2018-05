Pünkösdi programajánló: családi napok, ütősmaraton, lovas vigasságok a hosszú hétvégén!

Győr

Tét

Pannonhalma

Écs

Börcs

Kép forrása: XII. Börcsi Lovas Vigasságok Facebook-esemény

Nyúl

Fertőrákos

Fertőd

Fertőszentmiklós

Sopron

Mosonmagyaróvár

Jánossonorja

Levél

Beled

Szil

Győr és környéke05. 18., péntekBaross út – Csónakos szobor15 óra: Örömzene a Győri Ütőegyüttessel. 15.30 óra: ToSoDa Projekt showcase program.05. 19., szombatGyőri zsinagóga16 óra: Nebojsa Jovan Zivkovic Workshop (Ausztria). 17 óra: Nebojsa Jovan Zivkovic hangszerbemutatója.Koncertek18 óra: Megnyitó. Moderátor: Fejérvári Boldizsár. 18.05 óra: A Cadences Ütőegyüttes koncertje. 18.20 óra: Simon Bence–Reményi Attila: Tromp – ősbemutató. 18.35 óra: Elsa Valle és afrikai ütősök. 19.05 óra: ToSoDa Projekt-koncert. Szünet. 19.50 óra: Karnas Formula (Lengyelország) feat. Dés András. 20.30 óra: Győri Ütőegyüttes, vendég Nebojsa Jovan Zivkovic. Koncertbelépők: felnőtt: 2500 Ft, diák és nyugdíjas 1200 Ft.05. 18–20., péntek-vasárnapRómer-házMájus 18–20. között a Rómer-házban találkozik az ország öt legaktívabb improvizációs társulata, hogy három napon keresztül ünnepelje az improvizációt, a nézők nagy örömére.Az előadások mellett az érdeklődők részére nyitott, improvizációs tréningeket kínál a fesztivál, valamint a három nap során Pingiczer Csaba – örökös Import Impró-tag – tiszteletére idén is átadásra kerül a „Piku-díj".05. 18., péntekBridge Hallgatói és Oktatói Klub, 20 óraEsti egyveleg az Esti Egyenleggel. Lesz minden – pop, rock, diszkó, funky, konga, szaxofon, trombita...05. 18., péntek17–19 óra: Badiny Jós Ferenc szerepe a sumir–magyar őstörténet-kutatásban – Marton Veronika tanár-sumerológus előadása a Győri Tudók szervezésében. Infó: info@gyoritudok.hu05. 19., szombat9–13 óra: Hello karrier – személyiségfejlesztő tréning anyáknak. infó: hellokarrier.gyor@gmail.com05. 18., péntek11 óra: Koszorúzás a múzeumalapító Rómer Flóris mellszobránál. Helyszín: Széchenyi-tér, Apátúr-ház előtt.11.20 óra: „Mert e napon kezdődik szabadsága!" – Győr, 1848. Tárlatvezetés Cserhalmi Zoltán történésszel. Helyszín: Esterházy-palota. A program díjtalan!05. 20., vasárnapTarcsay utcai piactér, 7–14 óraInformáció: 20/313-4156.05. 19., szombatBetlehempuszta, 11 óraKeresztavatás és -szentelés a régi lakók emlékére. Közreműködik Tét Város Ifjúsági Fúvószenekara.05. 19., szombatPannonhalma, arborétum, 14 óraTalálkozó: 13.45 órakor az arborétum vár felőli bejáratánál. Program: séta az arborétumban, madárgyűrűzés, madárodú-ellenőrzés, kézművesprogram gyerekeknek.További információ: 06-20/745-6476.05. 19., szombatÉcs-hegy (87. sz. ÁFÉSZ-bolt/ranchdiszkó//hegyi kocsma/hegylakó, 10 órátólCifraszoba-kiállítás Erdélyből, Méra faluból. Szívességtár. Cserebereasztal. Écsi értékjelölés. Kulturális kívánságlista. Közösségi asztal. Écsi kert- és borbarátok találkozója. Régi écsi képek, receptek, feljegyzések digitalizálása és mendemondák rögzítése a helyszínen!05. 20., vasárnapSportpályaHorváth József Fogathajtó Emlékverseny. 12 óra: Egyes, kettes, négyes pónifogatok akadályhajtó versenye. 15 óra: Légvár, népi játékok, szerencsepercek, borkóstoló, kirakodóvásár, kürtőskalácssütés. 19.30 óra: Díjkiosztás.05. 20., vasárnapRajt és cél: polgármesteri hivatal, étterem, Szent István térSokorói kalandok – teljesítménytúra. A túra az észak-dunántúli kupa fordulója. Rajtidő:50-es kaland, 6.30–8 óra (nevezés: 2000 Ft).35-ös kaland, 7.30–11 óra (nevezés: 1800 Ft).15-ös kaland, 8–11 óra (nevezés: 1500 Ft), 10 éves kor alatt és 70 éves kor felett ingyenes.Részletes információ:http://bakonyikalandorok.infoSopron és környéke05. 20–21., vasárnap-hétfőFertőrákosi Kőfejtő – Témapark, 10–18 óra05. 20., vasárnap10 óra: A Verklis Duó és Nokedli bohóc köszönti az érkezőket. 11 és 15 óra: Óperenciás mesék – a Soltis-színház, Celldömölk mesejátéka. 16 óra: A „Wesole nuty" lengyel gyerek-néptáncegyüttes fellépése.Egész nap: „A kiskakas játék masinái", arcfestés, csillámtetoválás, büfé, Lady Praliné édességei, legójátszóház, városnézés a soproni kisvonattal.05. 21., hétfő10 óra: A Verklis Duó és Nokedli bohóc köszönti az érkezőket.11 és 15 óra: Mátyás király meséi – a Kuttyomfitty bábszínház előadása.Egész nap: „A kiskakas játék masinái", arcfestés, csillámtetoválás, büfé, Lady Praliné édességei, városnézés a soproni kisvonattal (indulás a Fertőrákosi Kőfejtőből).A program a kőfejtő – témapark belépőjegyével látogatható. A családi napok keretében az ExperiDance Cinderella című mesemusicalére 10% kedvezménnyel válthatók jegyek a barlangszínház jegypénztárában.A pünkösdi hosszú hétvégén, május 18-án megnyitják a Cziráky Margit Rózsakertet.A rózsakert május 18-21. (péntek-hétfő) között, díjmentesen látogatható 09.00-17.00 óráig.05. 18., péntekBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraBelépő: 1200/1500 Ft.05. 19., szombatBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraC&J Sound System.Belépő: 500 Ft.05. 19., szombatLiszt-központ, 10–18 óraLegókiállítás és -vásár játszóházzal. Jegyár: 1000 Ft. 3 éven aluliak számára a belépés díjtalan.Mosonmagyaróvár környéke05. 18., péntekFehér Ló Közösségi Ház, 17 óraRepülő állatok készítése, baglyok többféleképpen és batikolás (ehhez fehér pólót érdemes hozni). A foglalkozásra óvodáskortól várják az ügyes kezű gyerekeket.05. 19., szombatFlesch-központ, 10 óra6 éves kortól várják az alkotni vágyó gyermekeket. A foglalkozások kéthetente szombatonként 10–12 óráig tartanak. Tagsági díj: 1000 Ft/hó, és az anyagköltség kb. 3000 Ft/félév.05. 18., péntekUFM Aréna, 19 óraFellépők: Oszvald Marika, Pitti Katalin, Leblanc Győző, Benkóczy Zoltán, Kállay Bori, Csere László, Egyházi Géza, Pohly Boglárka, valamint 15 fős zenekar és 10 táncművész. Jegyár: 4990, 5990 és 6990 Ft.05. 19., szombatFlesch-központ, 18 óraA jövőre 70. jubileumát ünneplő Kühne Koncert-fúvószenekar tavaszi koncertje. Változatos műsorral készülnek idén is a fúvószenét kedvelő közönségnek, hiszen a hagyományos fúvószene mellett filmzenék, világslágerek, közismert dallamok is megtalálhatóak a repertoárban. A belépés díjtalan.A közönség szíves adományait a Kühne-fúvósok működési feltételeinek javítására köszönettel elfogadják05. 18., péntekBalassi Bálint Művelődési Ház, 14–20 óra05. 20., vasárnapMillenniumi park, 12 óraMotorszentelés és jótékonysági túra (ingyenes). Program: 12 óra: Motorszentelés. 13 óra: Jótékonysági motoros túra. 17 óra: Motoros kaszkadőrshow.Rockmeeting (belépődíjas). 18 óra: Santa Muerte ex „Dirty".19 óra: Red Vision. 20 óra: Black Jack. 22: óra: Ganxsta Zolee és a Kartel. 23 óra: Blues Company. 0 óra: Üstökös Rock Band. Jegyár: 2500 Ft, elővételben 2000 Ft. 14 éves kor alatt ingyenes a belépés. Infó: okmbkj@gmail.com05. 20., vasárnapLevéli kultúrház udvarán felállított rendezvénysátor, 15 óraÜnnepi dínomdánom a levéli kultúrház udvarán felállított rendezvénysátorban abból az alkalomból, hogy 30 éves a Levéli Népdalkör.A jubiláló kórus vendégei: Ekecsi Népdalkör, Heideboden énekkar, Kislaptáros Népzenekar, Levéli Harmonikások, Levéli Huszárkórus, Palacsintás Zenekar, Zöld Orom Egyesület néptáncosai. A belépés ingyenes!RábaközA XV. Pünkösdi Fesztivál programja holnap délután fél öttől az óvoda ünnepélyes átadásával kezdődik, majd a Barthodeiszky-kastély udvarán felállított rendezvénysátorban folytatódik a megnyitóval. A művelődési házban lévő kiállítást fél héttől nyitják meg az érdeklődők előtt. Nyolctól Mexacito-, majd Bikini-koncert lesz. Szombaton délután kettőtől kezdődnek a minden korosztály számára érdekes programok. Este nyolctól az Acustic69 zenekar zenél. Vasárnap öttől Szandi, utána Répa-Retek-Mogyoró, ezt követően Polka Party lesz. Héttől operett, nyolctól Polgár Peti áll színpadra. A Story-bál kilenckor kezdődik, tíztől lép fel a Bódi család.Citerástalálkozót rendeznek Szilban vasárnap délután két órától a tájház udvarán, eső esetén a kultúrházban. Fellépnek a Vadrózsa, a Kenyeri Rábamenti, a Répcementi, a Sarló 82 citerazenekarok, a Bogyoszlói és a Fehér Akác Nyugdíjas Klub Dalköre és Citerazenekara, a szili iskola néptáncosai, az Abdai Nyugdíjas Dalárda, a Vági Rábakör, valamint Tarcsai Veronika népdalénekes.