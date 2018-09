Özönvíz zúdult Keszthely térségére, térdig gázolnak az esővízben az ott lakók - Fotók

A keddre virradóra leesett sok eső miatt több utca is járhatatlan Keszthelyen. A város térségében néhány óra alatt egyhavi eső hullott.Cseresznyés Dániel, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI érdeklődésére elmondta: a hajnali óráktól délig 33 bejelentés érkezett a tűzoltókhoz, elsősorban Keszthely, Cserszegtomaj és Rezi térségéből az eső által okozott károk miatt. Házakat, pincéket öntött el a víz, mert a csatornák nem tudják elvezetni a hatalmas mennyiségű csapadékot, a felázott talaj miatt pedig fák is kidőltek.Keszthely környékén a hajnali órákban több mint 60 milliméter eső hullott, vagyis néhány óra alatt egy egész hónapnyi csapadék zúdult a térségre - jelezte a szóvivő.Az MTI tudósítója azt tapasztalta, hogy Keszthelyen, a Zámor városrészben még kedd déltájban is az utakra, járdákra ömlik a víz a nyitott árkokból és a csapadékvíz-csatornákból, több utcát le is zártak, mert járhatatlanná váltak. A város több pontján sáros víz hömpölyög, az autók több helyen a kipufogóig süllyednek bele.