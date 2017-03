Pozsonyi lakomán jártak gasztrobloggereink - kritika, fotók

ide kattintva olvashatják! A Nagy Zabálók összes étteremkritikájátolvashatják!

Miután döntöttünk, hogy Pozsony megér egy szombatot, adta magát a kérdés: hol együnk egy jó sztrapacskát? A világháló – mind a magyar, mind az angol nyelvű írások – három helyi éttermet favorizál, de az ínyencségeket kedvelők is megtalálják számításaikat a Pozsonyban. Van sushibár, indiai, mexikói konyhát kínáló étterem és argentin steakház.Mi maradtunk a hagyományos vonal mellett éstértünk be. Az étterem Pozsony szívében, az Irgalmasok temploma mellett található. Régi, tekintélyt parancsoló kőkapun át vezet az út a lovagkort idéző nagyterembe. Mielőtt az étterembe lépnénk, ablakon át belesünk a Bratislavská reštaurácia sörfőzdéjébe. Az óriási terem felső emeletén ameddig a szem ellát, hosszú sörpadok sorakoznak. Mintha az Oktoberfestbe csöppentünk volna tavasz elején. A pultnál öten-hatan csapolják a sört, amely sárgaréz csövön érkezik a korsókba. A söntéspult közepén bronzbika trónol. Nem könnyű sört választani, a kínálat lenyűgöző, mi aszavazunk. A kézműves sörben alig érzünk szénsavat, annál inkább karakteres ízt. A Bratislavská reštauráciában a sör olcsóbb, mint az ásványvíz. 0,75-ös Römerquelléért 3,50-t, a félliteres korsóért 1,90 eurót fizettünk. Nem városi legenda tehát, hogy a sör olcsóbb lehet, mint az ásványvíz. Számlánk van erről.Előételnek 12 dekáskérünk salátaágyon. A sajt lágy, szerencsére alig kapott fűszert, a saláta változatos és üdítően friss. Soha rosszabb kezdetet! Főfogásnak jöhetnek a válogatott disznóságok fatálon és persze sztrapacska. A kétszemélyes tálon helyet kapott. Hozzá savanyúság tisztességesen – a káposzta isteni! - két kis üvegcsészében mustár és torma, kosárban házikenyér. A húsokra rossz szavunk nem lenne, ha a csülköt és az oldalasokat nem kenték volna össze szósszal. Egyrészt szerencsésebb lenne a vendégre bízni, hogy kér-e mártást a húsra, másrészt sem az oldalashoz, sem a csülökhöz nem igazán passzol az édeskés paradicsom szósz. Augyanakkor mesteri! Jól tudjuk, a juhtúrós krumplisgaluska a szlovák konyha zászlóshajója, nemzeti ügy, amivel nem illik viccelni. Ennek megfelelően lágy, ízes és több mint finom a "halusky".Az angolul hibátlanul beszélő felszolgáló kisasszony ajánlására megkóstolunk egy helyi desszertet is. Atésztájába kevernek kis krumplit, amelyet mákkal és lekvárral töltenek. Ezt se hagyják ki, ha Pozsonyban járnak!Az ételekért és az italokértfizettünk.