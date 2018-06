Pár jó tanács, hogy a bringások és az autósok ne essenek egymásnak az utakon!

Felvételünkön a Bakony Racing Team tagjai Gic és Sokorópátka közelében. A Kerékpárosklub javaslatára tavaly felmerült, hogy engedélyezzék az edzést végző bringások bolyban haladását. Erről a tervezetről egyelőre nem született döntés, így jelenleg egymás mögött, egy sávban tekerhetnek a kerékpárosok az úttesten. Fotó: Béres Márton.

"A Kerékpározzon biztonságosan 2018" mini kampányunk első írását ide kattintva olvashatják, az értékes nyereményért, egy új Csepel Landriderért az első és a második totót itt és itt találják. A kerékpárt a rendőrség ajánlotta fel.

A témában két ismert bringást kérdeztünk Pannonhalma és a Bakony környékéről. Vock Balázs minden alkalommal tagja volt annak a csapatnak, melytekert Győr térségéből az Adriai-tengerig. Horváth Szabolcs évekig versenyzett, a bringázás most is meghatározza a mindennapjait."A sisak, a kesztyű, az élénk színű ruha alap. A lámpákról nem beszélve, melyeket felhős időben napközben is érdemes bekapcsolni. Az autósoknál kiveri a biztosítékot, ha a bringások kacsáznak. Egy vonalban kell haladni az úttesten, nem szabad egymás mellett kerékpározni. Akik így tesznek, többnyire beszélnek egymással. Ez elvonja a figyelmüket az útról" - mondta Vock Balázs, a Bakony Racing Team tagja."A figyelemmel valóban sokszor akad gond, főleg fiatal bringások nyomkodják a telefonjukat, fényképeznek útközben. Ez roppant veszélyes" - vette át a szót Horváth Szabolcs. Mindkét bringás megjegyezte: az autósok sokszor türelmetlenek. Ilyenkor kis ívben, nagy sebességgel előzik a kerékpárosokat. "Nem számolnak azzal, hogy bármikor eléjük dőlhet a kerékpáros műszaki probléma, kátyú vagy sérülés miatt" - közölte Horváth Szabolcs.Vock Balázs szerint szintén hiba az autósok részéről, hogy gyakran rosszul mérik fel a bringások sebességét. "Nálunk is egyre többen ülnek elektromos kerékpárra. Pedeleckel a nyugdíjasok is elérhetik a 35 km/órás sebességet" - jegyezte meg.Végezetül, a kommunikáció fontosságáról. Nap mint nap tapasztaljuk: sok embernek gyenge pontja, hogy ismeretleneket szólítson meg. Pedig rengeteg konfliktus megelőzhető pár jó szóval, emberi gesztussal. "Bringás nyelvre" fordítva: köszönjük meg az autósoknak, intsünk a kezünkkel udvariasan, ha elengednek bennünket vagy lassítanak mögöttünk. Jól fog esni a kormány mögött ülőnek.