Pörgés - Tovább drágulnak a lakások Győrtől Sopronig, a felújítási kedv csökken

A lakossági várakozások szerint a használt és az új lakások ára is emelkedik a következő egy évben - közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb, negyedévente publikált ingatlanpiaci felmérésében.



A használt lakások áremelkedési ütemére vonatkozó várakozások Budapesten 4,3 százalékra nőttek a három hónappal ezelőtti 2,5 százalékról, de a divatos helyeken 6-8 százalékos további áremelkedés is elképzelhető a következő 12 hónapban. A felmérés szerint a keleti régióban 1 százalék alatti, a nyugati országrészben 2,5 százalékos emelkedést valószínűsítenek a válaszadók.



Az új építésű lakásoknál 4-7 százalékos áremelkedésre lehet számítani.



Az MTI-hez eljuttatott összefoglalóban a GKI kifejtette: a jó helyen lévő lakás befektetési célpontként továbbra is komoly vonzerőt gyakorol, mert az alacsony kamatok korában alig lehet ésszerű és nem túl kockázatos pénzügyi befektetéseket találni.



A lakásvásárlásra és építésre vonatkozó lakossági várakozások nem sokat változtak. Az előző negyedévhez képest 16 százalékponttal nőtt azok aránya, akik a következő egy évben biztosan elindítanak egy vásárlási vagy építési tranzakciót, viszont 12 százalékpontos csökkenés következett be az ezt valószínűsítők körében.



A lakásfelújításra és korszerűsítésre vonatkozó lakossági várakozások intenzitása kissé csökkent az egy negyedévvel ezelőttihez képest.



A telekpiaci kilátások az elmúlt két évben stabilak voltak, 2016 első negyedéve óta csak kisebb hullámzás érezhető. A felmérés szerint az építési telkek ára várhatóan 5-10 százalékkal nőhet a következő egy évben, a leggyorsabb növekedés a fővárosi agglomerációban várható.



A fővárosi irodapiacon a bérlői aktivitás emelkedőben van, de a kínálat is nő, a két hatás eredőjeként a kihasználtság lényegében stagnál. Az irodák kihasználtsága Budapesten és környékén 87-ről 86 százalékra csökkent. Kelet-Magyarországon a júliusban mért 78 százalékos kihasználtság októberre 80 százalékra nőtt, míg Nyugat-Magyarországon változatlanul 85 százalék a mutató értéke.



Az irodabérleti díjaknál vidéken a stagnálásra számítók, de ezen belül Nyugat-Magyarországon az emelkedést előre vetítők vannak többségben. Budapesten és környékén, valamint a nyugati országrészben 5 százalékos is lehet a díjemelkedés a következő egy évben.



Az üzlethelyiségek piacán egyértelműen nőtt a derűlátás. A bérleti díjak esetében azonban továbbra is inkább csak Budapesten és környékén lehet érdemi, 4-5 százalékos növekedésre számítani.



A raktárpiacon folytatódik a negatív trend. A válaszadók többsége vidéken stagnáló, Budapesten és környékén emelkedő értékesítési árakra számít a következő 12 hónapban. A bérleti díjaknál is hasonló a helyzet, csak a fővárosban és környékén várnak érdemi, 8 százalék körüli díjemelkedést.



Az októberi felmérésben 101 ingatlanokkal foglalkozó cég és 1325 vállalat válaszolt. A lakossági minta ezerfős, reprezentatív volt.