Óvodai étkezés - Pazarol, aki nem szól: "Mondja le, aki ingyen kapja, de beteg a gyermeke"

Üres helyek – Az óvodai étkezés a legtöbb gyereknek ingyenes. Az ételt azonban valakinek ki kell fizetnie. Fotóillusztráció: Bertleff András

Major Gábor polgármester elmondta: szeretnék mielőbb megszüntetni ezt a problémát, amely különösen az influenzaszezonban megerősödik.Az állam az önkormányzatnak a jogosultak aznapi létszáma alapján utalja át a fejenként nagyjából napi 800 forintos térítési díjat. Ha a gyermek nem ment óvodába, és a szülei nem mondták le az ebédet, valakinek ki kell fizetnie.

„Gönyűn ez az összeg éves szinten elérheti a milliós nagyságrendet is" – mondta a településvezető. Hozzátette, reggel 9 óráig fogadja el a vállalkozó az aznapi lemondásokat, aki azonban erre nem veszi a fáradságot, a saját gyermekével is kiszúr. A pocsékba ment, de az intézmény saját zsebéből kifizetett étel miatt felhalmozódó összeg ugyanis az óvoda költségvetését szűkíti, kevesebb juthat fejlesztésre, játékokra. A testület úgy foglalt állást: írásban kérik a szülőket, hogy figyeljenek a lemondásokra, hogy kevesebb legyen a pazarlás.2016 szeptembere óta a gyermekek többsége ingyen étkezhet az óvodában és a bölcsődében – tavaly ez 270 ezer gyermeket jelentett, s a kormány 60 milliárd forintot költött rá.Dunaszentpálon már korábban figyelmeztették a szülőket, hogy ha beteg vagy hiányzik a gyermekük, ne felejtsék el lemondani az ebédet. Ezt be is tartják, ráadásul annyi könnyebbséget is kaptak, hogy szükség esetén az aznapi menüt éthordóban hazavihetik.„Nálunk kisebb a csoportlétszám, s a lejelentés ugyan időnként nehézkes, a szolgáltató – a lébényi központi konyha – rugalmasságának köszönhetően a mecséri oviban nem jellemző a pazarlás" – tudtuk meg Csaplár Zoltán polgármestertől.Az ingyenes óvodai étkeztetés kapcsán felmerült egy olyan nyugat-európai rendszer bevezetése is, amely szerint nem azokért az ételekért kellene fizetniük a szülőknek, amiket a gyermekük az óvodában elfogyaszt, hanem azokért a felesleges adagokért is, amelyeket a szülők nem mondtak le időben. Ez még csak elméletben került szóba, ám biztosan segítené a pazarlás visszaszorítását. Annál is inkább, mivel Major Gábor szerint azok a szülők, akik fizetnek óvodai térítési díjat, szinte minden esetben időben lemondják a gyerek étkezését.