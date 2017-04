Öt régiós étterem a top 100-ban - mutatjuk a listát!

Fogások, főételek, árak



Az első helyen végzett Costesben egy főre háromfogásos ebéd, vacsora legalább 21-22 ezer Ft-ba kerül, a főételek 10-13 ezer Ft között mozognak. A Platánban egy fő levesért, főételért, desszertért minimum 5500 Ft-ot fizet, a főételek itt 3750 Ft-tól kezdődnek. A Viator esetében ezek a számok 4950 Ft (három fogás), a főételek 2250 Ft-tól indulnak.

Megjelent a száz legjobb magyar éttermet rangsorba állító Dining Guide étteremkalauz. Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója szerint tesztelőik nem csak azt figyelték, hogy az éttermek milyen alapanyagokat használnak, mennyire ügyelnek a tálalásra, a szezonális frissesség hogyan jelenik meg az étlapon. Legalább ennyire fontos nézőpont volt a fejlődésre való törekvés, az ár-érték arány, a szerviz pontossága. A szerkesztők ezekkel a szempontokkal törekedtek objektív kiadványra. Bár - a műfajból eredően - nyilván valamelyest szubjektív döntés, melyik éttermek kapnak helyet a top 100-ba.Az év étterme díjat a fővárosi, de a vidéknek és azon belül az észak-dunántúli régiónak nincs oka szégyenkezésre. A tatai Platán a 13. helyen végzett. Korábban a budapesti Tantinak Michelin-csillagot szerző séf, Pesti István szerint vidéken is van létjogosultsága a magas szintű gasztronómiának. A Platán célja, hogy szinte teljes mértékben saját farmra épülő konyhát hozzon létre. A Dining Guide tesztelői kritikaként jegyezték meg, hogy remélhetőleg a desszertek is idomulnak a főfogások minőségéhez a jövőben.Szűkebb pátriánkban a Platánt a pannonhalmi Viator követi. Az apátsági étteremben az évszázados tradíciókat és az újító szellemet ötvözik. A szezonalitásra és a regionalitásra is hangsúlyt fektetnek. Utóbbira jó példa, hogy a desszertekbe előszeretettel "csempésznek" levendulát. Az ételeket pedig a Főapátság gyógynövénykertjének terményei is gazdagítják."A tesztelők inkognitóban járnak, nem tudjuk, mikor és hányszor jönnek, mit fogyasztanak" - kezdte Takács Gábor, a Viator vezetője. A pannonhalmi étterem 84 pontot szerzett és 26. helyen végzett idén. A legjobb hazai étteremnek ítélt, Michelin-csillagos Costes és a Viator között 9 pont a különbség. Mennyire faragható le a hátrány? - kérdeztük. "Szeretnénk évről évre fejlődni, de Gyurik Gábor séffel nem célunk a Michelin csillag elérése. Turisztikai központban lévő étterem vagyunk, sokrétű a vendégek igénye. A Michelin csillagot szerző éttermek jellemzően sokkal kisebbek, 30-50 fő fogadására képesek. A Viatorban szombatonként 150-200 vendég is megfordul. Mindig olyan étlapot készítünk, amelyben mindenki talál kedvére valót" - mondta Takács Gábor.A top 100-as listán helyet kapott a győri La Mareda (49.), a soproni Erhardt (79.) és a fertőrákosi Ráspi (82.). A kiadványban pontszám nélküli, de ajánlott étterem a győrújbaráti Pipacs.